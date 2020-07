En medio de la pandemia se reflota el pedido del SAME en La Matanza

Vecinos y sectores políticos reavivan este pedido que surgió durante la gestión anterior. Afirman que los casos de Coronavirus en el personal de Salud de La Matanza no paran de crecer y que el sistema no da a basto.

En diálogo con Viví el oeste, el concejal Gustavo Barresi afirmó: “Sigue en pie la propuesta que mantuvimos nosotros a lo largo de la gestión anterior, sigue la propuesta de los vecinos en alerta y diferentes organizaciones en change.org para que la gente firme”.

Respecto a la solicitud afirma que “no hay novedades” y que “aparentemente no se va a llamar más SAME, pero con el tema de la pandemia quedó todo congeladisimo. Las altas complejidades cuando hay tema de Covid lo tiene que hacer el SAME, creemos que es necesario y vital porque el 148 no da a basto, no da respuesta cuando hay algún posible caso lo que fuere”.

“Las ambulancias no están yendo y el estado tampoco, asique para nosotros sería ideal. No se pueden cubrir 325 km 2 con 10 ambulancia y máxime si funcionan” se quejó el concejal a la vez que alertó: “El sistema de salud lo tenemos casi colapsado, por lo menos en los agentes de salud. Se detectaron casos de Covid en el policlínico de San Justo que queda a pocos metros de la municipalidad de La Matanza, en el Simplemente Evita, el Paroissien,”.

En este sentido, el edil lo definió como una “situación dramática que merecería el SAME , vamos a seguir insistiendo, el sistema tiene que estar operativo, no bastan 10 ambulancias para un municipio tan extenso”.

“No nos dan información ni siquiera sobre los casos de Covid de La Matanza, los datos son del ministerio de Salud, el municipio no está dando datos porque lamentablemente no tiene al capacidad operativa” finalizó.

Fuente: VivielOeste