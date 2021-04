El Presidente suspendió las clases presenciales y anunció nuevas restricciones de actividades y circulación para el AMBA

Es para frenar la velocidad de la segunda ola, que golpea con fuerza a la Ciudad y al Conurbano bonaerense. A partir del viernes, los comercios podrán funcionar de 9 a 19, la circulación estará limitada entre las 20 y hasta las 6 y se suspenderán las actividades sociales y recreativas. Los locales gastronómicos no tendrán nocturnidad y, desde el lunes, no habrá clases presenciales por 15 días.

Después de evaluar nuevas medidas desde el inicio de la semana ante la suba de los casos de coronavirus, el Gobierno nacional decidió, este miércoles, avanzar en restricciones complementarias a las implementadas desde el viernes pasado para frenar la suba de los contagios en el AMBA, donde se concentra el foco de la pandemia. El Presidente, Alberto Fernández, hizo el anuncio con un mensaje grabado desde Olivos, luego de definir este nuevo paquete de medidas junto al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y a la ministra de Salud, Carla Vizzotti.

“Evidentemente, en la Argentina, el avance de la pandemia nos está exigiendo cada vez un poco más”, fue el mensaje inicial del jefe de Estado y dijo que “el virus lejos está de ceder”. “Creo que lo que hemos intentado la semana pasada ha sido poco, a la luz de lo que hemos visto este fin de semana en el AMBA”, advirtió y dijo que, apenas hace un mes atrás, “acumulamos 45.498 casos en una semana” pero que, la semana pasada, los casos subieron «a 122.468» y que vaticinó que, en la actual, “seguramente, se va a superar esa cifra”.

En concreto, a partir de una decisión administrativa que complementa el Decreto de Necesidad y Urgencia del jueves pasado con las restricciones que estarán vigentes hasta el 30 de abril, desde este viernes, se ampliará la restricción en el horario de circulación en el AMBA y habrá más límites en el funcionamiento de comercios y otras actividades sociales. También, desde el lunes, se suspenderán las clases por dos semanas.

La actividad de los comercios será entre las 9 y las 19, mientras que, a partir de ese horario, el funcionamiento de los locales gastronómicos será solo con los servicios de take away y delivery. Además, la restricción a la circulación nocturna se ampliará y no comenzará a la medianoche, sino a las 20, y vencerá a las 6 de la mañana. También, quedarán suspendidas todas las actividades recreativas, sociales, deportivas, culturales y religiosas en lugares cerrados.

“Estas medidas las voy a hacer cumplir con las fuerzas federales, que quedan afectadas al control de las medidas sanitarias que acabo de disponer. A su vez, le he pedido a las fuerzas armadas que colaboren en la atención sanitaria”, anunció Fernández.

Los motivos de la decisión

“Hay un crecimiento importante y sostenido de los contagios, que se concentran en el AMBA. Para que podamos enfrentar esta pandemia, ahora, contamos con la vacuna y, este fin de semana, vamos a tener más, en un mundo que no ofrece las vacunas que se necesitan. Seguimos negociando con todos para que las vacunas lleguen a los argentinos”, aseguró el Presidente y dijo que todas las provincias tienen la facultad de conseguirlas pero “es difícil porque los que las producen prefieren negociar con los Estados nacionales”. El mensaje aludió a las críticas de Juntos por el Cambio, desde donde se viene presionando en ese sentido.

“El problema central está en las reuniones sociales, donde la gente se distiende y es mucho más fácil contraer el virus”, dijo luego y defendió que las restricciones vigentes desde el viernes buscaron apuntar a la nocturnidad. Además, Fernández pidió que las provincias y municipios “fiscalicen para que las medidas se cumplan”, como así también que se intensifique la responsabilidad individual para extremar los cuidados.

“Todo parece insuficiente a la luz de cómo aumentan los contagios”, agregó para plantear que decidió “medidas imperiosas” para que el sistema sanitario no se sature. “El AMBA constituye un único aglomerado urbano, uno de los más poblados de América. Tiene una única realidad epidemiológica, con un Gobernador y un jefe de Gobierno, y dos docenas de municipios”, agregó sobre el final.

Horas antes del anuncio, el Gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se reunió con los intendentes del AMBA y, juntos, salieron a sugerir mayores cierres para limitar los contagios, dado que trazaron un panorama preocupante con respecto al sistema sanitario. El nivel de ocupación de las terapias intensivas promedia “el 71 por ciento” en el Conurbano, según dijo el mandatario provincial. Así, buscaron respaldar políticamente al Presidente, quien también enfrenta una nueva tensión con el Gobierno porteño, que resiste estas medidas más duras, a pesar de que la Provincia ya las pedía desde la semana pasada y que no se aplicaron por la falta de consenso con la Ciudad.

“Confío en que cada argentino y cada argentina me entiende y conoce mi vocación de preservar la salud. Por favor, seamos cuidadosos y estrictos y terminemos con la distensión social que hemos visto en los últimos días, que se vuelve un acto de irresponsabilidad magnífica, tan magnífica que se vuelve intolerable. Trabajemos más unidos que nunca porque, como dice el Papa Francisco, nadie se salva solo”, cerró Fernández.