En señal de unidad, Alberto y Cristina se mostraron juntos en un acto de entrega de viviendas en Avellaneda

En un acto en el que confluyeron todas las líneas internas del Frente de Todos, el Gobierno entregó, en el barrio Isla Maciel del partido de Avellaneda, la vivienda número 20.000 desde el inicio de su gestión. La actividad, además de mostrar lo realizado en materia de obras públicas pese a la pandemia, sirvió como mensaje de unidad al electorado en la antesala de una nueva elección en la que el oficialismo buscará engrosar, a través de sus bancas, su capacidad de acción en el Congreso de la Nación y la provincia de Buenos Aires. Más aun, si se lo enmarca en un contexto de “crisis” debido a las polémicas fotos de la celebración, en Olivos, del cumpleaños de la Primera Dama, Fabiola Yáñez

En esa línea, el Presidente Alberto Fernández manifestó, en su discurso, que, si bien dentro del Frente de Todos hay diferentes “matices” entre sus integrantes, “ninguno” de los que conforman sus filas “tiene vergüenza de estar” ahí. “Ninguno tiene vergüenza de estar ni de lo que somos, porque, más allá de las diferencias, todos tenemos un objetivo en común y es que estamos a favor de los que menos tienen”, destacó. “Yo veo otros candidatos bonaerenses que empiezan su campaña diciendo: ‘Yo no estuve en el gobierno de Macri’. ¡Qué impactante! Es el candidato de los que votan a Macri y empieza recordándoles que no tiene nada que ver en él”, dijo Fernández apuntando, aunque sin nombrarlo, al radical Facundo Manes.“Yo tengo la tranquilidad de que dejé todo de mí durante este año y medio, y que los dos años que faltan voy a poner todo para que Argentina salga adelante”, afirmó Alberto Fernández.

En la misma línea, también destacó que “los que sí estuvieron en el gobierno de Macri (en referencia a la exgobernadora María Eugenia Vidal) cruzaron la General Paz rápidamente para que se olviden lo que hicieron en la Provincia”. “Y los que vienen de la Ciudad (por Diego Santilli) a pretender ser candidatos están haciendo un curso rapidísimo para aprender de qué se trata la Provincia”, remató con ironía. “Para ellos, la política es un acto de marketing, una campaña publicitaria donde en cada ocasión habrá que decir lo que se tenga que decir para confundir y atraer el voto”, remarcó para diferenciarse.

“Nosotros estamos seguros de que el Estado tiene que estar al lado de los postergados. Y lo que más me alegra hoy es que ustedes tengan casa, no me importa quién la construyó, si fue Cristina u otro”, manifestó después de plantear que la decisión de la gestión anterior fue no concluir “las 11.000 casas” que el kirchnerismo dejó “casi listas”. “No es muy distinto a la postergación que sufrimos en todas las cosas, donde decían con orgullo que no iban a construir más hospitales ni universidades, donde decían con orgullo que habíamos dejado de tener Ministerio de Salud y de Trabajo”, sumó a las críticas.

“Yo aprendí con Néstor (Kirchner) a no claudicar con los poderosos, a plantarnos más firme, a no arrodillarnos”, dijo, y disparó contra quienes lo “apuran” para que “cierre rápido” con el Fondo Monetario Internacional. “Dicen que cierre rápido con el Fondo porque, si no, la economía no tiene futuro. Entonces, me pregunto: cuando ellos cerraron con el Fondo, ¿cómo le fue a la economía?”, sentenció. En esa línea, le pidió “al pueblo” que si encuentra una medida que los haya perjudicado “se lo digan”. “Yo tengo la tranquilidad de que dejé todo de mí durante este año y medio, y que los dos años que faltan, voy a poner todo para que Argentina salga adelante”, concluyó.

En el escenario, junto al primer mandatario estuvieron la vicepresidenta Cristina Kirchner y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. También, estuvieron el Gobernador bonaerense, Axel Kicillof; el titular del bloque de Diputados oficialista y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner; la vicegobernadora Verónica Magario; el ministro y exintendente local, Jorge Ferraresi; y los precandidatos a diputados del Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollan.

También estaba gran parte del gabinete nacional, del provincial y dirigentes de primera línea de la provincia de Buenos Aires y de los gremios. En esa línea, debajo de la tarima pudo verse al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; los ministros de Economía, Martín Guzmán, y Justicia, Martín Soria, y su número dos, Juan Martín Menna; el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello; el senador Oscar Parrilli, el diputado Leopoldo Moreau, la titular de AySA, Malena Massa, y el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, entre otros.

A su turno, la vicepresidenta lanzó un fuerte mensaje de respaldo a Alberto Fernández en el que le pidió “tranquilidad”, que ponga “en orden todo lo que tenga que poner” y le dé “para adelante”. “Cuando uno es presidente o presidenta de una fuerza nacional o popular, los errores, las fallas, las equivocaciones, e incluso las transgresiones a normas que uno puede tener se magnifican. Se magnifican para irritar, para indignar; mientras tanto, se han ocultado la entrega de un país, el endeudamiento sin límites”, manifestó la expresidenta en su discurso.

“Alberto, vos tranquilo; poné orden en lo que tengas que poner orden. No te pongas nervioso, y metele para adelante”, afirmó Cristina para no dejar dudas de que, pese al escándalo, hay unidad en el oficialismo. En ese sentido, volvió a referirse a un tuit de La Cámpora, que días atrás notó el “olvido” de la exjefa de Estado y pieza clave para armar el Frente de Todos en la celebración de los dos años de la victoria en las PASO de 2019. “Anda bien La Cámpora con los tuits, la de la cena del endeudamiento, una cena de 45.000 millones de dólares”, disparó en referencia a la foto en la que se ven a Macri y sus funcionarios reunidos con el FMI en lo que el regreso de esa institución al país y el inicio de un nuevo endeudamiento.

También se refirió a las causas en su contra, las cuales consideró que fueron armadas “entre jueces y funcionarios”, y denunció que en ese momento en el país comenzaba una “cacería de opositores y una persecución política sin precedentes”. “Los que hoy hablan de la República, ¿dónde estaban cuando se perseguía y encarcelaba opositores sin juicio? ¿Dónde estaban cuando se encarcelaba a dueños de medios de comunicación a los cuales se les había pedido previamente que acompañaran la campaña judicial para meterme presa? ¿Dónde estaban?”, cuestionó, al tiempo que afirmó que “son los mismos que hoy vienen a hablar de república”. En ese sentido, aseguró que “ningún” funcionario de su Gobierno “se fue del país para evadir a la Justicia” y “todos pusieron la cara”.

Por otra parte, se refirió a la oposición, sus ideales y sus candidatos. “Nosotros sabemos por qué somos peronistas o kirchneristas. Pero los que son macristas, o de Cambiemos ¿por qué son? ¿Qué razones pueden invocar, derechos, garantías, símbolos o cosas? Muchas veces, en su gran mayoría, es el odio hacia el otro, hacia el que sienten diferente, y esto debe cambiar en la República Argentina”, planteó la vicepresidenta. “Necesitamos imperiosamente otra forma de vincularnos, una sociedad en la que cada uno quiera ser, pero que sea por qué es y no para negar al otro”, sentenció.

Por último, reconoció que a Alberto Fernández “le ha tocado gobernar en un momento muy difícil” debido a la pandemia desatada tres meses después de que asumiera la presidencia. “Es un partido que todavía no se pudo jugar, no hubo primer tiempo ni segundo tiempo, hubo que salir a atajar penales”, destacó la exmandataria en relación a las urgencias surgidas debido al coronavirus.