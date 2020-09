En medio del debate por la coparticipación, Espinoza recordó cuando Cristina reinstaló la discusión en La Matanza

El intendente local se sumó al respaldo que 19 gobernadores expresaron a la decisión del Presidente, ante el rechazo del jefe de Gobierno porteño, quien recurrirá a la Corte Suprema de Justicia para discutir el redireccionamiento de recursos hacia la Provincia. Para sustentar su argumento a favor de una distribución más equitativa de recursos, el matancero reflotó el planteo expresado por la vicepresidenta en diciembre pasado, cuando lo acompañó durante su asunción como jefe comunal del Distrito.

En momentos en que el oficialismo volvió a instalar los temas de debate en la agenda pública a partir de la decisión del Presidente, Alberto Fernández, de redirigir parte de los recursos que Nación le coparticipa a la Ciudad de Buenos Aires para volcarlos hacia la Provincia, el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, se sumó al respaldo que 19 gobernadores expresaron a la medida para «reducir desigualdades para una Argentina Federal» y recordó que la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, había reinstalado esta discusión cuando, en diciembre, se sumó a su acto de asunción como intendente del Distrito.

«Este gobierno llegó para construir una nueva Argentina, más equitativa y justa. El Fondo de Fortalecimiento Financiero Fiscal para la Provincia de Buenos Aires es un primer paso hacia un país federal, tal como prometió nuestro querido Presidente, Alberto Fernández», dijo Espinoza, en medio de la tensión que se agudizó con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, luego de que el dirigente de Juntos por el Cambio anunciara, anoche, que recurrirá a la Corte Suprema de Justicia para discutir la decisión nacional, que ya se oficializó por decreto.

En este escenario, desde el Gobierno nacional salieron a cruzar el planteo del alcalde de la Ciudad y defendieron que la medida no es inconstitucional, sino que «repara» inequidades que el macrismo había profundizado durante la gestión de Mauricio Macri, como argumentó el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.

Esa disputa por la equidad en el reparto de fondos a la Capital Federal suele tomar como eje a La Matanza, dado que ambas jurisdicciones comparten territorios similares en extensión y cantidad de habitantes, con presupuestos muy disímiles. «Hace un año, nuestra querida vicepresidenta ya marcaba las desigualdades respecto a la Ciudad de Buenos Aires. Los más de 2.400.000 de matanceros merecemos mejorar nuestra calidad de vida. Imagínense todo lo que podríamos hacer con más presupuesto. Este nuevo peronismo llegó para terminar con las injusticias», tuiteó Espinoza a la misma hora en que Rodríguez Larreta encabezaba su conferencia de prensa, en la que lanzó duras críticas al Gobierno nacional y lo acusó de haber lesionado la «convivencia política» construida durante la pandemia.

Para sustentar su argumento, el intendente matancero reflotó parte del discurso de la vicepresidenta, cuando, en diciembre pasado, dos días después de que Alberto Fernández asumiera, acompañó a Espinoza durante el acto en San Justo con el que inició su cuarto mandato en el Distrito. “La Matanza tiene 325 kilómetros cuadrados, viven en ella 2.400.000 compatriotas y el presupuesto de 2019 ha sido de 10.000 millones de pesos. La Capital Federal, con cien kilómetros cuadrados menos, la misma cantidad de habitantes y menos necesidades, tuvo un presupuesto de 350.000 millones de pesos”, había contrastado Cristina para plantear que «para que nuestro país sea un poco más justo, los recursos deberían distribuirse con mayor igualdad».

«Esta Argentina, siempre, desde su nacimiento, ha concentrado su riqueza en la Capital, mientras la periferia tiene una pobreza estructural. Es hora de empezar a discutir estas cosas. Confío en que no va a haber distinciones entre peronistas y no peronistas y vamos a poder abordar racionalmente una mejor distribución de los recursos para que no haya tan pocos privilegiados y tantos necesitados. Si no discutimos estas cosas, por más que invoquemos a la gracia divina para que nos ayude, desde arriba, nos van a decir: ´Hermanos, esto lo tienen que hacer ustedes´, porque de arriba nunca viene nada en la historia de los pueblos”, había completado Fernández de Kirchnerese planteo. «Si podemos abordar seriamente estas discusiones y podemos, en serio, sin hipocresías, hablar de estas cosas, estoy segura de que vamos a tener muchos más acuerdos que diferencias”, había dicho en ese sentido.

Pese al reclamo de Rodríguez Larreta, lo cierto es que, desde enero, el Presidente había empezado a discutir la posibilidad de redireccionar parte de los fondos que Mauricio Macri le había asignado, por decreto, en enero de 2016, cuando le aumentó 2,1 puntos de la coparticipación para sostener el traspaso de la Policía Federal. Pese a que se habían sucedido varias reuniones entre ambas administraciones por este tema, la llegada de la pandemia, en marzo, había congelado la discusión. De ahí surgió la crítica que anoche reflotó el alcalde porteño cuando alegó que se había enterado de la decisión presidencial «un minuto antes» de la conferencia que encabezó Fernández, en medio de la escalada de protestas de la Policía de la Provincia.

Más temprano, el Presidente había insistido en que «nadie puede mostrarse sorprendido» con la decisión. «Me asombra cuando plantean como un hecho inesperado el tema de la llamada coparticipación de la Ciudad, ya que es algo que venimos planteando desde el primer día”, fue su respuesta al respecto, a la que luego sumó el respaldo de la mayoría de los gobernadores del país, con excepción de los que responden a Juntos por el Cambio y al cordobés Juan Schiaretti.