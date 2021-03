En lo que va del año, se cometieron, al menos, trece ataques de “motochorros” en Ramos Mejía

La cifra de hechos violentos se desprende de una estadística elaborada por este medio. “Hay muchísima inseguridad, esto nos está pasando todos los días”, denuncian los vecinos.

El crimen de la psicóloga social, María Daglio, en Ramos Mejía, producto de un ataque “motochorro” volvió a poner el foco en la inseguridad que atraviesa la citada localidad. Es que, este cruento suceso, no es un hecho aislado, los episodios protagonizados por delincuentes motorizados se vienen reiterando desde que comenzó el 2021.

Según la estadística que elaboró este medio, en lo que va del año se cometieron, al menos, 13 violentos sucesos bajo la modalidad “motochorro” y, en muchos de ellos, las víctimas fueron mujeres indefensas. Un blanco cada vez más elegidos por los malhechores, no solo en Ramos Mejía, sino en diferentes puntos de la provincia de Buenos Aires.

Uno de los hechos que cobró repercusión en los últimos meses fue el de una vecina que caminaba por la vía pública y fue abordada por seis “motochorros” que se movilizaban en tres motos y se defendió con un rociador de gas pimienta del atraco.

Este fue uno de los hechos que generó bronca e indignación entre los lugareños quienes salieron a la calle y se concentraron en la esquina en que ocurrió el intento de atraco para exigir “más seguridad”. “Hay muchísima inseguridad, esto nos está pasando todos los días. Los de las tres motos están descontrolados”, había alarmado una manifestante.

Otro de los asaltos ocurrió en horas de la noche cuando una pareja paseaba a su perro. “Cada vez que salgo, me roban. Hasta ahora no nos había pasado nada, pero ahora nos tocó. Agradezco que actuaron sin violencia, pero me sacaron la tranquilidad”, había lamentado Paula, una de las víctimas, en diálogo con la prensa.