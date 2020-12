El Presidente anunció la firma del contrato por la vacuna Sptunik V: diez millones serán inmunizados entre enero y febrero

En el primer aniversario de su gobierno, Alberto Fernández informó que el acuerdo con Rusia se concretó este miércoles y ratificó que las primeras “300.000 personas” serán inmunizadas “antes de fin de año”. Balance de gestión y su opinión sobre el análisis que Cristina hizo público ayer.

Al cumplirse el primer año desde su asunción, el Presidente, Alberto Fernández, anunció este jueves que Argentina ya firmó el contrato con el Fondo Soberano de la Federación Rusa para la provisión de la vacuna Sputnik V, que ese país comenzó a aplicar el fin de semana pasado, y ratificó lo que ya había anticipado la semana pasada: “Vamos a tener una primera remesa para vacunar a 300.000 personas antes de fin de año. En enero, tendremos dosis suficientes para vacunar a cinco millones de personas más y, en febrero, se completará el resto de las dosis necesarias para llegar a las diez millones que estamos previendo”.

“Este es el tercer contrato que la Argentina firma. El primero fue con AstraZeneca y la Universidad de Oxford; el segundo fue con Covax, que es una dependencia creada por las Naciones Unidas; y el tercero es este”, especificó el jefe de Estado, acompañado por el ministro de Salud, Ginés González García, sobre el acuerdo que se concretó este miércoles.

Además, aseguró que “será el primero en aplicarse la vacuna” apenas sea aprobada por la ANMAT “para sacar las dudas que pueda haber”. “La vacuna rusa se ha analizado mucho pero el Instituto Gamaleya, que la produce, tiene varios premios Nobel entre su planta de científicos. Como no tengo dudas de su calidad, voy a ser el primero en dármela”, sumó.

“El contrato dice que vamos a poder contar con las dosis suficientes para vacunar, entre enero y febrero, a diez millones de argentinos y argentinas. Los tiempos de entrega estiman que vamos a tener una primera remesa, de alrededor de 60.000 dosis, para vacunar a 300.000 personas antes de fin de año”, amplió el Presidente y contó que otro punto “muy importante” del contrato es que estipula “una preferencia a favor de Argentina para acceder a las dosis necesarias para vacunar a cinco millones más en marzo”.

Sobre ese punto, Fernández detalló que “en enero, Argentina podría hacer uso de preferencia para tener otras cinco millones de dosis en marzo, por si el resto de las vacunas atrasa su llegada al país”. Para acelerar el proceso, la próxima semana, una delegación del Gobierno nacional, junto a representantes del organismo de control nacional, la ANMAT, “estarán viajando a Rusia para verificar, in situ, todas las dudas que tengan que sacarse en las condiciones de producción y calidad de la vacuna”, agregó.

La distribución será federal y abarcará a todo el país, “en proporción a la cantidad de habitantes de cada lugar”, especificó el Presidente y agregó que, como ya se había anunciado, la inmunización comenzará por los grupos en riesgo: trabajadores de la salud, fuerzas de seguridad, docentes, mayores de 60 años y menores de esa edad que tengan enfermedades preexistentes. En total, son “13 millones” los argentinos que accederán a las primeras dosis: cabe recordar que la aplicación consiste en dos unidades por persona, con un intervalo a partir de los 21 días entre la primera y la segunda.

“Estamos muy convencidos de que es muy importante lo que hemos logrado y con lo que podemos contar”, dijo luego Fernández y agradeció “la forma diligente y rápida” con la que el Fondo Soberano “negoció este acuerdo que le permite a la Argentina acceder a la vacuna al mismo tiempo que el mundo central”. “También, quiero reconocer al Presidente (Vladimir) Putin que, personalmente, se ocupó de ayudar a que esto ocurra”, agregó.

A pesar del optimismo que genera la posible inmunización contra el coronavirus, el Presidente hizo un “llamado a la reflexión a todos los argentinos” para que se entienda que “esto va a permitir vacunar, en primer lugar, a personas en riesgo”. “La vacuna no ha resuelto la pandemia, la pandemia persiste, está entre nosotros y hay que prestar particular atención a lo que está pasando en países vecinos y en Europa. Si bien confiamos en que la segunda ola va a llegar en el otoño, tiene que quedar claro que no hemos resuelto el problema y, por lo tanto, llamamos a la reflexión porque el virus sigue circulando y el peligro sigue estando. Con la vacuna vamos a darle inmunidad a quienes más riesgo tienen, pero hay que seguir cuidándose”, advirtió.

En cuanto al resto de la población, Fernández aseguró que “la vacunación no va a terminar en marzo, sino que seguirá con otras vacunas que tenemos compradas”, entre las que mencionó al posible inicio de la producción local de la de Oxford y AstraZeneca y la llegada de más dosis rusas y chinas y de las incluidas en el acuerdo de Covax, una bolsa que creó la ONU para el acceso masivo a 2.000 millones de vacunas que serán distribuidas entre los países que “precompraron” las dosis, como Argentina.

“Es un gran avance y una gran tranquilidad y es algo por lo que el Gobierno nacional ha trabajado mucho para minimizar las condiciones de letalidad de la enfermedad y poder dar un paso para la inmunidad de rebaño, ya con una cuarta parte de la Argentina vacunada”, dijo el Presidente sobre la meta que busca alcanzar en el primer trimestre de 2021.

Balance de gestión y la carta de Cristina

Durante la conferencia de prensa que brindó desde Casa Rosada, el Presidente analizó su primer año de gestión, que se cumple este jueves, y consideró que le tocó hacer “un trabajo inusual” en la política: “Haber gobernado sobre lo desconocido”. “Nadie ha tenido que enfrentar el desafío de gobernar sobre aquello que desconoce. Veníamos de un escenario ruinoso, con la salud pública desamparada, y, en marzo, cambiaron nuestras prioridades, pero nuestros objetivos seguirán siendo los mismos, producir y dar trabajo y, antes que eso, socorrer a los que peor están, como hicimos en estos meses, en los que no nos hicimos los distraídos ante la necesidad de millones”, evaluó.

Fernández también consideró que la economía “está medianamente en orden”, después de haber recibido “una economía absolutamente desquiciada por la deuda”, al tiempo que ponderó “el acuerdo ventajoso que alcanzó el país, en medio de la pandemia”, con sus acreedores externos. En ese marco, llamó a “construir una nueva normalidad” una vez que pase la crisis sanitaria “para poner a la Argentina de pie, todos juntos y unidos”.

Por último, con respecto al balance de gestión que ayer publicó la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, con duras críticas a la Justicia. “Lo que dijo es un llamado de atención para todos, porque lo digo hace años, la Justicia no está funcionando bien en la Argentina. Comparto mucho de lo que ella dijo porque es una mirada objetiva sobre lo que pasa con la Justicia, que tiene una lógica corporativa que la hace impermeable a los cambios”, evaluó y llamó a que ese poder “use su vocación corporativa para mejorarse”.

“Esto no es una intromisión sobre la Justicia porque, como parte de uno de los poderes del Estado, están sometidos a la crítica pública”, cerró, no sin antes volver a demandarle a la Cámara de Diputados que termine de sancionar la reforma judicial que el Ejecutivo giró en julio y que el Senado aprobó en agosto para reorganizar la Justicia Federal.