En los últimos 15 días, crecieron más de un 50% los casos de menores contagiados en la Zona Oeste

La segunda ola de coronavirus llegó antes de tiempo al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), y ante las primeras restricciones adoptadas por el Gobierno de la Provincia hay quienes ponen la lupa en el regreso a las aulas y la circulación de alumnos, docentes, padres y auxiliares.

Según los datos de la plataforma covidstats.com.ar, en la Zona Oeste el promedio de casos diarios de coronavirus en el grupo de 4 a 18 años creció un 25% en las dos primeras semanas de marzo, mientras que el aumento se disparó a un 51% en los últimos 15 días. Los menores pasaron de registrar 39 contagios el 1º de este mes, a 49 el día 14 y, por último, 74 casos el día 28.

Las cifras corresponden a los municipios de La Matanza, Merlo, Moreno, Morón, Ituzaingó, Hurlingham, Tres de Febrero y San Martín, y son similares a las de octubre del año pasado, cuando el país transitaba la primera ola, pero con los chicos tomando clases virtuales. Por lo que queda una pregunta: ¿La vuelta a las aulas es un factor determinante en el aumento de los contagios?

“Lo que hay es muchos casos en general, y de los cuales algunos van a clases. No me sorprende que haya más casos en las escuelas, pero eso no es indicación de que lo que es riesgoso es ir a la escuela. Creo que si estas en el aula con distanciamiento, tapabocas y ventilación, el riesgo está en el transporte o en otros lugares“, explicó a este medio el Secretario de Planeamiento y Evaluación Institucional de la Universidad Nacional de Hurlingham, Dr. Jorge Aliaga.

El especialista opinó que “el hecho de que el crecimiento de contagios en menores coincida con el crecimiento en otras edades indica que no hay un tema selectivo de la actividad educativa“. Es que, mientras en el rango de 4 a 18 el aumento de casos en los últimos 15 días fue del 51%, en la población de 19 a 49 años los contagios subieron un 53%.

Por su parte, Javier Farina, director del Comité de Control de Infecciones del Hospital De la Vega en Moreno, aseguró esta semana en FM La Tribu que “la vuelta a la presencialidad de las clases ha generado un incremento de los casos. El primer quiebre fue el 3 de marzo porque en algunos distritos arrancaron el 17 de febrero. La tormenta perfecta es la combinación de la curva ascendente, la movilidad de la gente y las bajas temperaturas, vamos al incremento de casos”.

En diálogo con No Ficción, el Secretario General del SUTEBA San Martín – Tres de Febrero, José Luis Nogueira contó: “esto es preocupante, pero va en consonancia con lo que está pasando en toda la población. Esperamos que en semana santa, con las medidas que se tomaron en la Provincia, puedan bajar los casos. En las escuelas exigimos el cumplimiento estricto del protocolo”.

Desde Padres Organizados, el colectivo que luchó por la vuelta a la presencialidad, insisten con que “la escuela es un ámbito normado, donde las pautas de cuidado tienen un alto nivel de cumplimiento y donde se detectan casos positivos, lo que permite cortar potenciales cadenas de contagio”.

Con estas consideraciones, desde el ministerio de Educación de la Provincia y Nación coinciden con algo que pregonó el Gobierno de la Ciudad, a pesar del crecimiento de contagios en escuelas: la presencialidad no se toca. Aunque restará ver qué ocurre luego de la semana santa y cómo avanza la segunda ola. ¿Será necesario resguardar a los chicos para bajar la circulación?