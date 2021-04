En 2020, la pandemia se sintió más en el sector comercial que industrial

Desde distintos sectores productivos, coincidieron en que los rubros con mayores pérdidas fueron la gastronomía, el turismo y el textil. “Sabemos que cerraron unas pocas empresas en el Partido, pero no muy grandes, de entre 15 y 30 empleados”, remarcó Mario Ortiz.

Días atrás, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio cuenta del impacto del COVID-19 en la economía. Porque, según el organismo oficial, en el segundo semestre del año pasado, la pobreza llegó al 42 por ciento, alcanzando a casi 20 millones de personas. En el caso del Gran Buenos Aires, el número fue más preocupante, con 44,3 por ciento.

Sin embargo, la incidencia de la pandemia no fue igual en todos los sectores. En diálogo con El1 Digital, el presidente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), Marcelo Fernández, expresó que “hubo despidos y comercios que cerraron, pero no fue masivo” y que “la crisis se sintió más en el sector comercial, como turismo y gastronomía”.

En esa línea, el secretario general de la CGT matancera, Mario Ortiz, indicó que, en La Matanza, “los que más sufrieron fueron los comercios”, mientras que las industrias “empezaron a reactivarse, de a poco, a partir de octubre y noviembre pasado”. “Algunas empresas, incluso, tomaron trabajadores y se encuentran trabajando en los tres turnos”, aseveró.

Con respecto a las fábricas que debieron cerrar en forma definitiva, sostuvo que la cifra podría haber sido peor de lo que se esperaba: “No tenemos un número concreto, pero sí sabemos que fueron pocas y, en su mayoría, no muy grandes, de entre 15 y 30 empleados. Y las que quedaron, se reactivaron”.

Una visión similar fue la aportada por el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica local, Hugo Melo, en referencia a su rubro, uno de los primeros en reactivarse en el Partido: “Tenemos conocimiento de que solo cerraron dos o tres fábricas muy chiquitas, en la localidad de Lomas del Mirador”.

Poder adquisitivo e informalidad

Por su parte, el titular de la CGT en Unidad de La Matanza y referente de los empleados de comercio, Ernesto Ludueña, habló con El1 Digital y coincidió en que “hubo muchos más cierres de comercios que de industrias”. En efecto, según pudo averiguar este medio, durante la pandemia, cerraron, al menos, 700 locales comerciales en el Distrito.

No obstante, Ludueña hizo hincapié en que “no se recupera el poder adquisitivo de la gente para el consumo”. “El rubro de indumentaria es uno de los más perjudicados y que presentó más cierres porque aquellas personas que perciben un salario o una asignación los usan para comida y pagar impuestos y servicios, no para comprar zapatos”, añadió.

Además, se refirió a la problemática de la informalidad, por lo que “el número de nuevos desempleados no se puede determinar y es mayor al oficial”. “Hay una falta de políticas que lleven al blanqueo de los trabajadores y la presencia del Ministerio de Trabajo no es suficiente y no llega”, concluyó.

Construcción, otro sector muy golpeado

El secretario general de la UOCRA matancera, Heraldo Cayuqueo, dialogó con El1 Digital y se refirió al impacto de la pandemia en el sector en el Partido, que no escapa a la situación general: “El principal problema es que las obras no arrancan, a pesar de que hubo muchos anuncios”.

En ese sentido, señaló que, el año pasado, la actividad cayó “alrededor de un 35 por ciento”. “Ahora, estamos en una meseta. La actividad privada ayuda poco, aunque es algo, pero esto se arregla con trabajo y, sin eso, no hay posibilidad de reactivación ni de progreso”, cerró.