Especialistas del CONICET desarrollaron un sensor que permite mejorar la calidad del vino

El dispositivo posibilita monitorear la presencia de iones de hierro en vinos blancos.

El sensor es aún un desarrollo de laboratorio y no tiene aplicaciones comerciales. Sin embargo, los científicos no descartan que sea así en un futuro. Por lo pronto, continúan trabajando para ampliar el uso de la herramienta a vinos tintos y a la detección de otros elementos: “La idea es tratar de extender la aplicación a otras muestras, idealmente utilizarla en vinos tintos. Por otra parte, detectar otros componentes, especialmente los contaminantes, como por ejemplo: mercurio, plomo, talio, etc. Por otro lado, la idea es combinar este tipo de sensores, con herramientas de inteligencia artificial para poder llevar a cabo la identificación de muchos componentes en simultáneo en una sola medición, simplificar el proceso haciendo el análisis de los datos experimentales a través de algoritmos de machine learning, deep learning, redes neuronales, entre otros, concluye el científico.

El hierro se encuentra presente en la uva de manera natural pero sus niveles pueden aumentar durante el proceso de elaboración del vino, por tal motivo, el sensado se realiza sobre el producto final: “Muchas veces se genera agregado de hierro involuntario durante el proceso de producción por el uso de instrumentos o material de acero que no tiene el debido mantenimiento. Al estar circulando por ellos el mosto del vino puede darse un pasaje de hierro desde las máquinas hacia el producto y por eso es interesante saber no solo cuánto hierro trae la uva desde antes sino conocer cuánto puede haber aumentado durante la elaboración”, señala Llaver.

Referencia bibliográfica:

Mauricio Llaver, Santiago D. Barrionuevo, Horacio Troiani, Rodolfo G. Wuilloud, Francisco J. Ibañez (2023) Highly selective and sensitive fluorescent determination of Fe3+ within alcoholic beverages with 1,5-diphenylcarbazone-functionalized graphene quantum dots. Talanta Open. https://doi.org/10.1016/j.talo.2023.100202.