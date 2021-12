En su día, los médicos bonaerenses vuelven a parar por la reapertura de paritarias

La medida se lleva a cabo este viernes, por 24 horas, y alcanza a todos los hospitales y centros de salud públicos provinciales. Los trabajadores que forman parte de CICOP suspendieron todas las actividades programadas y con turno, pero sí atienden urgencias y emergencias.

Este viernes, mientras se celebra el Día del Médico, los profesionales de la salud bonaerense que forman parte de CICOP llevan a cabo un paro de 24 horas en los hospitales y centros de salud públicos que dependen de la administración estatal provincial. La medida se suma al plan de lucha que, desde hace varias semanas, iniciaron luego de que el Gobierno bonaerense, encabezado por el mandatario Axel Kicillof, resolvió suspender la discusión paritaria con un incremento por decreto. En esta ocasión, está prevista una movilización central en La Plata, hacia las puertas de la Gobernación bonaerense, con participación de los médicos que integran CICOP de todos los hospitales y centros de salud públicos provinciales, entre ellos, los de La Matanza.

“Hoy, en Plaza San Martín, se va a realizar una posta sanitaria y, al mismo tiempo, en Plaza Moreno, en La Plata, habrá compañeros realizando un semaforazo, para poder visibilizar nuestros reclamos. Luego concentramos 10.30 en Plaza Moreno y marchamos hacia la Gobernación” detalló a El1 Digital Valeria Bonetto, secretaria de Género del sindicato a nivel provincial y además referente de APUDIPA CICOP en el Hospital Paroissien, de Isidro Casanova, quien además repasó los reclamos vigentes.

“Queremos que haya una reapertura de paritarias. Hay un contexto donde la inflación no se detiene, nuestros sueldos se van haciendo cada vez más pobres y se van liquidando”, planteó.

“Supuestamente, hay un compromiso de reapertura en diciembre, pero estamos en plena negociación salarial para que realmente haya una recomposición salarial para los profesionales de la salud. Y cuando hablamos de paritarias, no solo hablamos de aumento salarial, sino también de condiciones laborales. Hace seis años que venimos reclamando un reconocimiento de nuestros aportes previsionales y que haya una aplicación como corresponde del decreto de desgaste laboral que hemos conquistado, y que aun no se aplicó. Consideramos que hay una estafa, porque se nos descuenta, y no se implementa como corresponde”, repasó, entre otras demandas.En este sentido, Bonetto amplió: “Las paritarias fueron cerradas por el Gobernador Kicillof en forma unilateral y arbitraria, una actitud que incomprensible en el medio de tanto reconocimiento que se le había dado a los trabajadores de la salud, no se puede comprender. No se puede entender este cierre tan autoritario y brutal”.

Además, Bonetto marcó: “Estamos pidiendo mayor presupuesto para el año 2022. Hay problemas estructurales de larga data, necesitamos que haya mayor cantidad de trabajadores en los equipos de salud, que haya mejoras en todo lo que tiene que ver con infraestructura, insumos y materiales necesarios para que podamos dar atención de calidad. También reclamamos renovación de equipamiento”.

Asimismo, como secretaria de Género de CICOP en el ámbito provincial, demandó: “También estamos exigiendo que haya políticas públicas con perspectiva de género. Queremos que se implemente la Ley Micaela en los hospitales y centros de Salud, y que haya equipos interdisciplinarios para que puedan abordar las distintas situaciones de violencia”.