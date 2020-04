En La Matanza, son 35 los casos confirmados

Así lo indicó el director de Políticas Públicas Saludables e Investigación Epidemiológica de La Matanza, Rubén Carlevaro, durante una comunicación con Radio Universidad. Hasta el momento, son dos las personas fallecidas, mientras que hay 142 pacientes cuyos casos están siendo analizados y ocho que están recuperados.

En La Matanza, hasta el momento, son 35 los casos positivos de coronavirus. Así lo confirmó Rubén Carlevaro, director de Políticas Públicas Saludables e Investigación Epidemiológica del Municipio, en declaraciones a Radio Universidad. “La mayoría está evolucionando favorablemente”, detalló.

Solo el tiempo dirá en qué medida fue eficaz el aislamiento social, preventivo y obligatorio que, como definieron las autoridades, es la única vacuna hasta el momento. Mientras, todos los estamentos gubernamentales preparan los resortes para recibir el embate de los peores pronósticos para evitar que colapse el sistema sanitario. En el Distrito, por ejemplo, se habilitaron 200 camas en el Ateneo Don Bosco, que estará destinado a pacientes que revistan una gravedad menor. Además, se está trabajando en otras 400 en la Descentralizada Sur, informó Carlevaro, al tiempo que sostuvo: “Este es un proceso paulatino, porque no es solamente habilitar camas, sino que hay que equipar los lugares, dar de comer a las personas y tener baños en condiciones”.

“Pero en ese proceso estamos. Y venimos bien, por suerte, porque la mayoría de la gente está cumpliendo con el aislamiento, que permite que el aumento de casos no sea precipitado”, ahondó el especialista. Respecto a la cuarentena, planteó que, en los países en que no fue respetado o el proceso comenzó de manera tardía, “los números de casos hicieron que todo se volviera incontrolable”. “Entonces -reforzó-, el trabajo es un poco de todos”.

Carlevaro explicó que se trata de una cuestión “acumulativa”. “No es que el paciente que se diagnostica hoy se va de alta hoy mismo. El tema es que la internación, en función de distintos trabajos que hay publicados y la experiencia internacional, puede ser de entre 15 y 20 días. Es decir que, en ese período, la cama está bloqueada. Y, como el número de camas no es ilimitado y, si en lugar de cien tenemos 500 (casos diarios), va a llegar un punto en el cual se sature la posibilidad de internación”.

“El tema es dónde vamos a ir poniendo a los nuevos casos que llegan día a día. Estas camas (las que se están agregando) son para lograr el aislamiento de las personas que tengan bajos síntomas, pero se busca que estén en un lugar controlado para no contagiar, porque no son 4.000 camas de terapia intensiva”, resaltó. A la vez, también existe un límite en relación al personal de salud. “En la Provincia, el trece por ciento (de los enfermos) es personal de salud. Si esto sigue en el tiempo, esta persona no vuelve a trabajar a los tres días. Entonces, va a llegar un momento en que también vamos a faltar nosotros; es muy complejo”, enfatizó el funcionario.

La misión: conseguir más camas

Carlevaro resaltó que aquellos sitios en los cuales se colocaron camas y que no son hospitales, como sucedió en algunos clubes, son para pacientes que no revistan gravedad. Y se calcula, aproximadamente, un enfermero cada diez casos y un médico cada cincuenta. A la vez, estos sitios estarán bajo la órbita de un coordinador que establecerá, si los diagnósticos empeoran, a qué sitios trasladarlos.

“Las normas de la Provincia marcan que los pacientes que se deban internar en hospitales tienen que hacerlo donde haya terapia intensiva; entonces, esto limita, también, la posibilidad de a dónde llevarlos: los pacientes más graves no pueden ir a cualquier lugar”, cerró.