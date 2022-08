En la sede de la UOM, la CGT La Matanza realizó su cuarto plenario

La reunión contó con la participación de autoridades y representantes de 76 gremios. La presidenta del HCD, Liliana Pintos, y el titular del bloque de concejales oficialistas, Rolo Galván, dieron el presente por el Ejecutivo. Este jueves, al igual que todos los primeros jueves de cada mes, la Confederación General del Trabajo (CGT) de La Matanza realizó su plenario mensual, el cuarto desde su unificación. El lugar elegido para su desarrollo fue la sede de la Unión de Obreros Metalúrgicos (UOM), ubicada en la localidad de Ramos Mejía. En la mesa, se sentaron representantes de 76 organizaciones gremiales.

A las caras habituales, se sumaron las de los representantes de dos nuevos sindicatos: la de la Asociación del Personal del Congreso (APES) y el Sindicato de Fleteros. También estuvieron presentes, en representación del Ejecutivo, la presidenta del HCD, Liliana Pintos, y el titular del bloque de concejales locales del Frente de Todos, Rolando Galván. En cuanto a la reunión, los debates giraron en torno al compromiso de trabajar juntos para abordar los problemas sociales y laborales de los trabajadores, compromiso que también asumió la titular del cuerpo deliberativo del HCD, Liliana Pintos. A su vez, los presentes coincidieron en “los tiempos difíciles” que se vienen y reafirmaron la convicción de trabajar en la unidad, ya que consideraron que “es el camino que se debe tomar”. También se trató la incorporación de las dos nuevas organizaciones y el anuncio por parte de Ernesto Ludueña, secretario gremial de la central obrera, de la entrega de un inmueble en comodato por dos años, por decisión y gentileza del secretario general de los empleados de comercio zona Oeste, Rubén Ledesma, para que allí pueda erigirse la sede de la central sindical. El mismo está ubicado en la calle Perú, localidad de San Justo, y será inaugurada a la brevedad. Cabe destacar que todas las mociones fueron votadas por unanimidad y rubricadas expresamente por la oratoria de Heraldo Cayuqueo, secretario general de la CGT de La Matanza. En su discurso, el también titular de la UOCRA local se mostró “agradecido” por la presencia de Pintos y Galván, en representación del Gobierno municipal. “Sabemos que el intendente está con una agenda cargada. Desde esta central le enviamos todas las fuerzas para que siga construyendo esta Argentina”, señaló. Por otra parte, en el transcurso del plenario, puso “en claro” el papel que están “jugando” la CGT y los presentes, “no solo como movimiento obrero, sino también como políticos”. “Creo que la mayoría quiere un movimiento obrero unido y un peronismo unido, pero cada uno puede decir cómo quiere jugar”, planteó el referente de los trabajadores de la construcción.

“Debemos estar preparados y debatir sobre lo mejor para el movimiento obrero. Queremos tener claro el papel que cada organización va a cumplir ante los tiempos difíciles que se avecinan. Y lo claro es que respaldamos al Gobierno nacional, provincial y local”, insistió. Por último, destacó la designación de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía y manifestó su deseo de que su figura “pueda encaminar al país y podamos llevar a buen puerto todo lo que se anhela en relación al orden institucional y económico”.

Por su parte, Ernesto Ludueña, secretario gremial de la CGT local, remarcó la adhesión de dos nuevos gremios y le pidió a los representantes del Ejecutivo que le transmitan al intendente Fernando Espinoza “que la CGT cuenta con 76 organizaciones gremiales y, de a poco, se van sumando más”. También, le transmitió la posibilidad de “armar una comisión de compañeros” que puedan acercarse al Palacio Almafuerte para llevar una síntesis de las ideas y proyectos” que salgan del riñón de los trabajadores.

“Nosotros no estamos en contra de nadie, sino a favor del pueblo de La Matanza, de los trabajadores y de aquellos que no tienen trabajo”, aclaró, y aseguró que el desempleo es la “mayor preocupación”. “La Matanza es trabajadora y tiene esa rebeldía de no claudicar en la búsqueda de mejores condiciones de vida”, insistió.

En esa misma línea, el secretario general adjunto y referente de Camioneros, Luis Velázquez, también resaltó las presencias de la presidenta del HCD y del titular del bloque oficialista que él mismo integra. “Que el 2023 nos encuentre a todos unidos porque se viene una gran tarea para que una vez más gane el peronismo. Esa lucha nos va a encontrar a los peronistas, a los trabajadores y al movimiento obrero unidos para el triunfo”, manifestó.

A su turno, Liliana Pintos agradeció al movimiento obrero por abrirle «las puertas” al Ejecutivo. “Este día queda en mi corazón porque es la primera vez que me toca participar en un plenario de la CGT La Matanza. Sé muy bien que el intendente se comprometió hoy a estar con ustedes, pero con sus funciones como presidente de la FAM no pudo cumplir”, dijo, en referencia a la ausencia del alcalde.

“Estamos atravesando momentos difíciles y esto nos tiene que encontrar a todos unidos más que nunca, por nuestra Patria y nuestra Argentina”, manifestó. “Estoy segura que en el 2023 tiene que haber un gobierno peronista y ustedes son nuestro paraguas, son la columna vertebral del peronismo”.

La central obrera local dispuso que el próximo plenario será el jueves 8 de septiembre en el Sindicato de Trabajadores Municipales de La Matanza.