El Tren Solidario, de la estación de Tapiales a Los Ángeles

Se recaudarán alimentos no perecederos, ropa y juguetes tanto para localidades del partido de La Matanza como para de los municipios de Chacabuco y Carmen de Areco.

La organización sin fines de lucro Tren Solidario anunció la 48° cruzada solidaria que, esta vez, partirá desde la estación de Tapiales de la Línea Belgrano Sur, ubicada al este del partido de La Matanza, hacia las localidades de Tres Sargentos y Los Ángeles, de los municipios bonaerenses de Carmen de Areco y Chacabuco, respectivamente. Los sindicatos Unión Ferroviaria y La Fraternidad aportarán personal para la recorrida y desde Trenes Argentinos se colaborará con la operación ferroviaria y el material rodante para la concreción del gran evento, anticiparon.

El objetivo de este viaje es la recaudación de alimentos no perecederos, ropa y juguetes que serán distribuidos en comedores escolares, hogares e iglesias de estas localidades, y algunas que se visiten a lo largo del recorrido. La salida se realizará el 11 de noviembre a las 8.30 y cada pasajero confirmado tendrá que llevar de manera obligatoria 20 kilogramos de alimentos no perecederos, ropa y juguetes en buen estado (se puede llevar refrigerios o bebidas no alcohólicas para consumir durante el viaje).

La inscripción se realizará este lunes 30 de octubre a partir de las 19 únicamente por llamada telefónica al 011 4477-2429. Para más información, es posible comunicarse a través del correo electrónico oficial de la entidad: info@trensolidario.org.

¿Qué es Tren Solidario?

Desde el 2001, la organización realiza viajes solidarios para ayudar y promover el transporte ferroviario en todo el país. El proyecto fue posible gracias a integrantes del grupo Rieles Multimedio, lectores y seguidores que apoyaron este sistema que “parecía impensado” en un comienzo, según describieron desde su sitio web.

“Surgió de la convicción del gripo organizador del Tren Solidario en torno a la gratificación obtenida al finalizar cada viaje. El compromiso permite pasar de las esperanzas a hechos, generando resultados y recompensas. Refleja la vocación y la satisfacción por la ayuda a los demás a través del transporte férreo”, compartieron.

Actualmente, el servicio visitó 46 localidades y recorrió 31.623 kilómetros a lo largo de todo el país transportando una cantidad de 731.500 kilogramos de alimentos a poblados donde desde hace más de dos décadas no llegan los trenes de pasajeros.