El Presidente criticó a Vidal por paralizar los hospitales de La Matanza y Cambiemos salió al cruce

Alberto Fernández reprochó que la exgobernadora bonaerense se negara a continuar las obras en los nosocomios René Favaloro y Néstor Kirchner que, ahora, se reactivaron para hacer frente a la pandemia. Exfuncionarios vidalistas defendieron la decisión.

En medio de las políticas que se vienen activando desde Nación para hacer frente a las consecuencias económicas, sociales y sanitarias de la pandemia de coronavirus, el Presidente, Alberto Fernández, criticó a la exgobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, por haber paralizado las obras en los dos hospitales de La Matanza que habían quedado cerca de la inauguración en 2015 y que, desde marzo, fueron reactivadas para sumar 400 camas al sistema sanitario del Distrito.

“Odio volver a hablar del pasado”, aseguró Fernández durante una entrevista radial en que le plantearon las dificultades que reportan muchos beneficiarios para acceder a las medidas de asistencia que se pusieron en juego para afrontar el parate económico, como el Ingreso Familiar de Emergencia y los créditos a tasa cero para monotributistas. “Se saturan las páginas, las consultas no se pueden hacer por Internet. Pero, ¿tienen presente que, por cuatro años, tuvimos una Gobernadora que decía que no iba a abrir un hospital más en la provincia de Buenos Aires?”, contrastó en ese sentido.

“¿Tienen presente que tuvimos un gobierno que convirtió el Ministerio de Salud en Secretaría y que hizo lo mismo con el Ministerio de Trabajo? Fue un proceso de degradación del Estado enorme”, observó en igual sintonía. E insistió con la situación de los hospitales matanceros que, de acuerdo a lo que planteó el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, durante una visita la semana pasada a las obras que se están terminando en el René Favaloro, de Rafael Castillo, ya están cerca de su inauguración final.

“Fui a ver hospitales en La Matanza. Por una decisión de una Gobernadora, tuvimos que ir nosotros a ponerlos en marcha. Este fue un problema que tuvimos, un problema contra el que luchamos”, insistió el Presidente para recordar una tensión de larga data que, durante la gestión provincial de Cambiemos, generó varios cruces entre la administración de Vidal y la entonces intendenta del Distrito, Verónica Magario, hoy vicegobernadora bonaerense.

Las declaraciones de Vidal a las que Fernández hizo referencia en las últimas horas datan de mayo de 2018, cuando la entonces Gobernadora bonaerense había confirmado, en una entrevista televisiva, que tanto los hospitales Favaloro como el Néstor Kirchner, de Laferrere, no iban a inaugurarse durante su gestión. “Sé que hay vecinos de La Matanza que me están mirando y que tienen dos hospitales bastante avanzados para terminar y poner en funcionamiento, pero dije, claramente, que no voy a abrir un hospital nuevo más”, había planteado entonces para explicar que su intención no era “cortar cintas” y, después, “dejar que todo funcione mal”, sino mejorar las guardias y la situación de los centros de salud que ya estaban en funcionamiento.

La respuesta cambiemita

Las declaraciones del Presidente no pasaron desapercibidas y, desde Juntos por el Cambio, distintos dirigentes de la Provincia salieron al cruce para defender a Vidal. Entre ellos, el actual presidente del bloque PRO en la Cámara de Diputados nacional, Cristian Ritondo, quien fuera ministro de Seguridad bonaerense durante los cuatro años de gestión de la exgobernadora.

“Señor Presidente, un hospital no son cuatro camas y un techo. Nosotros recibimos 80 hospitales, de los cuales 53 estaban en riesgo edilicio y cuatro a punto de derrumbarse. Tiene razón cuando dice que no inauguramos hospitales, elegimos trabajar en silencio para recuperar lo destruido”, contestó el legislador a través de sus redes sociales y defendió que Cambiemos hizo “foco en las guardias”, donde “se atienden siete millones de personas cada año”.

“No se equivoque, la gestión anterior no se negó a abrir nuevos hospitales, se negó a inaugurar cinco veces un mismo lugar como hicieron ustedes y lo demuestran todos los videos de la época”, señaló Ritondo.

En tanto, Alex Campbell, exsubsecretario de Asuntos Municipales bonaerense, planteó: “Nos pusimos como prioridad no abrir nuevos hospitales mientras los que ya estaban se caían a pedazos”. “Primero, hay que arreglar lo que hay, no cortar cintas para la foto o inaugurar varias veces lo mismo”, sumó el actual vicepresidente del bloque de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados bonaerense.

Desde el mismo bloque, también salieron contra Magario. “El Presidente tiene que recordar que algunos jefes de distrito, como la actual vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, impidieron el acceso del SAME a La Matanza”, reprochó la legisladora Maricel Etchecoin, quien ponderó el servicio de emergencia que funciona en 119 de los 135 municipios bonaerenses y que al Distrito no llegó porque el Municipio y la Gobernación nunca llegaron a un acuerdo por los costos de mantenimiento del servicio. Así, Cambiemos desempolvó una polémica que signó la campaña electoral de 2019 con la que Vidal buscó la reelección en la Provincia.