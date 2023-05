Encuentran en Río Negro un dinosaurio gigante de 90 millones de años

Se trata de la especie más grande descubierta en la provincia patagónica. El hallazgo y descripción del fósil fue protagonizado por paleontólogos del CONICET. La nueva especie será presentada hoy a las 19hs en la Ciudad de Cipolletti.

