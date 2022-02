“El objetivo principal del bullying es apuntar a la subjetividad del otro y aniquilarla”, alertó una especialista

En comunicación con El1 Digital, la licenciada Julia Rocío Figueroa, fundadora y directora de la asociación civil VISAM Salud Mental, aseguró que, aun, falta implementación y que “se generen circuitos de manera más automática a nivel nacional”, pero que las situaciones de acoso “nos tienen que sacar del lugar de impotencia, del ‘no se puede hacer nada’, porque hay mucho por hacer”. Asimismo, destacó que “el bullying es de siempre, pero pueden atribuirse factores temporales y atemporales”.

Según Figueroa, especialista en la temática, el bullying se caracteriza por los efectos psicológicos que provoca tanto en el período que está en curso, como en el futuro: “El acoso psicológico es el que más predomina, es silencioso, y los adultos se enteran mucho después, cuando ya es evidente y el acosador tiene otra manera de presentarlo”, explicó la licenciada, y agregó que “el objetivo principal del bullying es apuntar a la subjetividad del otro y aniquilarla”, por lo que las secuelas predominan por mucho tiempo.

Por otra parte, Figueroa destacó el lugar del acosador, quien “busca instalar una posición de poder frente a un público, tanto en vivo como en el ciber espacio”, y lo diferenció del acosado, quien “tiene las características de sumisión, callando y silenciando la situación”. “Hay posibilidades de correr las posiciones tanto de uno como del otro, pero hay que trabajar ambos casos, ya que puede ocurrir que el acosador sea víctima en otro ambiente de su entorno, y hace activo lo que vive pasivamente”.

Suicidio

Para Figueroa, el suicidio es la problemática central que no se debe perder de vista. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), es una de las principales causas de muerte en personas de entre 15 y 30 años: “Hay que visibilizar esta problemática, hablarla, generar la voz de que es posible hacer algo y reconocer en niños y adolescentes las alarmas que todo suicida da antes de llevar adelante el acto”, enfatizó Figueroa.

Además, advirtió que “tanto el sistema familiar como el educativo, debe percibir los indicios que la mayoría de los casos da, porque detrás de cada suicidio, hay veinte intentos”. Asimismo, Figueroa destacó que la pandemia dejó muchos efectos, y con el retorno a la presencialidad, “el sistema educativo debe estar atento a las señales para intervenir con profesionales y alertar a las familias”.

Responsabilidad de los padres

Al ser consultada sobre la posición que deben asumir los padres, Figueroa explicó que deben darles a sus hijos la posibilidad de tratar con profesionales que los puedan ayudar: “Siempre es bueno que lo tengan en cuenta y que no se queden solos con la problemática. No deben invadir al joven, sino acompañarlo y, cuando el hijo lo decida, brindar las herramientas, y llevarlo con un profesional”. Además, no debe haber prejuicios por parte de las familias hacia la ayuda psicológica, porque provocará que el niño no la tenga en cuenta.

“Tienen que estar atentos y percibir cambios en la conducta, ya sea la manifestación de no querer ir al colegio, modificaciones en las conductas del sueño o en hábitos alimenticios. Creer que hablándole al chico y decirle que lo que siente ‘ya va a pasar’, no es lo adecuado, hay que pensar que hay padres con adolescentes con riesgo y que deben tomar medidas”, finalizó Figueroa.

Línea de asistencia y prevención del suicidio: 135.