“Es una lástima que haya restricciones porque el problema no está en nuestros comercios”, indican los gastronómicos

Así lo señaló, a este medio, el propietario de un local gastronómico ubicado en Ramos Mejía, sobre las restricciones municipales y provinciales que imponen que los comercios cierren a la una de la mañana por el crecimiento de contagios de coronavirus. Además, aseguró que, “si llega a haber un nuevo cierre, sería definitivo y devastador para el sector”.

Esta semana, el Municipio se plegó a las medidas adoptadas por los gobiernos nacional y provincial e implementó restricciones a la actividad nocturna. Así, hasta el 31 de enero, se suspende toda actividad comercial, artística, deportiva, cultural, social y recreativa, de una a seis de la mañana, ante el crecimiento de contagios de coronavirus registrado en los últimos días.

Y una de las actividades más afectadas es la gastronómica. Por eso, El1 Digital dialogó con Rogelio Rugilo, propietario de un bar ubicado en la localidad de Ramos Mejía, que aseguró que “las restricciones afectan al sector”, aunque “es un alivio comparado a lo que se decía, previamente, de cerrar a las 23 porque, en ese caso, sería no trabajar nada”.

“El cierre a la una nos limita, pero da un poco más de aire. La limitación es, sobre todo, los sábados porque implica que, a las 12 o 12.30, ya no podemos recibir gente y, prácticamente, hay que echar a los clientes, lo que es una locura teniendo en cuenta lo que falta el trabajo”, indicó, y añadió que “al menos, algo se trabaja”. Además, afirmó que “es una lástima que haya restricciones porque el problema no está en nuestros comercios, que están controlados, sino en todos los lugares que no se controlan como se debería, como las plazas y las fiestas clandestinas”.

“Debe haber algún comercio que no cumpla, pero casi todos cumplimos con los protocolos al pie de la letra, con una capacidad del 30 por ciento, por lo que los ingresos cayeron entre un 30 y un 40 por ciento con respecto al año pasado”, sostuvo, y agregó que, “encima, mucha gente no sale porque tiene miedo”. En ese sentido, aseveró otras cuestiones que suman al mal momento del sector: “Hay aumentos en la mercadería y en las tasas y servicios, que no sabemos cómo los vamos a pagar porque, todavía, debemos los del año pasado, de lo que no se nos bonificó nada”.

Por último, fue tajante con respecto a la posibilidad de un nuevo aislamiento social estricto ante un crecimiento de contagios aun mayor, como el del año pasado, que, en algunos casos, duró más de siete meses: “Si llega a haber un nuevo cierre, sería definitivo y devastador para el sector. No se podría aguantar”.