Es vecina de Laferrere y vive al lado de Martin y Martin: “tengo que tirar abajo mi casa por peligro de derrumbe”

Elisa vive en Encina al 5200, pegada al galpón donde la empresa de recolección guarda y repara los camiones, por lo que hace años sufre los ruidos y las vibraciones de los vehículos. Pero ahora decidió hacer pública su denuncia ante la falta de respuestas. La explicación de la compañía y la posible asistencia del municipio.

Elisa Rojas es vecina de Laferrere de toda la vida y decidió hacer pública una denuncia que la tiene a maltraer hace años: la empresa de recolección de basura Martin y Martin S.A. tiene uno de sus galpones al lado de su casa y a raíz de las vibraciones de las máquinas y camiones su vivienda comenzó a rajarse hasta llegar al punto de correr riesgo de derrumbe.

En diálogo con No Ficción, Elisa contó: “tengo 43 años y viví siempre en Laferrere, soy profesora de teatro y no quería llegar a esto. Vivo en la calle Encina al 5200, esquina Cazón, y comparto la medianera con la empresa. Hace años que sufrimos los ruidos y las vibraciones de los camiones“.

Según la mujer, “hubo una vez que un camión perdió el control y nos tiró abajo una pared, pero ahora se están resquebrajando los pisos y las paredes. En el terreno vivo con mi hija y un tío, y estamos todos igual”. Elisa relató que hace poco compraron una casa prefabricada pero por las vibraciones también se empezó a deteriorar. “Estamos pagando las cuotas todavía de 30 mil pesos, pero la premoldeada se está doblando”.

A todo esto, según el relato de la mujer, se suma que “la medianera que hay se está separando, y empezó a caer agua cuando llueve, lo que hizo que dos veces en el año se me prendiera fuego el medidor y Edenor me cobró a mí la multa por eso. Hice reclamos tanto en Martin y Martin S.A. como en el municipio en San Justo, y vinieron a ver. Nos dijeron que hay peligro de derrumbe, que hay que tirar todo abajo, pero que por la cuarentena por ahora no pueden venir a arreglar“.

El galpón de la empresa que se ocupa de la recolección de residuos de La Matanza está en Cazón 5525, entre Encina y Ruta 21, donde además de guardar camiones, se hacen reparaciones y mantenimiento. Elisa hace años se dirige allí para expresar su malestar. “Yo les dije que si no me pueden solucionar esto que al menos nos den trabajo para pagar todos los daños que nos ocasionan, pero ni siquiera eso”, manifestó.

No Ficción se contactó con el galpón de Martin y Martin S.A. en cuestión, donde uno de los secretarios de la oficina, de apellido Mendoza, expresó: “el gerente de la empresa ya está al tanto del problema y mañana van a venir los arquitectos para apuntalar y comenzar a solucionar el problema. Lo que pasa acá es que la señora quiere trabajo, pero nosotros no vamos a tomar a nadie por ahora”.

Mendoza insistió con que “todo es por trabajo, si a la señora se le brinda trabajo ella retira las denuncias, pero el gerente dijo que van a arreglar todo lo que corresponda, pero trabajo no hay”.

Este medio se contactó con la delegación municipal de Gregorio de Laferrere, donde un funcionario de alto rango aseguró: “este es un problema entre particulares. Nosotros, si ayuda, podemos poner la abogada de nuestra delegación para que la acompañe a la señora en su reclamo”.

Elisa no ocultó que una solución para ella sería acceder a una fuente de empleo. “Si me quemaron los medidores y me cobran multas, ¿con qué quieren que lo pague, si no tengo trabajo? pero mirá a lo que tuve que llegar, a pedir esto”. La profesora de teatro ahora quedó a la espera de la llegada de los arquitectos en los próximos días, con el deseo de que sea a tiempo y no le pase algo más grave.

