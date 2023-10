El peronismo en movimiento: el cierre de la caravana de UP en La Matanza marca la diferencia en el sprint final

“Del kilómetro cero a la capital del peronismo”. Ese fue el nombre de la caravana que comenzó esta mañana en Berisso y que terminó en La Matanza en horas de la tarde. La jornada congregó a los distintos espacios que conforman al movimiento para materializar un nuevo apoyo los candidatos de Unión por la Patria (UP) a días de las elecciones generales.

La concurrencia volvió a demostrar la capacidad de respuesta del territorio tras la activación del nervio del movimiento. A diferencia de otras convocatorias focalizadas, esta vez el peronismo mostró los músculos, como lo señaló el propio Gobernador bonaerense, Axel Kicillof, en varios puntos de la caravana, “en defensa de los derechos”.

En la plaza de Villa Dorrego, González Catán, las expectativas fueron grandes desde horas de la mañana pese a que la llegada estaba estipulada para la tarde. Dirigentes de distintos ámbitos se acercaron para recibir la caravana.

Al momento de tomar la palabra durante el acto de cierre, el intendente Fernando Espinoza que, al igual que Kicillof, busca ser reelecto, expresó: “Desde La Matanza; la capital industrial de la Argentina, la capital universitaria del Gran Buenos Aires, la futura capital de la innovación y las nuevas tecnologías, y la capital nacional del peronismo, estamos recibiendo al futuro Presidente, al compañero y amigo, Sergio Massa”.

“Estuvimos recorriendo cuadras y cuadras en esta caravana. Y la verdad es que no se puede creer el amor, el sentimiento, la mística, la energía que fluye por las venas de los y las vecinas que salieron a acompañarnos en todo el conurbano y, al final, acá en La Matanza. Quiero agradecerle a mi pueblo, desde el fondo del corazón, esta fuerza y este empuje en la recta final hacia el 22 de octubre”, arengó.

Por otro lado, les dijo al ministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa y a Kicillof: “La Matanza les va a dar el triunfo más grande porque vamos a reventar las urnas, el 22 de octubre, con votos peronistas». «Para toda la Argentina. Y para toda la Provincia”, completó.

A su turno, la vicegobernadora Verónica Magario, indicó: «Estamos en uno de los barrios más amados de mi Distrito y, sin dudas, junto a los hombres y las mujeres que van a dar vuelta la historia de este país”. “Sergio, te decimos desde acá, desde este Distrito, con los compañeros y compañeras que vinieron en esta caravana, que el pueblo argentino te necesita. Necesitamos sostener los derechos de los trabajadores, necesitamos sostener la educación pública, necesitamos sostener nuestros hospitales, le queremos dar la posibilidad a nuestros pibes y, fundamentalmente, darle un futuro a esta Patria”, enfatizó.

La exintendenta de La Matanza puso especial atención en las propuestas que promueven desde La Libertad Avanza de (LLA). “No va a venir ningún mentiroso más a Argentina a querer vendernos espejitos de colores como ya lo hizo Macri en su momento. Milei, no le mientas más al pueblo, porque vos no estás con los derechos del pueblo”, resaltó.

Sergio Massa agradeció las palabras de sus predecesores y auguró buenos resultados para cada uno de ellos. Luego, se refirió a su recibimiento en la Comuna: “Cuando venía para acá sabía que venía al corazón de la Argentina del trabajo, al corazón de la Argentina productiva, por sus pymes y por sus centros comerciales”. “Pero también sabía que venía a recorrer las calles de miles y miles de argentinos que por ahí no la están pasando tan bien. Que por ahí sienten que estos años de gobierno no fueron suficientes para recuperar el ingreso de los y las trabajadoras. Y la verdad es que cuando llegamos empezamos a recorrer cada cuadra y esas trabajadoras de la salud me pedían que cuide el sistema de salud público”, sumó, para luego enfatizar: “Vamos a defender y a mejorar el sistema de salud de la Argentina”.

“Hoy nos encontramos con trabajadores metalúrgicos, camioneros, de la economía social que no están formalizados y hablábamos sobre la responsabilidad de seguir mejorando el ingreso. Quédense tranquilos, tengo claro que si hay una deuda que Argentina tiene es con las y los trabajadores. Seis años de caída de ingresos que hay que recuperar”, expuso.

Fue Axel Kicillof quien tomó la palabra en el cierre. “Compañeras, compañeros, vecinos y vecinas de La Matanza, hoy tuvo lugar una caravana de más de cien kilómetros: empezó en Berisso, en el kilómetro cero, donde se forjó el movimiento histórico que liberando a Perón liberó a Argentina. Y a qué otro lugar íbamos a llegar si no era a la capital del peronismo: La Matanza”, comenzó. “Pensamos que esos cien kilómetros eran para darle energía, fuerza y el último impulso a nuestra gente y a nuestro pueblo. Y es al revés: es el pueblo el que está lleno de energía, de convicción y de fuerza”, añadió.

“Acá, desde La Matanza y a 15 días del 22 de octubre, queremos decirles a todos los candidatos de derecha que la educación del pueblo no se vende: se defiende”, planteó. También cuestionó la posición de Milei en torno al genocidio que inició en 1976: “Aquellos que piensan que los cuarenta años de democracia son producto de la casualidad o de la magia, acá hubo un pueblo que luchó y que no piensa olvidar: son 30.000 compañeros desaparecidos”. “Sepan bien que nuestro pueblo y nosotros somos los que vamos a defender el trabajo formal, el salario, la distribución del ingreso, las fábricas, las pymes, la producción y el trabajo. Es por acá”, destacó.

Apoyo clave a días de las urnas

Abel Furlán, secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), uno de los tantos dirigentes que llegaron al cierre en La Matanza, conversó con El1 acerca de la actividad: “Hubo una multitud acompañando al Gobernador y él expresó claramente la necesidad de que lo acompañen”.

“Hay que tener presente la tarea titánica que hizo en la pandemia protegiendo a todos los bonaerenses de la mejor manera posible”, recordó para luego reflexionar: “Tenemos mucha esperanza y la expectativa intacta de el 22 de octubre vamos a sostener los distritos que tenemos y gobernamos en la Provincia y, por supuesto, Axel va a seguir siendo el Gobernador y Sergio Massa va a ser presidente”. Su par local, Esteban Cabello, suscribió a la lectura de Furlán y marcó que “los únicos que le dan soluciones a los trabajadores son los gobiernos peronistas”.