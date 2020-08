El Presidente anunció que el aislamiento sigue hasta el domingo 16 de agosto y volvió a apelar a “la responsabilidad de todos”

El mandatario nacional convocó a los argentinos a “cuidar, por voluntad propia, sus vidas y la de otros” y advirtió que el presente decreto incluirá de manera expresa la prohibición de “encuentros sociales” con responsabilidad penal para quien incurran en falta. La Ciudad frenará el sistema reaperturas y los 35 distritos del AMBA más comprometidos se mantendrán en fase tres.

Através de una conferencia que se extendió por algo más de una hora, el Presidente Alberto Fernández, en compañía del Gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunció una nueva extensión del aislamiento social preventivo y obligatorio, del 3 al 16 de agosto inclusive, en el marco de las acciones para prevenir la propagación de la pandemia por el coronavirus. De acuerdo a los anuncios, que serán ratificados a través de un nuevo decreto, la nueva fase mantendrá en el AMBA las mismas características que la actual, en término de flexibilización de actividades productivas y de esparcimiento, estas últimas en la Ciudad de Buenos Aires.

“Tenemos que llamar la atención de lo que nos está pasando”, advirtió el jefe de Estado en el inicio de su discurso luego de ubicar el epicentro de la enfermedad en Latinoamérica. “Estamos enfrentando a un enemigo invisible y el mundo no ha encontrado aún las armas para combatirlo. No existen vacunas ni remedios”, reiteró el mandatario nacional y volvió a colocar el principal problema en la circulación de las personas al sostener que “en los últimos días los números dicen que el virus está circulando más, esto genera internaciones y fallecimientos”. Aprovechó este momento para insistir que “cada cifra tiene nombre, apellido y una historia” y enviar condolencias a las familias que han perdido seres queridos.

“Los convoco a cuidar nuestra vida y la de otros, a no contagiarse y a no contagiar a nadie; y que lo hagamos por decisión propia”, prosiguió Fernández y destacó el esfuerzo que hicieron las y los argentinos durante este aislamiento, que hoy cumple 132 días. En este sentido, apoyándose en las clásicas filminas, colocó a la Argentina en una “situación de privilegio” respecto a contagios y decesos por millón de habitantes, en comparación con otros países de esta misma latitud. “Para muchos es complejo todo este tiempo que ha pasado, pero no tenemos una solución menor. Preservarnos es el único modo que tenemos para combatir este problema”.

Al mismo tiempo, ponderó que el cumplimiento de las medidas de aislamiento ha permitido el fortalecimiento del sistema de salud, cuya ocupación ubicó cerca del 60 por ciento en el análisis de ambas jurisdicciones en conjunto, y con una pequeña ventaja negativa para la Provincia si los números se analizan por separado. “Hemos hecho muchísimo esfuerzo y si hoy estamos discutiendo en estos términos es por ello” puntualizó el Presidente y destacó que “si no hubiésemos durante este tiempo la posibilidad de duplicar las camas de internación, hoy la Provincia estaría estallada” en referencia a la saturación y la capacidad de respuesta.

Por último, sobre el aumento de casos positivos y muertes, que ayer marcó un nuevo record con 6.377 y 153 víctimas fatales en las últimas 24 horas, Fernández advirtió que “son los costos que pagamos si no somos responsables” y enfatizó que “si no hay cuarentena, la salida depende de la responsabilidad de todos”. En este punto hizo un especial llamado a los jóvenes a quienes aseguró “querer mucho”, para que hagan un esfuerzo en cumplir el aislamiento. “Todos fuimos jóvenes y sabemos que en esa etapa es muy importante estar cerca de los amigos y de los afectos. Yo también extraño los recitales, el fútbol y tocar la guitarra con amigos”, reconoció.

Sin embargo, aclaró que si bien “las estadísticas están de su lado y sostienen que son los mejores que sobrellevan la enfermedad” no hay que olvidar que “también dicen que contagian”. “Es una zoncera reunirnos, hagamos un esfuerzo. La picardía de una fiesta puede ser un dolor de cabeza para muchos”, reflexionó. Sin embargo, advirtió que el decreto que oficializa las reglas sanitarias para la próxima etapa llevará de forma expresa la prohibición de los encuentros sociales, y “quienes los lleven adelante, sepan que pueden incurrir en una responsabilidad penal de estar transmitiendo una enfermedad o favoreciendo el contagio”.

Por su parte, durante su alocución, el Gobernador Axel Kicillof ratificó la continuidad de las mismas restricciones correspondientes a la fase tres de los 35 distritos del Conurbano con mayor circulación comunitaria del virus, entre los que se encuentra La Matanza. Al mismo tiempo, destacó que el otro centenar de comunas que componen la Provincia alternan las últimas dos etapas del plan de cinco fases establecido para esta cuarentena, denominada “intermitente”. “Hoy el mundo atraviesa una cuarentena intermitente. Vemos como aquellos países que parecían tener controlados los contagios tienen rebrotes o se evidencian mudanzas del virus de unas ciudades a otras”, argumentó el mandatario provincial para defender el sistema propuesto por su gestión para administrar el aislamiento acorde a la situación epidemiológica de cada una de las comunas.

“Agradezco a todos y todas las bonaerenses por el cumplimiento del aislamiento. No me voy a cansar de hacerlo porque sé de todo su esfuerzo que hacen e hicieron”, resaltó Kicillof y llamó a “valorar lo que hicimos y la cantidad de vidas que salvamos”. “Lo evitamos de una sola manera, que es la cuarentena que dictaminó el Presidente y acompañamos los Gobernadores y el jefe de Gobierno porteño. En este tiempo, fortalecimos el sistema sanitario y duplicamos la cantidad de camas”, reiteró el Ejecutivo bonaerense y precisó que “de no haberlo hecho, con los números de hoy, la ocupación de camas estaría completa y el sistema estaría saturado”.

El mandatario provincial volvió a hacer hincapié en el trabajo coordinado con su par de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta al sostener que “no se pueden hacer cosas distintas de uno y otro lado de la General Paz”, por donde, según consideró “el virus pasa como y cuando quiere”. “Por más que quieran sembrar diferencias, vamos a seguir ejerciendo la misma solidaridad de uno y otro lado, porque es una misma región sanitaria y un mismo continuo urbano”, aseguró y pidió a los ciudadanos que “no desafíen la enfermedad y no se contagien, porque no sabemos las secuelas de esta enfermedad”.

“La esperanza está en encontrar la vacuna y no en esperar que esto suceda naturalmente” consideró en relación a los discursos “anticuarentena” y al sistema denominado “contagio en rebaño” y solicitó “tener una visión más humana respecto a las cifras de contagios y muertes. “Si los números no bajan vamos a tener que volver a una cuarentena más estricta, no vamos a permitir que nadie se quede sin la atención que requiere para combatir esta enfermedad”, concluyo. En cuanto al anuncio oficial y la ampliación de los detalles según comunicaron a El1 Digital, fuentes del Gobierno bonaerense, será el lunes y estará a cargo del jefe de Gabinete, Carlos Bianco y el ministro de Salud, Daniel Gollan.

Respecto a la situación de la Ciudad, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta consideró que los casos positivos se mantienen en una situación “estable” pero en una cifra “alta” y, si bien este sábado informarán las características que tendrá el aislamiento en su jurisdicción, dio a entender un parate en la estrategia de reapertura que tenía previstas para después del 2 de agosto. “Hace dos semanas anunciaba el inicio de un programa para ir rehabilitando actividades con prioridad al aire libre donde el riesgo de contagios disminuye. Pero solo lo podemos mantener si nos cuidamos, requiere el compromiso de todos”, advirtió el alcalde.

Al mismo tiempo, devolvió las gentilezas provenientes de la Provincia al destacar el “trabajo coordinado” y el diálogo permanente con Kicillof y su equipo y consideró que “en una pandemia que nos azota, lo mejor que se puede hacer es trabajar en conjunto”. Por último, en lo que respecta a su gestión destacó el trabajo que se realiza en la detección de casos tanto en barrios populares, como en otras zonas de la Ciudad donde existe la circulación comunitaria, ponderó el desarrollo de los test por parte de los científicos y científicas del Conicet, y resaltó el cuidado que realizan sobre el personal sanitario y de seguridad.

Tras ambos discursos, el Presidente Alberto Fernández volvió a tomar el micrófono para realizar una reflexión final. “Este encuentro duró 61 minutos. Si tomamos los datos de ayer, en este ratito que estuvimos anunciando los términos de la cuarentena, se contagiaron 268 argentinos. Y si tomamos la cantidad de muertes, murieron cuatro argentinos. Eso es el coronavirus, no nos descuidemos porque el problema está lejos de haber sido superado».