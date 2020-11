“En La Matanza no están dadas las condiciones en muchas de las escuelas”, advierten desde el SADOP local

Desde el sindicato que nuclea a los trabajadores de la educación de entidades privadas informaron que no solo las instituciones públicas se encuentran con problemas para volver a la presencialidad.

Apesar de que el ministro de Educación, Nicolás Trotta, afirmó que en las escuelas las condiciones están dadas para volver a las actividades presenciales, desde el Sindicato Argentino de Docentes Privados de La Matanza (SADOP) no están conformes con la afirmación. En diálogo con El1 Digital, la secretaria general de la seccional local, Nancy Romero, aseguró: “Si se empieza a hilar fino, son cuatro o cinco instituciones que realmente pueden dar inicio a este periodo de la apertura”.

“Los colegios privados deben revisar las condiciones edilicias, de seguridad, de higiene y de salud también, no están ajenos a la situación”, afirmó Romero y agregó: “En La Matanza no están dadas las condiciones en mucha de las escuelas»

“Hay escuelas que no tienen las condiciones de ventilación adecuadas. En época invernal no tienen la suficiente calefacción. Además, no cuentan con la cantidad de baños que se necesitan para la cantidad de alumnos, o hay colegios donde los baños para los docentes están cercanos al lugar donde almuerza», detalló.

Además, apuntó contra los responsables de la gestión de las entidades educativas. “Tienen que empezar a poner la institución en condiciones, con todos los protocolos, (realizar) las capacitaciones que necesitan darle a todo el personal, a los estudiantes y a las familias, para que el regreso a clase sea un regreso presencial real y que no se tenga que cortar de un día para el otro por situaciones que no se previeron con anterioridad”, advirtió.

“Nosotros tenemos ganas de volver a esa presencialidad que tanto nos gusta, pero que sea en las mejores condiciones para no tener que lamentar después que se tenga que cerrar la escuela por algún caso de COVID-19 o acercar esta enfermedad a alumnos, alumnas y a los trabajadores», concluyó.