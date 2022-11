Empresarios pyme destacaron la recepción de Massa a sus propuestas

«Prácticamente las cuatro, cinco propuestas que llevamos fueron muy bien recibidas por él. Eran temas que interesan a su gestión y que pueden ayudar a mejorarla», afirmó Marcelo Fernández, presidente de la Cgera.

El presidente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (Cgera), Marcelo Fernández, destacó que las propuestas presentadas por la cámara empresaria en torno de las importaciones, capacitación de mano de obra y tasas de interés, fueron «muy bien recibidas» por el ministro de Economía, Sergio Massa, tras reunirse con la entidad.

El ministro se reunió anoche con un grupo de empresarios pyme nucleados en la Cgera, en ocasión de la asamblea ordinaria de la cámara en la cual se reeligió a Fernández como su dirigente.

En el encuentro, Massa destacó que «24.000 empresas argentinas ya accedieron a permisos de importaciones», y anticipó que se introducirán cambios en el decreto reglamentario para el blanqueo de divisas, uno de los reclamos por parte de los empresarios.

Beneficios impositivos

En concreto, según indicó el titular del Palacio de Hacienda, se introducirán una serie de «incentivos impositivos» para las empresas que importen pagando con sus propias divisas.

El ministro les anticipó a los empresarios en la reunión que en un decreto reglamentario del Presupuesto se va a plantear la eliminación de la doble imposición para aquellos que ingresen al sistema con sus dólares, y tengan la decisión de blanquearlos.

«Cuando usted es importador de un insumo o de un bien intermedio le cobran dos veces el IVA (aduanero e impositivo), lo que estamos tratando es evitar la doble imposición y que eso funcione como premio para las empresas que quieren importar con sus propios dólares», dijo Massa.

El titular de la Cgera precisó que desde el sector se pidió que «el empresario tenga un beneficio impositivo ya que va a hacer un esfuerzo y poner dólares propios para importar y darle más oxigeno al Banco Central».

De acuerdo con Fernández, Massa se comprometió a quitar el 20% extra de IVA aduanero, lo cual representaría un «desahogo importante».

«Si alguien trae US$ 100.000, hubiera pagado US$ 21.000 en IVA y US$ 20.000 en IVA para nacionalizar», mencionó como ejemplo de la carga impositiva que afrontan las firmas.

En esa línea, la Cgera propuso trabajar conjuntamente con la Aduana en el control y verificación de las mercaderías importadas y explotadas, y que las pymes que necesiten importar un insumo o materias primas que no se produzcan en el país realicen una declaración jurada cada 30 días.

Estas compras al exterior no deberán superar el 25% de su facturación en el mismo periodo para que, de esta forma, las pymes justifiquen que se está añadiendo valor a las importaciones, evitando sobrefacturaciones y especulaciones.

Precisamente Massa enfatizó en el encuentro que las medidas tomadas por su cartera en los últimos 90 días buscan ordenar las cuentas, y «resolver el régimen de acumulación de reservas» a través de la «recuperación del superávit comercial».

El ministro subrayó que «si nosotros tenemos nuestro Banco Central fortalecido, acumulamos reservas, no tengan dudas de que nuestra moneda va a recuperar valor, que nuestra economía va a ser fuerte, y que eso nos va a permitir además, pelearnos con otros países en mercados, competitividad, en desafíos respecto del desarrollo económico».

Capacitación para más empleo

Otro eje planteado por los empresarios fue la capacitación de los beneficiarios de planes sociales, ante la necesidad de contratar más mano de obra, una situación – según Cgera- vinculada con la recuperación de la industria.

«Si hoy nosotros requerimos mano de obra capacitada fuera de la gente que tenemos empleada, no hay nadie capacitado en la calle. Estamos muy urgidos en empezar en formarlos», señaló Fernández, y agregó: «Hace años que no estuvimos tomando gente, después de cuatro años de políticas, a nuestro juicio, desacertadas para la industria por el Gobierno anterior, y dos años de pandemia».

Según el titular de Cgera, Massa se mostró de acuerdo con el diagnóstico y se comprometió a «fomentar ayudas estatales para las empresas» que tomen personal.

Esta promesa – afirmó Fernández- «fue muy bien recibida por el empresariado que estuvo ahí».

El ministro dijo en la reunión ser «un convencido de que tenemos que transformar los programas sociales en empleo formal».

«Ya tenemos vigente un decreto que les permite durante un año tomar en las Pymes a quienes son beneficiarios de algún programa social, sin que el beneficiario pierda el programa», recordó.

Massa se refirió en este punto al Programa «Puente al Empleo», formalizado a fines de agosto último, en el cual el Estado subsidia por un año la mitad del salario con un descuento del 100% de las cargas sociales para la firma que contrate a los empleados.

Tasas subsidiadas

Otro pedido fue el otorgamiento de tasas subsidiadas ya que, según Fernández, resulta «intomables» para las empresas los créditos con «tasas al 90% o al 100% anual».

En ese sentido, el titular de Cgera destacó el Programa de Crédito Argentino, lanzado a fines de octubre, mediante el cual se destinarán prestamos por $ 500.000 millones con una tasa subsidiada en 30% respecto de la del mercado.

No obstante, según el empresario, la misma continua siendo alta, y señaló que la solución definitiva llegará con la baja de la inflación ya que ello permitirá una reducción de las tasas.

En ese sentido, afirmó que la baja de los precios «depende mucho de lo que hagan las empresas vinculadas con el sector alimenticio».

«Si frenamos el aumento de la canasta básica, seguramente vamos a tener un dinero excedente de los trabajadores para comprar lo que hacemos el 95% de las empresas que estamos fuera de esa cadena alimenticia, con lo cual vamos a tener una reactivación», afirmó el presidente de Cgera.

Tras lo cual, Fernández concluyó que «si realmente frenamos el aumento de precios, saldremos rápidamente de esto», y pidió que «quienes formen precios entiendan de una vez por todas que el país lo hacemos entre todos».

Fuente: Telam