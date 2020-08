El Presidente anunció la extensión de las medidas de aislamiento hasta el próximo 30 de agosto

Durante su discurso, hizo hincapié en que, a pesar de seguir siendo el epicentro de los contagios, “el problema ya no es solo el AMBA” y el virus se ha “diseminado por todo el país”; destacó que su Gobierno “nunca restringió libertades”, sino que “solo cuida la salud de la gente”.

En el mediodía de este viernes, el Presidente Alberto Fernández brindó una conferencia de prensa desde la residencia de Olivos para dar a conocer los términos de una nueva etapa de las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio para hacer frente a la pandemia de coronavirus en todo el país. Como es habitual, y luego de reuniones con el Comité de expertos sanitaristas y gobernadores, en compañía del Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anuncio que la extensión de la cuarentena será hasta el próximo domingo 30 de agosto y volvió a apelar a la responsabilidad social e individual de cada argentino y argentina.

“Está en nuestras manos cuidarnos y esto ya no depende de una decisión política”, destacó Fernández al tiempo que, si bien reconoció que “para muchos (el aislamiento) se ha convertido en un tiempo donde se ha privado de la libertad”, aseguró que desde su gestión la intención nunca fue “restringir libertades individuales”, sino solo “cuidar la salud de la gente”. “Hace muchos meses, Argentina se olvidó de la cuarentena; si no, salgan a la calle y vean”, manifestó, e insistió en la necesidad de acotar lo máximo posible la circulación y el encuentro con las personas” para evitar la propagación del coronavirus, sobre todo, “en las reuniones sociales (hoy prohibidas en todo el país) que es donde más la gente se relaja y donde más riesgos de contagio hay”.

«El problema ya no solo es el AMBA, el virus se ha diseminado en todo el país”, resaltó el jefe de Estado, y, apoyado en las clásicas filminas que exponen datos duros de la pandemia como las tasas de contagio y decesos entre las distintas regiones del país y en comparación con otros países de Latinoamérica, anticipó que en esa zona compuesta por la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano, en Río Gallegos, provincia de Santa Cruz; Río Grande, en Tierra del Fuego; y en cuatro departamentos de Jujuy continuarán con las mismas condiciones de aislamiento social, preventivo y obligatorio, más allá del 16 de agosto, cuando culmine la actual etapa. En tanto, en la localidad salteña de Tartagal, las ciudades de La Rioja y Chamical, en La Rioja; y las ciudades de Santiago del Estero y La Banda, en Santiago del Estero; volverán a la fase uno, es decir, a un aislamiento más restrictivo.

Por otra parte, para hacer frente a los discursos que plantean que “se enamoró de la cuarentena”, el primer mandatario afirmó que “el plan funcionó y está funcionando” e insistió en que el principal objetivo sigue siendo “que a nadie le falte un respirador”. En ese sentido destacó que durante este tiempo de restricciones el logro fue “haber fortalecido el sistema de salud en todo el país” y puso como ejemplo el Área Metropolitana de Buenos Aires, donde precisó que “se multiplicó por dos” la cantidad de camas de internación en todos los niveles. “Si con Axel no hubiésemos trabajado como trabajamos, el sistema estaría saturado, multiplicamos por dos la capacidad, y si con Horacio no hubiese trabajado en el mismo sentido, hoy estaríamos en un problema mayor”, ponderó.

“El número de contagios crece, crece la demanda y eso hace que las camas se están empezando a ocupar a otro ritmo y que el sistema de salud empieza a mostrar un grado de ocupación preocupante”, alertó el Presidente e hizo hincapié en la situación que vive la provincia de Jujuy, que hoy demuestra una saturación del 93 por ciento, y que ya recibió la asistencia de expertos nacionales que ya trabajan en esa región. ·Entre todos los gobernadores conversamos y todos atribuyeron el aumento de contagios a la mayor circulación”, indicó el jefe de Estado y se mostró aliviado al entender que todos los mandatarios “ven la misma realidad” respecto a la pandemia.

“Les pedimos la máxima prudencia al encontrarse con otros porque relajarnos es lo peor que nos puede pasar”, solicitó Fernández, y se refirió a los anuncios realizados en la noche del miércoles que indican que el proyecto de vacuna que lleva adelante la Universidad de Oxford y el laboratorio AstraZeneca, comenzará a producirse en el país en colaboración con México. “El tiempo que viene es un tiempo con más esperanza. Tenemos que estar orgullosos porque cuando todos decían que nadie se ocupaba de la vacuna, silenciosamente estábamos trabajando para ser los productores de una vacuna que será distribuida a toda América Latina de manera equitativa, para darle así una solución a todo nuestro continente”, expresó.

“Está en nuestras manos cuidarnos porque, para muchos, esto se ha convertido en un tiempo en que se sienten sin la libertad de acercarse a sus afectos, pero lamentablemente no tenemos más solución que decirles que el riesgo se potencia enormemente en estos casos”, reiteró, e insistió en que, “hasta encontrar una solución a la enfermedad, la única medicina hasta aquí es acotar el máximo posible la circulación de las personas y el encuentro”. “Por favor, no nos expongamos”, enfatizó. “Más allá de cualquier discurso de ocasión, esta es la realidad” afirmó Fernández, y volvió a pedirles a los argentinos y a las argentinas a no dar lugar a “discusiones que lo único que tratan de hacer es confundirnos”

En su turno, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, planteó que los números en la Ciudad muestran una “estabilidad de casos” positivos de coronavirus, pero reconoció que están en “un nivel alto”. En ese sentido, a pesar de que insistió que la duplicación de casos en su territorio se produce “cada 43 días”, consideró necesario «poner el todo el esfuerzo y la responsabilidad de cada uno» en cumplir con las restricciones y “acompañar las medidas” que realiza la gestión en la detección temprana de casos.

Así las cosas, planteó que su postura apunta a “ir recuperando progresivamente las libertades que la pandemia restringió en el mundo” y, aunque resaltó que “el desafío es consolidar el avance manteniendo los protocolos” esto “solo es sostenible con la responsabilidad de cada uno”. “Estamos haciendo un esfuerzo enorme y hoy tenemos una luz al final del camino” expresó en referencia al proyecto de vacuna que se producirá en el país. “Todo lo que logramos hasta acá es por el compromiso de todos”, insistió.

Por su parte, el Gobernador Kicillof señaló que el anuncio de este viernes se da en “una situación particular”. Los anuncios del patentamiento de la vacuna rusa y la producción en el país del proyecto llevado adelante por la Universidad de Oxford y el laboratorio AstraZeneca significan para el mandatario provincial “un cambio absoluto”. “La posibilidad de una vacuna cambió todo, porque una cosa es pensar que esto iba a ser eterno, tener que usar barbijo y llevar el alcohol en gel a todos lados durante años; y otra saber que en unos meses más la gente podrá vacunarse”, marcó.

Al respecto, manifestó que “el saber que hay fecha de vencimiento, justifica aun más los esfuerzos y los sacrificios que hoy estamos haciendo”. “Es un esfuerzo a futuro, nos permite planificar para la llegada de ese día. Pero no para el presente, porque hasta que no tengamos la vacuna, la única forma de cuidarse es una muy antigua que es preservarnos. No es una opinión, es el único remedio que tenemos para no contagiarnos”, insistió, y definió como una “irresponsabilidad completa” que los ciudadanos se relajen, “justo ahora que sabemos más o menos cuando vamos a salir de esta”.

“No podemos dar pasos en falso” resaltó, y aseguró que con el nivel de contagios y la ocupación de camas “no se puede flexibilizar nada porque corremos un riesgo muy grande”. Al mismo tiempo, como anticipo de lo que será la tradicional conferencia que dará el Gobierno bonaerense con los términos de su “aislamiento intermitente”, Kicillof volvió a remarcar que “solo 35 son los municipios que están comprometidos por la alta circulación comunitaria del virus” y por ende se mantendrán en la fase tres, mientras que “en los otros cien el riesgo es bajo porque la circulación es menor y los focos están controlados”. Estos últimos transitaran las últimas dos etapas de la estrategia bonaerense para la administración de la cuarentena.