En el Día Mundial contra el Cáncer, remarcan la importancia de la consulta y la detección precoz

Así lo enfatizó Javier Stigliano, médico mastólogo, ginecólogo y legista, quien trabaja en la Unidad de Mastología del Hospital Nacional Alejandro Posadas, en el servicio de Ginecología. Este viernes 4 de febrero se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer 2022, con el lema “Cerrar la brecha de atención”. En Argentina, según datos del Instituto Nacional del Cáncer (INC) los estudios para la detección de tres tipos de cáncer (mama, útero y colon) se duplicaron durante 2021 respecto de 2020, pero continúan entre un 19 y un 48 por ciento menos que los niveles prepandémicos de 2019.

En este contexto, E1 Digital dialogó con Javier Stigliano, médico mastólogo (MN 105204), ginecólogo y legista, que trabaja en la Unidad de Mastología del Hospital Nacional Alejandro Posadas, en el servicio de Ginecología y quien, entre otros puntos, remarcó la importancia clave de efectuar una consulta temprana, para una detección precoz, de este tipo de enfermedad. “Esta es una patología que lamentablemente todavía no podemos evitar. La mejor forma de tratar el cáncer es diagnosticándolo precozmente, en cualquiera de los cánceres del cuerpo humano. Si bien soy mastólogo y me dedico al cáncer de mama, que es el más frecuente en el país y en el mundo, nunca hay que olvidar el resto. Aprovechamos con cada consulta para buscar métodos de prevención, mejorar la calidad de vida y de alguna manera evitar los riesgos”, analizó el médico mastólogo. Diagnóstico precoz, la clave “El cáncer es muy difícil de prevenir. Muchos son genéticos. Pero sí podemos bajar los factores de riesgo, y lo estamos haciendo. Entonces, lo que hacemos es diagnosticar precozmente. Trabajamos en los dos campos al mismo tiempo. Por un lado, les decimos que dejen de fumar, que intenten bajar de peso, los contactamos con personas que los ayudan a bajar de peso, les pedimos que hagan actividad física, que lleven una vida más sana. Todo eso son elementos de prevención” diferenció Stigliano. Asimismo, el médico mastólogo detalló puntos centrales generales para el diagnóstico precoz: “Para el diagnóstico precoz, cada cáncer tiene su momento de aproximación diagnóstica. Por ejemplo, en el caso del cáncer de mama, el más frecuente en el país y el que más muertes se lleva, tenemos que hacer una mamografía a los 40 años, y después una anual, como dicen las guías nuevas que van a salir este año publicadas, en donde participó el Hospital Posadas, a través de la sección de Patología Mamaria. Tenemos que hace un control clínico de esta paciente, una vez por año”. “Con eso, estamos haciendo la prevención básica, y vamos a lograr diagnosticar precozmente un montón de estas enfermedades, y tal vez evitar que se transformen en un estadio no quirúrgico, avanzado. O, al diagnosticarlo en forma muy precoz, capaz que encontramos los estadios que se llaman premalignos. Esto quiere decir que todavía no son un cáncer invasor. Y esto pasa en casi todos los cánceres: de colon, con la prevención con la colonoscopia, o video endoscopía alta, para los casos del esófago y del estómago. Se pueden encontrar pequeños pólipos, que a la larga pueden desarrollar un cáncer. Pero si no se hacen ese estudio, nunca lo van a encontrar, y perdieron la posibilidad de, ahí sí, prevenir”, advirtió.

Consultas

En relación a si las consultas bajaron en este contexto pandémico, Stigliano explicó: “Lo que se publica, a nivel de la Sociedad Argentina de Mastología, es que en el año 2020 no se diagnosticaron un 30 por ciento de los cánceres en el país. Hace 12 años, los hospitales públicos, como el Posadas por ejemplo, tenían mucho diagnóstico de estadio 3 y 4. En los últimos diez años, gracias al advenimiento del screening y de las mamografías de calidad, del diagnóstico precoz, y de todas las herramientas que disponemos, pudimos bajar muchísimo esto, a estadios 1 y 2, que antes eran impensados. Estamos hablando de tamaños muy chiquitos, subclínicos, que se ven por imágenes, y no los podemos tocar. Hay que hacer el chequeo y el control, y encontrar esto antes de que dé un síntoma. Antes que se pueda tocar, antes que sangre, antes que crezca. Esto es importante”.

“Entonces, resumiendo, al principio (de la pandemia), a nivel país, se diagnosticó menos cáncer. Ahora estamos diagnosticando más cáncer, pero con estadios un poco más avanzados. Que es obvio, porque durante todo un año y medio no hubo controles”, reconoció.

Ir al médico

Stigliano, por último, marcó que la información que circula en medios “tiene que ser clara y certera” y enfatizó el pedido a la ciudadanía para que vayan al médico. “Hay gente que es muy negada. Tenemos, sin ir más lejos, los antivacunas. Su opinión es respetable, pero también están los pacientes que no se controlan, porque dicen ‘yo me siento bien’. Los pacientes que no tienen antecedentes familiares dicen ‘no me voy a controlar’. Y eso es un problema, porque, por ejemplo, en el cáncer de mama, el 70 por ciento de los cánceres nuevos aparecen en pacientes que no tienen antecedentes familiares”.

“Tener factores de riesgo es para ocuparse, pero no tenerlos no es para olvidarse del problema. Entonces, como conclusión, les digo que vayan al médico. El médico los va a evaluar, va a saber el riesgo que tienen como pacientes, les va a pedir los estudios correspondientes para cada cáncer en particular. Y no sólo eso: la presión alta, la diabetes, todo eso que estuvo un poco descuidado durante la pandemia”, concluyó.