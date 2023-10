En CAME, los candidatos expusieron sus propuestas para las pymes

Los candidatos a presidente Sergio Massa (Unión por la Patria) y Juan Schiaretti (Hacemos por Nuestro País), y el candidato a vicepresidente, Luis Petri (Juntos por el Cambio), expusieron hoy ante 500 dirigentes de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) sus propuestas para las pymes argentinas. El titular de la entidad, Alfredo González, inauguró el evento: “Las pymes somos el 70% de la mano de obra privada y más del 99% de las empresas en la Argentina, pero no fuimos una parte especial en el debate de los candidatos. Por eso decidimos invitarlos a exponer en nuestra casa”. Alfredo González frente al auditorio de CAME Con la moderación de Alejandro Fantino, el encargado de abrir la ronda de expositores fue Petri, quien hizo hincapié en “la necesidad de ordenar la Argentina”. “No hay nada más revolucionario en este país que poner orden en lo económico, atacando el principal problema que es la inflación, cuya causa es el déficit fiscal”, dijo. En relación a los problemas que aquejan a las pequeñas y medianas empresas propuso bajar el impuesto inmobiliario y eliminar Ingresos Brutos. “La Argentina es uno de los países con mayor presión impositiva. Hay que eliminar Ingresos Brutos porque es uno de los impuestos más recesivos que recae sobre la producción”, manifestó. Además, prometió eliminar el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA). “No podemos tener un régimen de autorizaciones para importar y exportar”, declaró. Por otra parte, planteó la necesidad de una reforma laboral. “Cambió el mundo y la forma de trabajar, pero la actual ley que es de 1974 no lo registra”, aseveró. Luis Petri En ese sentido, Schiaretti también propuso reformar las leyes laborales. “Hay que bajar las cargas sociales y poner un seguro por tiempo de trabajo, y terminar con la industria del juicio que favorece sólo a los abogados, pero no a los trabajadores y mucho menos a los empresarios”, señaló. Asimismo, expresó la necesidad de eliminar los impuestos en cascada que penalizan a la producción, como es el caso de Ingresos Brutos. “Hay que sustituirlo por un impuesto a la última venta o por un impuesto provincial”, expresó. “Tenemos chances de conseguir dólares genuinos”, subrayó, aunque aclaró: “Con el tipo de cambio actual se favorecen las importaciones y se perjudican las exportaciones argentinas”. Por otra parte, remarcó la necesidad de que las pymes puedan obtener créditos a una tasa preferencial que favorezca la producción. Juan Schiaretti Por último, Massa declaró que “el tejido pyme, en términos de generación de empleo, es lo más importante que tenemos en la economía argentina” y que se deben otorgar más incentivos exportadores. En ese sentido, anunció que se eximirá del pago de impuestos internos a toda pyme que ingrese al mercado de exportación. “Así se agrega competitividad a las exportaciones pyme en términos de disputa de mercado”, afirmó. Con respecto al sistema tributario destacó que es necesario ir hacia una simplificación, con un acuerdo federal. “Simplificación y progresividad. El mayor esfuerzo tiene que estar puesto en quienes más pueden”, indicó y añadió: “Esta es una gran reforma que tiene que estar acompañada por la moneda digital”. Sergio Massa Los expositores asistieron acompañados por los ministros del Interior, Wado de Pedro, y de Turismo y Deportes, Matías Lammens; el secretario de Producción José Ignacio De Mendiguren; los candidatos a vicepresidente y diputado nacional de Hacemos por Nuestro País, Florencio Randazzo y Diego Bossio.