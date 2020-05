El Presidente anunció que la cuarentena sigue hasta el domingo 7 de junio inclusive, con algunas restricciones más en el AMBA

Junto a Kicillof y Rodríguez Larreta, Fernández explicó que el contagio está concentrado en el Gran Buenos Aires y la Capital Federal, por lo que habrá más controles en los accesos y el transporte público quedará habilitado solo para los trabajadores esenciales. Quienes cuenten con certificados de circulación deberán reempadronarse. En la Provincia, las medidas se mantienen casi en las mismas condiciones.

Tal como se preveía, el Presidente, Alberto Fernández, anunció este sábado por la noche que el aislamiento social, preventivo y obligatorio continuará hasta el domingo 7 de junio, con las mismas restricciones vigentes hasta ahora en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) e, incluso, más limitaciones en la circulación para frenar la transmisión del virus en momentos en que la tasa de contagio en esa zona, integrada por 40 distritos bonaerenses y la Capital Federal, está en aumento. En ese sentido, se confirmó que quienes cuenten con certificados de circulación deberán reempadronarse, mientras que el transporte público interjurisdiccional quedará restringido solo para los trabajadores esenciales.

Para la conferencia desde la residencia de Olivos en que explicó los detalles de la quinta fase de la cuarentena, Fernández convocó al Gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, cuyo protagonismo se intensificó en los últimos días, con múltiples reuniones tripartitas para mostrar unidad de acción en estos momentos complejos.

La preocupación del Presidente está centrada en sus territorios, donde, este sábado, se registraron 689 de los 704 casos positivos de COVID-19 confirmados minutos antes del anuncio, en una tendencia que se viene repitiendo en los últimos días. En ese marco, el Presidente detalló que el 87,5 por ciento de los casos positivos registrados a nivel nacional en los últimos 14 días, pertenecen al AMBA.

“Desde hace varios días, propusimos un sistema de aislamiento obligatorio para evitar el contagio y la circulación del virus, con la idea que tantas veces repetí de que nosotros buscamos al virus y no al revés”, planteó Fernández al inicio de su mensaje, en el que definió al AMBA como “el área de mayor conflicto” en este momento de la pandemia.

En ese sentido, detalló que allí la tasa de duplicación actual es de 11,6 días, mientras que en la Capital Federal es de 10,5 días y Buenos Aires, sin contar los 40 distritos que integran el Área Metropolitana, duplica cada 24,5 días. “La idea que tenemos es abordar el problema donde está concentrado el conflicto y es, muy claramente, en los barrios populares”, aseguró el Presidente y, por ende, anticipó que la tarea será “concentrar toda la atención y el esfuerzo allí”. “Sabemos que viven en situaciones difíciles, con mucha gente en muy poco espacio, y el contagio se da con mucha facilidad”, agregó para adelantar que el objetivo es “aumentar el testeo para saber dónde está el virus” mediante el plan DETecTAR.

“Tengan la certeza de que vamos a trabajar juntos para estar cerca de ustedes”, se dirigió luego a los habitantes de los barrios populares, y aseguró que habrá refuerzo en las estrategias de cuidado para quienes sostienen comedores y merenderos. “Vamos a aumentar el alimento que se necesite y el apoyo económico del Estado va a seguir estando, no vamos a escatimar nada en este momento”, prometió.

Además, Fernández llamó a “no alarmarse” por el aumento de los casos que se viene dando en los últimos días. “Es parte de lo que esperábamos que ocurriera, porque estamos aumentando los testeos. No tenemos que perder la calma”, subrayó. “Si uno revisa los resultados, es interesante lo que hemos conseguido porque hemos logrado garantizar la asistencia sanitaria en todo el país y, en gran número de provincias, la actividad económica se ha recuperado en un 80 por ciento”, explicó luego. En ese sentido, remarcó que, ayer, en 19 provincias, no hubo ningún caso nuevo y, si se toma la última semana, en diez se consiguió no sumar ningún contagio.

Por eso, la estrategia de control se concentrará en el AMBA. “Logramos frenar el contagio en el resto del país porque se cortó la circulación interjurisdiccional”, razonó el Presidente, por lo que, ante el aumento en la tasa de infectados en el Gran Buenos Aires y la Ciudad, se decidió “acotar el ingreso” de habitantes entre ambas jurisdicciones.

“El permiso de circulación va a caducar en el AMBA y todos deberán a reinscribirse. A la Ciudad, solo van a poder entrar los trabajadores esenciales y para ellos quedará restringido el transporte público”, confirmó en ese sentido. “Estamos haciendo las cosas bien y les doy las gracias, pero nos queda mucho por delante. Les pido que no aflojen”, cerró el Presidente.

Cómo sigue el AMBA

A su turno, Kicillof aseguró que “la curva se está acelerando y mucho” porque, graficó, hace 15 días, cuando se anunció la etapa de la cuarentena que culmina este domingo, la Provincia tenía 50 casos nuevos, mientras que, este sábado, se sumaron 268. “Quintuplicamos los contagios y, por eso, estamos entrando en una nueva etapa. La cuarentena salvó vidas y las va a seguir salvando, porque nos permitió prepararnos y duplicar las camas de terapia intensiva”, destacó el Gobernador para defender las restricciones.

“Si crecen los contagios, no se puede flexibilizar. No es ir para atrás, es ir para adelante, para ser más efectivos y. si tenemos dos zonas de distinta densidad de contagios, no hay que mezclarlas. En este punto nos hemos puesto de acuerdo”, destacó con respecto a la coordinación con la Ciudad. Por eso, en esta quinta fase, Kicillof seguirá con la Provincia partida en dos estrategias: mientras en el interior, donde el contagio está controlado, las medidas seguirán en una tendencia a la flexibilización como desde las últimas dos semanas, en los 40 distritos que integran el AMBA “no se avanzará en nada”.

“Las industrias podrán seguir abriendo con protocolos estrictos que serán supervisados, el comercio habilitado solo será barrial y el transporte interjurisdiccional solo será para los trabajadores esenciales. Además, decidimos no habilitar la construcción en el GBA, pero los niños podrán seguir saliendo a comprar con sus padres”, enumeró. “Tenemos que hacer un esfuerzo más, no podemos bajar los brazos ni relajarnos. Hay que quedarse en la casa todo lo que se pueda”, sintetizó.

Por último, Rodríguez Larreta, tras las tensiones de los últimos días con la Provincia por el nivel d e apertura comercial, destacó la “muy buena coordinación”, tanto con Fernández como Kicillof, al tiempo que anunció que los comercios que podrán seguir reabriendo serán “solo los barriales”. Ese será el único cambio que la Ciudad tendrá con respecto a la fase actual de la cuarentena, mientras que las salidas recreativas para los menores durante los fines de semana seguirán habilitadas.