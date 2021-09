“Es importante buscarse en el padrón” y otros consejos de la Cámara Electoral ante las elecciones en pandemia

El subdirector general del Tribunal Electoral pidió a la ciudadanía que esté atenta a los cambios del lugar de votación producidos por la ampliación de las escuelas como medida preventiva ante el coronavirus. Y dio las principales orientaciones con respecto al protocolo sanitario a la hora de ir a votar este domingo, ante las confusiones que hubo en los últimos días sobre su implementación.

En comunicación con Radio Universidad, el subdirector de la Cámara Nacional Electoral (CNE), Gustavo Mason, despejó algunas dudas que surgieron en esta semana previa a desarrollarse los comicios del domingo, acerca de los cambios, tanto en los lugares como en la forma de votar, que serán implementados debido a la pandemia de coronavirus en las PASO de este fin de semana y las generales del 14 de noviembre.

En principio, sobre el “Protocolo sanitario de prevención COVID-19” que elaboraron la CNE y los ministerios de Salud y del Interior de la Nación para aplicarse en estos sufragios, Mason instó a toda la población a buscarse en el padrón, ya que, advirtió, “la ampliación de escuelas trajo aparejado que mucha gente haya cambiado el lugar de votación”.

“Esto tiene una lógica, que es la ampliación de la cantidad de locales de votación que hubo porque se redujo la cantidad de mesas dentro de esos establecimientos. Esto generó que mucha gente haya cambiado de domicilio de votación”, explicó. Asimismo, enfatizó que “es importante saber el domicilio de votación, la mesa y el número de orden para agilizar el trabajo al presidente de mesa” y evitar, así, demoras y aglomeraciones.

Al respecto, Mason especificó que “hay un 25 por ciento de incremento de locales de votación”, y comparó que, en el año 2019, hubo 14.632 lugares habilitados con 99.000 mesas, mientras que, este año, habrá 17.098 con 101.000 mesas. “Son 4.000 locales de votación más en todo el país”, detalló.

Por otra parte, el directivo de la CNE desmintió la información que se hizo correr de manera viral sobre los cambios en la organización y lo que debe o puede hacer el electorado en la mesa de votación y en el cuarto oscuro, por lo que aseguró que “el audio que circuló en las redes es totalmente falso”.

En ese sentido, aclaró que “el sobre se cierra adentro del cuarto oscuro” y detalló la nueva recomendación: “No queremos que se haga con saliva para cuidar a las autoridades de mesa que tienen que manipular entre 250 y 280 sobres” durante toda la jornada. “Decimos que habría que cerrar el sobre con la solapa superior introduciéndola en el interior del sobre, con eso es suficiente”, sugirió.

En cuanto a la posibilidad de llevar el propio pegamento en barra o cinta adhesiva, Mason reparó en una advertencia: “Si quieren, llévenla, pero tengan mucho cuidado con la boleta partidaria que está adentro porque la idea es que no quede pegada con el papel del sobre”. “En las mesas, no va a haber pegamento a disposición del electorado, por eso estamos diciendo que simplemente con doblar la solapa superior adentro del sobre es suficiente”, insistió.

Además, mencionó que “llevar el bolígrafo también colabora a evitar manipular elementos de la mesa de votación” y recordó que “el documento no se va a entregar en mano al presidente, sino que se va a dejar sobre la mesa, lo mismo que el talón que acredita el voto”.

“Con el sobre cerrado, salgo del cuarto oscuro, lo muestro a las autoridades del lado anverso, o sea, de las firmas, para que cotejen que se trata del mismo sobre que le entregaron. Luego, lo introduzco dentro de la urna y no hay más problemas”, describió sobre el correcto procedimiento que deberán seguir los electores.

Acerca de los modelos de DNI válidos para votar, precisó que son la “Libreta de Enrolamiento, la Libreta Cívica, la libreta verde, la libreta celeste y la tarjeta que contiene, aun cuando dice que no es válido para votar, y obviamente el DNI actual”. “Lo importante es que sea el último que yo tengo conmigo, es decir, el último que fui a pedir al Registro Nacional de las Personas o al Registro Civil”, agregó.

“Si en el padrón figura ejemplar B y la persona tiene el ejemplar C, no va a haber inconvenientes porque el DNI que posee es posterior al que figura en el padrón. El problema se suscita si la persona va con el ejemplar A y en el padrón está el B porque esto quiere decir que la persona hizo el trámite para tener un DNI duplicado y se presenta con el original. Ahí no me van a dejar votar”, previno Mason.

Sobre las condiciones de sanitización, afirmó que serán procuradas en forma “absoluta” en los locales de votación, para lo cual “va a estar la figura del facilitador sanitario que va a colaborar en toda esta tarea”.

También sobre los cuidados, hizo hincapié en la asistencia a votar “con tapabocas” y recordó que “solo se va a descubrir un instante para que el presidente de mesa constate nuestra identidad”. “Mientras siga las pautas del facilitador sanitario y las medidas de distanciamiento social, uso de tapabocas, e ingresar cuando el facilitador sanitario lo disponga, no va a haber mayores inconvenientes”, planteó y resumió que “son medidas sanitarias exactamente iguales a la de los comercios de barrio”.

Mason añadió, además, que en el protocolo dejaron como recomendación que “la gente se acerque por sus propios medios al local de votación y trate de evitar aglomeraciones en los transportes públicos”.

Otra medida que quedó contemplada es la precaución de que “los ambientes estén ventilados” y que “por eso, está la medida de ventilar los cuartos oscuros cada dos horas durante diez minutos”. “Todo tiene que ver con las últimas investigaciones científicas de que los ambientes no ventilados son los más peligrosos”, subrayó.

En lo que respecta a la convocatoria a autoridades, informó que “se les paga los viáticos como corresponde por ley; son 2.500 pesos más 1.500 por la capacitación efectuada”. Por último, confirmó que, en el caso de los ausentes, se “va a tener que justificar la no emisión de voto a través de infractores”. Y respecto de aquellos que cursen el coronavirus, “van a estar justificados no solo por no ser autoridades de mesa, sino también por la no emisión de voto, al igual que todos los que estén en aislamiento preventivo o sean contacto estrecho, por motivos de fuerza mayor”, concluyó.