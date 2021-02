En primera persona: cómo es el procedimiento para la aplicación de la vacuna en el Distrito

Este jueves comenzó la segunda etapa de la campaña del plan de vacunación en el Distrito y 16 escuelas matanceras son sedes de aplicación hasta el inicio de las clases. En este marco, en diálogo con El1 Digital, María Vergara, una vecina de 73 años oriunda de González Catán, de las primeras en ser inoculadas, relató cómo fue su experiencia.

“Estaba todo organizado. La calle estaba cortada y había sillas para 15 personas, porque era la cantidad que se atendía por hora”, comentó, y agregó: “Había personal que asistía a los abuelos que llegaban, te preguntaban el nombre y hacían que tomaras asiento. Llegado el horario, te llamaban, llenaban una planilla con tus datos y podías ingresar a la escuela”, informó Vergara.

Asimismo, explicó que el 25 de diciembre se había anotado a través de la página de la provincia de Buenos Aires (www.vacunatepba.gba.gov.ar) para entrar en la lista de voluntarios y que el martes 16 de febrero le llegó un mail informando lugar y fecha del centro de vacunación al que debía asistir. “Me avisaron que el turno era a las 10 de la mañana en la escuela N° 18, que está en la calle José Alico 1.070, en Aldo Bonzi”, detalló.

Una vez dentro del establecimiento, a María le tomaron la temperatura y le hicieron un chequeo de enfermedades preexistentes para que pudiera pasar a la sala de espera. “Cuando había cinco personas, ibas a otro salón donde estaban los vacunadores y ahí te volvían a tomar la temperatura, te higienizaban las manos, te sentabas y te vacunaban”, explicó.

Luego de la aplicación, el personal de salud pide que las personas esperen media hora para observar alguna eventual reacción adversa y, mientras tanto, les informan la fecha para la próxima dosis. “Estoy muy contenta porque me tocó rápido: ya el 11 de marzo me tengo que dar la segunda vacuna. Me va a llegar un mail para avisarme si es en el mismo lugar o si es en otro sitio”, aseguró.

En relación a los efectos secundarios, Vergara explicó: “Los organizadores me dijeron que tenía que estar atenta a que en las siguientes 48 horas no tuviera vómitos persistentes, dolor de cabeza, náuseas o fiebre alta”. “Básicamente, todos los malestares que te da una vacuna”, concluyó.