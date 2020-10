El Presidente instó al empresariado a trabajar en un “capitalismo con la cuota de solidaridad que necesita”

Alberto Fernández expuso en el 56º coloquio de IDEA y aprovechó para convocar al empresariado argentino a “trabajar juntos”, al tiempo que negó que hubiera una devaluación o un corralito. “Cada vez que lean que somos un gobierno antiempresario, piensen en el ATP y si en algún Gobierno se preocupó tanto por cuidar a las empresas”, señaló.

En la mañana de este miércoles, el Presidente, Alberto Fernández, participó del 56º coloquio anual del Instituto para el Desarrollo Empresario de la Argentina (IDEA), donde aprovechó para hablarle al empresariado argentino. Debido a la pandemia de COVID-19, por primera vez, el encuentro se realizó en forma virtual.

En el epicentro de su discurso, el máximo mandatario convocó al empresariado argentino a trabajar “juntos” en un “capitalismo con la cuota de solidaridad que necesita”, ya que sostuvo que “si el desarrollo no es generalizado y no alcanza a todos los sectores, no sirve y trae conflictos”.

“Necesitamos que la Argentina crezca con confianza y que los empresarios entiendan que debemos trabajar juntos”, aseguró y agregó que, más allá de la contracción económica de los últimos meses por el aislamiento social por el coronavirus, que afectó la economía de todos los países, avizora un 2021 con “muchísimas posibilidades”.

Además, pidió a los empresarios “que no los confundan” con respecto a las intenciones de la actual gestión con el sector: “Cada vez que lean que somos un gobierno antiempresario, piensen en el ATP (el Programa de Asistencia que contempló el pago del Salario Complementario) y si algún Gobierno se preocupó tanto por cuidar a las pequeñas y medianas empresas”.

Por otro lado, indicó que “el país está enfrentando un problema por la falta de divisas” heredada de la gestión macrista y negó la posibilidad de que hubiera una devaluación o un corralito: “Están aquellos que plantean que se viene una devaluación y que podemos quedarnos con depósitos. Jamás haría semejante cosa”.

Por otra parte, adelantó que, en los próximos días, el Gobierno nacional va a presentar un plan basado en la construcción “como alternativa para que los argentinos puedan invertir en otras cosas” y encontrar “una alternativa para poder sostener una rentabilidad mínima de sus ahorros”. “Queremos convertir a la construcción en una gran oportunidad de inversión”, añadió.

Anuncio del Plan Gas

Por último, Fernández se refirió al Plan Gas, que se anunciará en los próximos días en el yacimiento neuquino de Vaca Muerta, y afirmó que “va a generar mucha inversión y empleo”. “Allí, tenemos un potencial enorme de producción que nos garantice el gas que necesitamos y que hasta tengamos excedentes exportables”, agregó.

El Plan Gas es un programa de estímulo para que las empresas hidrocarburíferas reactiven la producción de gas. El mismo fue largamente debatido con el sector en los últimos meses y se aportaron algunas características, pero, al momento, no fue anunciado en forma oficial.