El proyecto de las 5.000 cuadras de asfalto: ¿el fin de las calles de tierra en La Matanza?

Desde el Municipio, destacaron que las tareas se están poniendo en marcha “con un plan enorme” y que se trabaja con la Nación para llegar a las cifras previstas. A diario se escuchan reclamos de vecinos que piden, indignados, que se hagan obras que les permitan vivir sin la angustia de pensar que se van a inundar cada vez que llueve o cómo van a salir de sus casas cuando las calles de tierra se convierten en un lodazal. En ese contexto, se presenta la pregunta de cuáles son las condiciones necesarias para que se pueda asfaltar una calle. Ante este interrogante, el subsecretario de Obras Públicas municipal, Alejandro Armiento, aclaró: “Lo primero que hay que hacer es analizar si en la zona se tiene la factibilidad hidráulica”.

En ese sentido, le reconoció a El1 Digital que en el Distrito existen sectores donde hay grandes problemas de inundación: “Esto ocurre porque el Municipio geográficamente está ubicado a la vera del río Matanza, a la vez que hay varios arroyos que cruzan el territorio y desembocan en el Matanza o el arroyo Maldonado”. Tomando en cuenta ese contexto, expuso: “Si se hace un asfalto arriba, en esas zonas, lo que se genera es un canal”.

La obra dentro de la obra

Armiento explicó que las tareas que se están realizando, como así también las que se van a desarrollar, incluyen un planeamiento de obras hidráulicas -algunas mayores y otras, menores-, luego de lo cual se hacen tareas de consolidado. Asimismo, manifestó que en muchas oportunidades no es posible realizar estos trabajos por ese tipo de problemas. Complementariamente, resaltó: “Está pensado que se haga un total de 5.000 cuadras: ya se realizó el relevamiento para unas mil y las tareas están por comenzarse”.

El avance de la repavimentación de la calle Scarlatti

En lo que concierne a estas tareas en la localidad de González Catán, ya son seis las cuadras que fueron pavimentadas y los trabajos continuarán hasta llegar a la Ruta Nacional N° 3. En ese sentido, Armiento insistió: “Los avances tienen que ver con las obras hidráulicas que se están realizando; eso es lo que habilita pavimentar muchas cuadras de la zona”. Por eso insistió en que es “fundamental comenzar con las obras hidráulicas que no se ven, pero van a habilitar tener pavimentos por todos lados”.

En respuesta a la pregunta acerca de qué va a ocurrir, en un futuro, con la parte de Scarlatti que no se va a asfaltar en este tramo de la obra, detalló: “La sección que no está contemplada para esta oportunidad tiene que ver con la posibilidad o no de realizar la obra hidráulica. Estamos viendo cómo se puede resolver, cómo se puede dar una solución técnica”.

Las mejoras del Metrobus

El funcionario de Obras Públicas hizo especial hincapié en que la obra del sistema de buses rápidos de la Ruta Nacional N° 3, por la que transitan cientos de colectivos a diario, “no depende del Municipio, sino que es de orden nacional”. “Quedamos en el medio de algo que está mal hecho, con algunos vicios que se fueron agravando; todo el mundo nos pega y, en realidad, no tenemos responsabilidad”, resaltó. “Le estamos pidiendo a Vialidad que nos ayude y tratamos de bajar la cantidad de errores que tiene el Metrobus haciendo esos pequeños arreglos para que se pueda transitar mejor, porque en realidad nunca tuvo el mantenimiento necesario”, finalizó.