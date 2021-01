El Presidente promulgó las leyes de Interrupción Voluntaria del Embarazo y de los “Mil Días”

Alberto Fernández firmó los decretos que formalizan la entrada en vigencia de ambas normativas, durante un acto en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada. “Hoy, estamos haciendo una mejor sociedad; parece una frase, pero es un paso inmenso y el resultado de una lucha colectiva”, aseguró.

En la tarde del jueves, el Presidente Alberto Fernández firmó el decreto que promulga la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y la 27.611 de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia, más conocida como la de los Mil Días. Ambas fueron impulsadas por el propio Jefe de Estado para ampliar los derechos de las mujeres y garantizar su atención en el sistema de salud, y aprobadas por el Congreso el 30 de diciembre pasado.

“Cumplí con mi palabra y, hoy, en tiempos en que la palabra de la política parece depreciada”, sostuvo Fernández sobre la presentación del proyecto para despenalizar y legalizar el aborto, iniciativa que fue uno de las promesas de campaña. “Hoy, para muchas mujeres, es la culminación de un tiempo de lucha. Durante muchos años bregaron para que el aborto, que obliga a muchas mujeres a la clandestinidad y a exponerse a todos los riesgos que eso conlleva, deje de ser un delito”, expresó el mandatario nacional.

“Hoy, estamos haciendo una mejor sociedad; parece una frase, pero es un paso inmenso y el resultado de una lucha colectiva”, afirmó el Jefe de Estado, luego de estampar su firma en las promulgaciones de ambas normativas leyes. En ese marco, definió este jueves como un “día de alegría” porque se “amplió la capacidad de decidir de las mujeres”. “Se ha dado un gran paso, porque esta ley iguala la capacidad de decisión” de las mujeres sobre su cuerpo, sostuvo.

“Estamos muy feliz de terminar con el patriarcado, una injusticia de siglos de humanidad”, enfatizó el Presidente, y aseguró que a futuro “la batalla por la igualdad de derechos de las mujeres continúa en diferentes niveles” y que esa continuidad “requiere leyes y cambios en la mentalidad de las personas”. “Queda como tarea pendiente una educación sexual suficiente para prevenir embarazos que no se quieran”, aseveró.

Sobre la ley conocida como Plan de los Mil Días, el jefe de Estado evaluó que esa norma permitirá que las embarazadas cuenten “con un Estado detrás de ellas” para garantizarles salud y posibilidades de criar a sus hijos en los primeros tres años de vida. “Hoy empezamos a escribir otra historia, que es la buscar más derechos”, enfatizó al tiempo que destacó que “si alguna vez una mujer tuvo el dilema de ser madre porque no sabía si podía hacer frente al costo médico que significa afrontar un embarazo o el costo que significa darle alimentos en sus primeros años de vida a su hijo, ese dilema lo terminamos con esta ley”.

“Hoy, todas las mujeres saben que, embarazadas, van a tener un Estado detrás de las que le va a dar salud y garantía de ingresos suficientes para que ella y su hijo o hija puedan desarrollarse como corresponde. Y también la posibilidad de que la mujer que no quiera seguir adelante con su embarazo pueda ponerle fin y el Estado esté allí para garantizar la salud que la clandestinidad hoy no le garantiza. Por lo tanto, lo que estamos ampliando es simplemente la capacidad de decidir, que no es poco”, concluyó.

El mandatario estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; el ministro de Salud, Ginés González García, y la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, quien estuvo a cargo, junto a su equipo, de la redacción de los proyectos que fueron tratados y aprobados entre los meses de noviembre y diciembre de 2020.