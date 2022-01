“El pase sanitario es muy importante para todo lo que tiene que ver con la industria”, afirmó Ortiz

Así lo expresó a este medio el secretario general de la CGT de La Matanza, en referencia a la posibilidad de que se autorice la obligatoriedad del pase sanitario en lo que concierne a las PyMEs y los comercios. “Hay que poner énfasis en controlar que todos tengan la vacuna, aunque no debe haber muchos casos de no vacunados en la industria”, señaló.

El pedido tiene como objetivo que los trabajadores puedan y deban acreditar el esquema de vacunación completo contra el COVID-19, es decir, que tengan, al menos, dos dosis aplicadas. De esta forma, no solo estarían más seguros los empleados de las PyMEs, las industrias y/o los comercios, sino, también, los clientes que puedan ingresar a cada lugar.

En diálogo con El1 Digital, el secretario general de la CGT de La Matanza, Mario Ortiz, se refirió a la propuesta, a la que vio con buenos ojos: “El pase sanitario me parece muy importante en todo lo que tiene que ver con la industria y los lugares en que hay concentración de gente. Este año puede ser bueno, pero, para eso, tienen que bajar los contagios”.

“Hay que poner énfasis en controlar que todas las personas tengan la vacuna, lo que sabemos que es difícil porque hay gente que se pone agresiva”, señaló, y añadió, sobre la postura al interior de la CGT local: “Desde el gremio, tratamos de convencer a los compañeros de que tienen que estar vacunados”.

En ese sentido, indicó: “Nosotros no estamos teniendo problemas relacionados a este tema, no estamos detectando este tipo de casos porque los compañeros no pondrían en juego el trabajo por no estar vacunados”. “Por esto, no debe haber muchos casos de no vacunados en la industria y en las PyMEs”, consideró.

Vale recordar que, la semana pasada, y luego de que un grupo de diputados del Frente de Todos presentara un proyecto que proponía la vacunación obligatoria, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, expresó que “no es el momento” debido a que “no es la obligatoriedad la solución para mejorar las coberturas”.

No obstante, el pase sanitario ya comenzó a regir en los micros de media y larga distancia, por lo que todas las personas mayores de trece años deben acreditar, al comprar el pasaje o subir a la unidad, al menos, dos dosis de la vacuna contra el COVID-19 por medio de las aplicaciones Vacunate PBA, Mi Argentina o el carnet de vacunación en formato cartón o tarjeta.