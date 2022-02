Empresarios piden el pase sanitario obligatorio para industrias y comercios

«Pedimos que nos permitan solicitar el pase sanitario a nuestros empleados porque queremos que estén cuidados”, remarcaron desde la CGERA. El pase sanitario acreditaría, al menos, dos dosis de la vacuna contra el COVID-19. Debido a la creciente cantidad de contagios de COVID-19, que tuvo su pico con casi 140.000 en una jornada, desde la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA) se propuso la obligatoriedad del pase sanitario que acredite el esquema de vacunación completo contra el COVID-19 a trabajadores de industrias y comercios.

“Pedimos que nos permitan solicitar el pase sanitario a nuestros empleados porque queremos que estén cuidados y que vengan a trabajar, pero no de cualquier manera, sino protegidos por la vacunación, que ha demostrado ser efectiva para reducir las muertes y las internaciones por COVID-19”, expresó el titular de la CGERA, Marcelo Fernández.

“Estamos proponiendo que nos autoricen que el pase sanitario sea obligatorio porque tenemos muchos trabajadores que no han querido vacunarse”, subrayó, por lo que aseveró: Tenemos que luchar para que la vacuna sea obligatoria. Le pedimos al Estado que nos ayude para que nosotros, también, podamos ayudar a que el virus no circule más”.

En ese sentido, el titular de la CGT matancera, Mario Ortiz, señaló a El1 Digital que, desde el gremio, no han encontrado casos de no vacunados: “Nosotros no estamos detectando gente sin la vacuna. No creo que los compañeros pondrían en juego el trabajo por no estar vacunados”, añadió.

Además, se mostró a favor de la medida: “El pase sanitario me parece muy importante en todo lo que tiene que ver con la industria y los lugares en que hay concentración de gente”. “Hay que poner énfasis en controlar que todas las personas tengan la vacuna, lo que sabemos que es difícil porque hay gente que se pone agresiva”, añadió.

“Si el pase sanitario es la única posibilidad de que toda la gente se vacune, no creo que esté mal porque hay personas que no se convencen hasta que están internadas en terapia”, agregó, pensando en evitar las peores consecuencias que puede dejar el virus. Por su parte, el secretario general de la UOM de La Matanza, Hugo Melo, indicó a este medio que “hay que tratar de que todos se convenzan de que la vacuna es la única alternativa”. “Si el pase sanitario es la única posibilidad de que toda la gente se vacune, me parece bien porque hay personas que se convencen cuando ya están internadas”, aseveró.

“Estamos de acuerdo en que el pase sanitario sea solicitado en boliches, recitales, aviones, micros y eventos masivos para fomentar el turismo, pero, también, creemos que es necesario que sea acreditado en las industrias y comercios para no frenar la reactivación que se está observando en los distintos sectores productivos”, cerró Fernández.

Conflicto con las ART

Por otra parte, Fernández hizo hincapié en otra de las problemáticas que la pandemia de COVID-19 genera en el ámbito industrial y de las PyMEs. Se trata de lo que, desde la entidad, se denunció, días atrás, con respecto a que las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART) no reconocen la cobertura a los trabajadores industriales afectados por el virus.

“Debido a que las empresas no tuvimos posibilidad de tener cobertura por parte de las ART en el caso de COVID-19, creemos que el pase sanitario es una buena medida para incentivar la vacunación y, a su vez, reducir la litigiosidad en el ámbito laboral”, señaló, y cerró: “Tenemos que dar tranquilidad no sólo al que viene a trabajar, sino a quien entra a cada lugar”.