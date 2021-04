En Estados Unidos, Castaño se prepara para “la pelea por la gloria”

“Sé que es ganable, lo sé y lo tengo estudiado. No va a ser fácil, pero acuérdense que yo quiero esta pelea desde hace rato, quiero esta pelea porque significa la gloria, porque sé que estoy en condiciones de ganarle, porque será una gran noche para mí y para el boxeo argentino”, manifestó el de Isidro Casanova en el programa Ring side en el aire.

Y agregó: “Lo tengo bien estudiado, como supongo que él habrá estado haciendo lo mismo. No voy a contar ahora cómo me imagino la pelea, no sería ni inteligente ni oportuno. Lo que sí quiero decir es que estoy muy contento de que pueda hacerse pronto, está muy hablando con mi padre, Carlos, y Sebastián Contursi, mi promotor. Esta pelea no es solamente por el dinero, sino por la gloria. Que yo sepa, no hubo en estos años últimos ningún campeón argentino unificado en todas las entidades, y eso es lo que pienso lograr y eso espero, porque el dinero es importante, claro, pero hay otras cosas que, como la gloria deportiva, valen mucho más”.