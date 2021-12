“En estas condiciones sanitarias, no se le puede dar una atención de calidad a la comunidad”, advierten

Los delegados de los hospitales municipales, se reunieron, nuevamente, y aseguraron que planean retomar sus históricos reclamos y denuncian la falta de personal para afrontarla correcta atención de los pacientes. En la mañana del miércoles los delegados de los hospitales municipales se reunieron para determinar de qué manera llevarán adelante nuevos reclamos para exigir la incorporación de recursos humanos que le permita a los nosocomios procurar la atención de los pacientes. Además, adelantaron que buscarán concretar una reunión con el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales, Daniel Troncoso, para obtener el apoyo necesario para sus pedidos.

“Hoy tuvimos una reunión en el Policlínico Central de San Justo los delegados de este nosocomio, del Germani y del Equiza”, explicó el delegado del Hospital Materno Infantil doctora Teresa Luisa Germani de Gregorio de Laferrere, Nelson Ramos, en diálogo con El1 Digital. Y agregó que se realizó para establecer de qué manera continuarán los reclamos para exigir la incorporación de recursos humanos e insumos.

Asimismo, detalló: “Sentimos que la Salud está deteriorada en todos los nosocomios del Distrito. “A través de un informe de estableció que en el Hospital Germani, sin contar a los médicos, faltan por lo menos 80 trabajadores en todo lo que es servicios, técnicos, enfermería y si le sumamos la parte profesional faltan no menos de 100 personas”, indicó.

Además, expresó que actualmente lo que más están necesitando son recursos humanos porque quedaron muchas vacantes disponibles por gente que se jubiló. “Esto viene desde hace rato, ese personal no se renovó, se tomó a monotributistas que están un par de meses y se van y seguimos quedando los que estamos desde hace mucho tiempo, Una de los principales reclamos de los trabajadores del Policlínico es la falta de enfermeros para cubrir feriados y fines de semana.Por otra parte, con la intensión de informarle a los vecinos sobre la situación que están atravesando en el Policlínico Central de San Justo, “pusimos carteles en la entrada”, informó la delegada del Policlínico Central de San Justo Marisa Leiva, a este medio. “Esto se hizo porque la gente no sabe qué es lo que pasa adentro: no hay médicos, no hay enfermería, no hay personal, en las guardias somos muy pocos, así que informamos lo que está sucediendo como para que tengan paciencia, pero queremos que sepan que se los va a tender”.

“Hemos hecho los reclamos correspondientes, marchas, cortes de ruta y nunca tuvimos respuestas concretas”, aseguró Ramos. “En estas condiciones sanitarias no se le puede dar una atención de calidad a la comunidad, el septiembre renunció la directora de internación de pediatría y actualmente sigue sin funcionar. Es inaudito que pase esto en un hospital materno infantil”, se quejó. “En la reunión se decidió pedir una reunión con el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales, Daniel Troncoso, para retomar el reclamo e involucrar al sindicato porque sin este respaldo todo es mucho más difícil”, finalizó.