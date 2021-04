El Presidente habló tras anunciar las nuevas medidas: “No me importa una elección, sino que los argentinos no se mueran”

Alberto Fernández defendió las restricciones que entrarán en vigencia este viernes y que tendrán más impacto en el AMBA, donde se concentra el pico de contagios de esta segunda ola. Criticó a la oposición y convocó a la responsabilidad colectiva para evitar un colapso sanitario.

Tras anunciar las medidas de restricción que comenzarán a regir este viernes y mientras se espera la publicación del Decreto de Necesidad y Urgencia que regulará la nueva etapa vigente hasta el 30 de abril para contener la segunda ola de coronavirus, el Presidente, Alberto Fernández, defendió las decisiones tomadas por su administración, criticó la resistencia de la oposición a las políticas de cuidado y rechazó que los mayores cierres estén vinculados con el objetivo de suspender o posponer las elecciones primarias.

“No me importa una elección, sino que los argentinos no se mueran”, aseguró Fernández durante una entrevista radial brindada en la mañana de este jueves, mientras se recupera de coronavirus en la residencia oficial de Olivos. En ese sentido, ante el rechazo que la plana nacional de Juntos por el Cambio expresó a las medidas, incluso antes de que se conocieran, el Presidente criticó ese posicionamiento.

“Cuando leo las barrabasadas que se escriben, ¿ustedes seriamente piensan que yo quiero vivir en un país donde la economía caiga, donde la pobreza crezca, donde el trabajo falte?”, se preguntó para cuestionar que “se haga política con la pandemia”, como ya había planteado también durante los anuncios de este miércoles. “Si tengo que perder una elección por esto, la pierdo, pero quiero dormir en paz. Dicen que estoy haciendo esto para evitar las PASO. Por favor, ¿cómo alguien puede pensar semejante barrabasada?”, agregó.

“Quiero que cada uno asuma la responsabilidad de lo que dice. Yo leí el comunicado de Juntos por el Cambio, se oponían porque eran medidas que íbamos a dictar nosotros y ya de por sí estaban en contra. Yo en esto me quito el traje de Presidente y me visto de ser humano: a mí no me es grato ver no solo gente grande que se enferma y muere, no me es grato ver chicos contagiados, chicos tomando cerveza y pasándose la botella con total negligencia, transmitiendo el virus, porque esos chicos después van a sus casas y terminan enfermando a sus padres, a sus abuelos y ahí reacciona mi condición humana. Lo que yo estoy haciendo no es más que lo que hace el mundo. ¿Cuál es la dictadura que estoy ejerciendo?”, alegó sobre el planteo de la alianza opositora.

En ese sentido, dijo que determinó restringir la circulación nocturna desde la medianoche hasta las 6 de la mañana e imponer otras restricciones en zonas con focos de contagio, como el AMBA, porque le “preocupa el relajamiento social”. Por eso, insistió en que es muy importante la responsabilidad social para detener el avance de los contagios y explicó que las medidas adoptadas fueron “tomadas de buena fe, creyendo en la comprensión ciudadana” y volvió a señalar la situación de Chile u otros países europeos para ejemplificar que las decisiones anunciadas ayer no son particulares de la Argentina.

“Esto es lo que está haciendo toda Europa porque es en la nocturnidad que la gente se distiende, se olvida de la pandemia y los contagios aumentan”, definió. “Objetivamente, hay un aumento preocupante, nadie puede decir que es producto de que se testea más. No es eso. Es que de los testeados hay un porcentaje muy alto que da positivo. En un momento, dos de cada diez daban positivo y hoy es casi uno de cada dos”, advirtió sobre la velocidad de crecimiento de la curva de casos en esta segunda ola.

Además, sobre las diferencias de criterios que estiraron las definiciones de estas medidas que se terminaron consensuando con la Provincia y la Ciudad, dado que el AMBA volvió a ser el epicentro de la pandemia, el Presidente aseguró que buscó “un acuerdo para que se cumplan las cosas”.

“La gente tiene que entender que estamos en un país federal, si yo dispongo cosas que la autoridad de la provincia no cumple es lo mismo a que nos las dicte. Entonces yo necesito estar de acuerdo con los gobernadores”, aseguró y se refirió, en particular, al alcalde porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien esta mañana se manifestó en contra de la restricción a la circulación, aunque aseguró que la acatará.

“Él me dijo que cerrar los restaurantes a las diez de la noche podía generar un daño innecesario a la gastronomía, que él se comprometía a reducir el aforo en los restaurantes y a controlarlo, que solo se pueda comer al aire libre y no en los lugares cerrados, el ponerse más exigente con los protocolos, y yo atendí a esos argumentos. No sé si a él le gusta más o le gusta menos el cierre del tránsito a la noche, pero lo que sí sé es que cuando habló conmigo compartió que la circulación nocturna, como convoca al vínculo social, tiene un efecto muy perjudicial a la hora de los contagios”, amplió.

“Es muy importante que el ciudadano lo entienda, porque no existe el Estado que pueda estar por encima de la cotidianeidad del ciudadano. No hay forma material de que nosotros podamos controlar el comportamiento humano de cada habitante de la Argentina. Si el ciudadano no entiende que no se pueden juntar 500 personas a escuchar a Damas Gratis, si el intendente de Entre Ríos no entiende que no puede hacer una fiesta para jubilados donde reúne no sé qué cantidad de gente, por más que sea al aire libre, es imposible”, cerró para llamar a la responsabilidad colectiva.