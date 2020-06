“Es muy importante el llamado a la comunidad recuperada de COVID-19 para la donación de plasma”, expresaron desde el Posadas

En comunicación con UNLaM TV, Bleidy Mestra, médica de Hemoterapia del hospital de El Palomar, se refirió al uso del plasma en los tratamientos de las personas positivas y explicó sobre cómo se puede ayudar.

El Hospital Posadas está realizando la campaña de donación de plasma de aquellas personas que se hayan recuperado de COVID-19 para utilizarlo, como tratamiento, en los que se encuentran transitando la enfermedad.

En comunicación con UNLaM TV, Bleidy Mestra, médica del servicio de Hemoterapia del Hospital Posadas, indicó: “Aquellos que se recuperaron, generaron una inmunización pasiva, la intención de la donación es que los anticuerpos de estas personas se puedan aportar aquellos que están padeciendo la enfermedad para que se recuperen de manera más rápida”.

Sin embargo, aclaró que todo está en “fase experimental”, y detalló que “el objetivo básicamente es que nosotros podamos aportar un poco más a este proceso de investigación y darle un plus, una oportunidad a nuestros pacientes con COVID-19 de que se recuperen de alguna manera, que en este caso es utilizando el plasma”.

Además, recordó que los requisitos para realizar la donación son muy importantes y acortan la cantidad de personas que están capacitadas para hacerlo. Entre ellas las condiciones básicas para la donación, se encuentra, por ejemplo no haber atravesado ningún parto. También, deberán haber cumplido, al menos, 14 días de recuperación.

Quienes sean pacientes recuperados de esta enfermedad y deseen donar plasma en el Hospital Posadas podrán comunicarse a los números telefónicos del nosocomio con el interno 3004, del sector de Hemoterapia. Asimismo, podrán hacerlo vía correo electrónico a hemoterapia@hospitalposadas.com.ar.

“Nos envían su contacto, nos detallan el cuadro clínico que tuvieron, si tuvieron algún hisopado positivo o no y nosotros evaluamos con información precisa si son aptos para donar o no. Es muy importante que la comunidad sepa que hay unos requisitos en particular para la donación del mismo”, precisó.

La médica destacó que, por el momento, el nosocomio no se encuentra realizando transfusiones y aplicando el plasma, sino que solo está recibiendo la donación en sus servicios de hemoterapia. “La administración está regulada por el ministerio de Salud hacia aquellos hospitales que cuenten con el protocolo para realizar las transfusiones”, explicó.

Por último detalló que el Hospital Posadas cuenta con áreas restringidas para el tratamiento de los pacientes positivos y para aquellos que se encuentren en evaluación. Además, recordó que es indispensable generar conciencia y tomar todos los cuidados sanitarios que se rec omiendan, “es una realidad que el virus está entre nosotros”.