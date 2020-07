Encuesta de la UNLaM: seis de cada diez estarían de acuerdo con prolongar las medidas de aislamiento social contra la pandemia

Un estudio de opinión pública realizado en el AMBA revela que, en el caso de que la situación sanitaria no mejore, un 59,7 por ciento estaría de acuerdo con una eventual extensión de las medidas de aislamiento. Entre otros factores, los consultados consideran que Argentina y Uruguay son los países de la región que mejor están gestionando la crisis sanitaria.

El estudio, realizado por el Observatorio Social de la Secretaría de Medios y Comunicaciones de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM), analiza 1.210 casos reclutados de forma online entre los días 27 y 29 de junio en la Ciudad de Buenos Aires y en las zonas Norte, Oeste y Sur del Gran Buenos Aires que componen el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Según los datos relevados, el 53,5 por ciento se muestra “muy de acuerdo/de acuerdo” con las medidas de aislamiento implementadas desde el 1 y hacia el 17 de julio, en tanto que el 32 por ciento está “en desacuerdo/muy en desacuerdo” y un 14,5 por ciento se muestra neutral. La aprobación de la medida se redujo un siete por ciento respecto al 1 de junio.

El consultor Manuel Zunino indicó a la Agencia CTyS-UNLaM que “la variación en este caso se observa en el posicionamiento de las preocupaciones económicas, que se ubican por encima de las sanitarias por primera vez, aunque lo sanitario continúa teniendo un peso muy importante”. En este sentido, se observa un crecimiento sostenido de las preocupaciones tanto a nivel personal como a nivel país. Respecto a cuánto resiste la economía familiar, el 53,1 por ciento afirma que su economía no podría pasar más de un mes en aislamiento. Asimismo, un 50,3 por ciento de los encuestados presentaron dificultades para pagar servicios desde el inicio de la cuarentena. Además, un 43,6 por ciento afirma haber tenido que pedir dinero prestado, de los cuales un 28,4 por ciento lo hizo para comprar alimentos, un 15,7 por ciento para pagar servicios y un 12,2 por ciento para pagar otra deuda.

Por otra parte, la percepción sobre la probabilidad de contagio aumentó solo un 3,5 por ciento respecto a la medición realizada a comienzo de junio y se ubica, actualmente, en el 29,6 por ciento. Completando este aspecto de la encuesta, un 19,9 por ciento no cree que pueda contagiarse y el 50,5 por ciento piensa que las probabilidades son bajas.

En esta nueva encuesta, continúan predominando las preferencias sobre medidas restrictivas o de control por sobre medidas aperturistas o flexibilizadoras. Los consultados ponderan la necesidad de “mayor control de uso de barbijo y distanciamiento” (61,6 por ciento) y “controles interbarriales/municipales” (51,4 por ciento) y, en tercer lugar, la “apertura de comercios” (45,6 por ciento).

En relación a la percepción sobre cuáles son los sectores de que se está ocupando el Estado nacional, al igual que en la medición del 1 de junio, aparecen “los más pobres” en primer lugar. A su vez, la percepción sobre los menos atendidos son los “pequeños comercios”, los “jubilados” y “trabajadores informales”. En términos personales, un 31,3 por ciento considera positiva la atención que recibe del Estado, un 27 por ciento indica que es negativa y un 16,1 por ciento asevera que solicitó atención y no la recibió. El resto dice no necesitar atención por parte del Estado. Solo un 19 por ciento considera que la situación económica mejorará en caso de abrirse la cuarentena, en tanto que el resto de los encuestados no considera que la economía vaya a mejorar en el corto o mediano plazo.

Un 32,9 por ciento opina que abrir la cuarentena generará mayores contagios y, como consecuencia, mayores problemas económicos. En tanto, un 28,4 por ciento considera que no mejorará debido a que cayó la capacidad de consumo de la gente y un 19,7 por ciento dice que no mejorará porque se trata de un problema global.

Los encuestados consideran que Argentina (55,1 por ciento) es el país de la región que mejor está gestionando la crisis sanitaria, seguido de Uruguay (47,7 por ciento) y Paraguay (27,5 por ciento). En relación a la valoración sobre la importancia del rol del Estado en la sociedad, se presenta un consenso de 84,3 por ciento, con niveles similares a las últimas dos mediciones.

Las gestiones de los gobiernos nacional, provincial y porteño mantienen niveles de aprobación altos, aunque muestran un descenso respecto a la medición anterior. El Gobierno nacional agrupa una valoración positiva de la gestión 50,2 por ciento y una negativa 28 por ciento, con una disminución mensual de su valoración del 10,8 por ciento. Según esta última encuesta, el nivel de credibilidad del Gobierno nacional cuando comunica sobre COVID-19 se ubica en un 52,3 por ciento, mostrando una disminución de 15 por ciento respecto al 1 de junio.

Estado de ánimo

Según los datos relevados entre el 27 y 29 de junio, las principales sensaciones experimentadas en la última semana son preocupación (46,8%), incertidumbre (41,8%) y agotamiento (30,6%). Luego, se ubican ansiedad (29%), enojo (24,5%) y miedo (15%), mientras que en las sensaciones positivas predominan esperanza (16,1%), tranquilidad (12,2%), confianza (10,2%) y comodidad (6,6%).

A su vez, un 43,8 por ciento afirma que necesitó o cree necesitar atención psicológica profesional debido a la presencia de los siguientes estados anímicos o síntomas: tristeza/ desesperanza (27,1%), ansiedad (25,2%), angustia (22,8%) o inestabilidad emocional (20,9%). No obstante, un 56,2% afirma no requerir ayuda profesional.

El universo de este estudio estuvo compuesto por mayores de 16 años según parámetros de Sexo, Edad, Nivel Socio Económico y Región, con un error muestral del 2,9 por ciento y una confianza del 95,5 por ciento. El equipo que diseñó esta encuesta de opinión estuvo conformado por Manuel Zunino, Santiago Giorgetta, Francisco Martinelli, Patricia Giollo y Sebastián Zunino.