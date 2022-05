En el primer trimestre, se mantuvo el nivel de empleo en La Matanza

Según un informe de la Secretaría de Producción local, en los primeros tres meses del año, se mantuvo la cantidad de trabajadores en las empresas. Además, un 40 por ciento de las firmas cree que incorporará empleados, ante un 60 que no lo haría. El costo laboral y la aptitud profesional son las principales limitaciones para contratar. Luego del derrumbe producido por la pandemia de COVID-19, la economía parece mejorar, con niveles mejores a los de la prepandemia. En efecto, hace poco más de un mes, el INDEC informó que, en el cierre del año pasado, la desocupación bajó a siete por ciento, mientras que las tasas de actividad y empleo se ubicaron en 46,9 y 43,6 por ciento, respectivamente.

En lo que respecta al plano local, esta semana, la Secretaría de Producción de La Matanza dio a conocer un relevamiento realizado a 131 empresas, en su mayoría, de los gremios de la metalurgia y los alimentos, y que da cuenta de que, en el primer trimestre del año, el empleo se mantuvo en el Partido. Porque, según el informe, la mayoría de las fábricas, un 64 por ciento, mantuvo la misma cantidad de personal ocupado y demandado, mientras que un 18 contrató trabajadores y otro 18 disminuyó su número. Vale aclarar que, del total de encuestados, un 66 por ciento agrupa hasta 15 empleados, y un 32, entre 16 y 150.

Además, un 40 por ciento de las firmas cree que contratará trabajadores en los próximos doce meses, frente a un 58 que no lo haría y un dos que no sabe. Asimismo, un 65 por ciento de los encuestados indicó que realiza capacitaciones para sus empleados, ante un 35 que no lo hace. De ese 65 por ciento, sólo un 16 lleva adelante las capacitaciones dentro de la empresa.

Por último, al momento de ser consultadas por las principales limitaciones para contratar trabajadores, un 34 por ciento de las firmas mencionó el costo laboral. Además, un 31 por ciento hizo hincapié en la aptitud personal frente al trabajo, un 29 en la falta de oferta laboral capacitada, y un seis en la automatización de procesos.Un punto importante es que, entre aquellas industrias que están dispuestas a agrandar su plantilla, un 57 por ciento busca un perfil de operario oficial, mientras que un 19 priorizaría a un empleado administrativo, y un trece, a un técnico. Vale destacar que operario oficial refiere, principalmente, a personal tornero, aparadores, soldadores, matriceros freseros y laminadores.

Centros de formación profesional locales

Por otra parte, un 83 por ciento de los consultados, indicó que no tuvo contacto con los centros de formación profesional que hay en La Matanza o con el portal de empleo del Municipio, ante un 17 que sí los contactó. No obstante, un 86 por ciento manifestó que le interesaría recibir información de estos lugares, frente a un 14 que no le importaría.

En este punto, la secretaria de Producción matancera, Débora Giorgi, sostuvo que “hay 24 centros de formación profesional distribuidos en el Distrito, financiados por la Provincia”. “Se busca que se dé un salto de calidad que permita, con sus 6.100 horas de clase que se dan con instructores, que estos jóvenes y no tan jóvenes logren esas especializaciones en oficios”, sumó.