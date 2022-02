“En Argentina siempre está presente el riesgo potencial de rebrote de dengue”, la advertencia de una investigadora del CONICET

“Hay que aclarar que el dengue es la enfermedad viral y en nuestra región año tras año tenemos el mosquito que trasmite la enfermedad”, explicó Sylvia Fischer, investigadora del Conicet y la UBA en Radio Universidad. Si bien durante la época invernal los mosquitos no están activos y se suspende la trasmisión, en nuestro país siempre está presente el riesgo potencial de rebrote debido a la abundancia de mosquitos que se presentan.

Fischer declaró que para que empiece un nuevo ciclo, el virus tiene que llegar hasta nuestra región por medio de personas infectadas donde si hay trasmisión durante todo el año, como países limítrofes: “El mosquito no hace con el dengue, sino que tiene que picar a una persona infectada para contagiarlo”, explicó. Asimismo, dijo que los ciclos no son iguales todos los años ya que las diversas cuestiones climáticas favorecen o no una mayor abundancia de mosquitos.

Condiciones climáticas

Fischer alertó sobre los efectos que el calentamiento global produce tanto en los mosquitos como en el virus, ya que hay una tendencia a que los años sean cada vez más cálidos. “Nuestra región templada solía ser tirando a fresca, y el mosquito podía cumplir su ciclo de vida, pero el aumento de la temperatura es una condición que le favorece porque el verano dura más y su período de reproducción es más largo”, justificó la investigadora.El mosquito se asocia estrechamente al entorno doméstico debido a que se cría en recipientes con agua y es afectado por todos los cambios de hábitos relacionados al clima. Fischer destacó que las épocas de sequía juegan en contra, pero también a favor: “Por un lado, esos recipientes no se llenan de agua de lluvia, pero nosotros solemos acumular agua en lugares donde no hay acceso continuo a agua corriente y esos espacios son criaderos ideales”.

Prevenciones

Al ser consultada sobre las fumigaciones en las calles, Fischer sentenció que “sirven de muy poco porque los criaderos están alejados en el fondo de las casas, entonces los camiones desinfectantes tienen bajo efecto sobre lo que pasa en el centro de la manzana”. Asimismo, recomendó la fumigación dentro de los domicilios cuando hay trasmisión de dengue porque “se apunta a matar a las hembras que puedan estar con el virus para que no sigan contagiando”.

Por último, la investigadora recordó que los síntomas asociados al virus son dolores de cabeza, huesos y un poco de fiebre, por lo que se debe recurrir a un médico para su diagnóstico y posterior tratamiento, el cual incluye, principalmente, un mantenimiento fisiológico básico: “Si bien la enfermedad es molesta para la persona, la proporción de casos graves es baja”, concluyó.