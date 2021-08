El Presidente, sobre la docente matancera: “Fue un debate formidable que le abre la cabeza al alumno”

Alberto Fernández se refirió a la situación de Laura Radetich, a quien se le inició una investigación desde Provincia y se dispuso que deje de dar clases mientras se investigan los hechos que se viralizaron a partir de un video que muestra un acalorado debate político con estudiante. “Lo más importante es sembrarles dudas a los alumnos”, consideró el jefe de Estado, quien también se refirió a su presentación ante la Justicia por el festejo en Olivos, por el que ayer quedó imputado por el fiscal federal Ramiro González, y a la campaña electoral.

El Presidente, Alberto Fernández, se refirió esta mañana al caso de la docente Laura Radetich, quien es investigada por la cartera educativa de la Provincia luego de que fuera filmada por sus alumnos en medio de una acalorada discusión política con un estudiante de una secundaria de Ciudad Evita. Pese a que el Gobierno bonaerense y el ministro de Educación nacional, Nicolás Trotta, cuestionaron el modo en que surgió el debate en el aula, el jefe de Estado consideró que el hecho de que la profesora “haya tenido ese debate” con sus estudiantes “fue formidable”.

“Ayer, yo escuchaba un enorme cuestionamiento a una maestra que se tensa en un debate con un alumno. Yo soy profesor de la UBA hace mucho. Siempre he dicho que lo más importante es sembrarles dudas a los alumnos. Si esa maestra que discutió tan acaloradamente con el alumno como consecuencia del debate le puso un 1, está mal, pero que haya tenido ese debate es formidable», analizó el Presidente durante una entrevista radial que brindó esta mañana.

En ese sentido, Fernández planteó que «es un debate que le abre la cabeza al alumno». «Lo invita a pensar, lo invita a discutir, es una forma de abrir la cabeza de la gente”, marcó y consideró que el alumno mostró “una idea formada por cosas que escucha, como que el peronismo gobernó en los últimos 70 años” y consideró que la docente “se exalta porque sabe la verdad”.

Y contrastó: “Yo veía todo el ruido que hizo eso, pero en la Ciudad un director de un colegio fue a un vacunatorio y defendió al proceso militar y nadie dedicó un reglón a ese hombre. Y ese defendió un genocidio”.

Sobre la causa por el festejo en Olivos

El Presidente habló también sobre su presentación espontánea ante la Justicia, este jueves, por el festejo en Olivos del cumpleaños de su pareja, Fabiola Yáñez, en julio del año pasado, en medio de la cuarentena estricta, y reiteró que “fue un acto de imprudencia y de negligencia”, pero insistió con que no hubo delito.

En ese sentido, consideró que la imputación en la que avanzó el fiscal federal Ramiro González, luego de que él ofreciera donar la mitad de su sueldo al Instituto Malbrán durante cuatro meses como reparación, no representa un problema mayor. “La imputación es hacerle conocer a uno que fue denunciado por otro a los fines que uno pueda ejercer su defensa. Pero lo mío no fue una maniobra dolosa, fue un acto de imprudencia y de negligencia”, insistió.

“Lo primero que me gustaría que analicen es la existencia de delito; el juez Sebastián Casanello es un buen juez y espero que pueda analizarlo jurídicamente… el tema es muy claro, pero, aun así, yo lo que quiero es que los argentinos sepan que esto no me pasó por al lado: me lastimó, me preocupó y siento que cometí un error, producto de la vorágine en que vivía”, explicó sobre los hechos sucedidos el 14 de julio de 2020.

“Soy un hombre cuidadoso de esas cosas, pero con el ritmo de locura que se vivía en medio de la pandemia, evidentemente, ese tema se me pasó. Espero que la Justicia evalúe mi planteo, que creo que es sólido. El resto son palabras que se escriben en los diarios”, remarcó al defender que su acción no configuró en delito y ofrecer un acuerdo de conciliación en la Justicia.

Asimismo, Fernández defendió su accionar al presentarse espontáneamente ante la Jusiticia. “No esperé que me citen, ni busqué influenciar un juez, ni busqué un abogado lobista. Me presenté espontáneamente y dije lo que creo que jurídicamente ocurrió. Ya di las explicaciones, fue algo que no debió haber ocurrido”, reiteró.

“Propuse una alternativa con la más absoluta honestidad, que es la de decir: ‘Bueno, si ustedes no comparten mi concepto doctrinario, los invito a que pongamos fin a este tema, yo reparo el daño que potencialmente pude haber causado’”, aludió al ofrecimiento de donación de la mitad de su salario.

“Es cierto que nadie se contagió, así que ese delito de riesgo difícilmente pueda cuestionarse porque el riesgo no existió”, continuó y cerró: “Yo, que creo mucho en el Estado de Derecho, estoy realmente satisfecho con que haya actuado como un ciudadano que se presentó sin que el juez lo requiera y que el fiscal haga lo que los diarios venían preanunciando, y lo que espero es que las cosas transcurran por el orden judicial y legal que corresponde”.

La oposición y la campaña

Por último, Fernández se metió en la coyuntura política y cuestionó las «payasadas» que dice el expresidente Mauricio Macri sobre la deuda, consideró que lo que plantea se trata de un «disparate magnífico» y sostuvo que la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal fue «cómplice» de esa situación, por lo que consideró que Juntos se niega el debate porque no tienen argumentos.

«No pueden debatir porque no pueden explicar lo que hicieron. Cuando lo ponen al expresidente a debatir, dice la payasada sobre la deuda, un disparate magnífico», afirmó en ese sentido y agregó que Vidal fue «cómplice y tampoco puede explicar lo que se hizo» durante su gestión en la Provincia.

Fernández dijo que «en alguna medida, es cierto que la República está en juego» en las próximas elecciones legislativas, como plantea la oposición, aunque consideró que el riesgo es que triunfe Juntos, ya que con la gestión de de Mauricio Macri fue «cuando la República y el sistema institucional más padeció».

«La República, sin ninguna duda, está en juego si ellos vuelven a ganar. Si vuelven a ganar vuelven los apretadores de empresarios, los apretadores de jueces y los persecutores de opositores», criticó.