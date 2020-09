Espinoza, entre el reclamo de los gastronómicos y el freno de Provincia que le bajó Magario

Los comerciantes del sector aumentan la presión y las protestas para que se habiliten aperturas como las que se generaron en distritos vecinos. Si bien las autoridades locales habían generado alguna expectativa en ese sentido, la vicegobernadora bonaerense fue tajante y advirtió que la Gobernación no lo avala.

Mientras los municipios vecinos vienen avanzando en aperturas de espacios al aire libre en locales gastronómicos –ya lo hicieron distritos gobernados por opositores, como Diego Valenzuela, pero también por oficialistas, como Ituzaingó y Morón-, el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, atraviesa una encrucijada. Los gremios gastronómicos y los comerciantes del sector vienen aumentando la presión para habilitar espacios después de seis meses de cuarentena y los funcionarios municipales venían dando indicios de que esa era una alternativa en estudio, pero la vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, paró en seco esa voluntad aperturista.

Durante el encuentro que la exintendenta encabezó el viernes pasado con los referentes del peronismo matancero, la preocupación por la demanda de ese sector surgió entre los temas de debate. Mientras un referente sindical que viene acompañando el reclamo del gremio que representa a los trabajadores gastronómicos planteaba la necesidad de empezar a generar los protocolos necesarios y Espinoza avalaba su moción, Magario interrumpió la conversación para bajar la línea de Provincia.

“Con mucha energía, les dijo que, el día anterior, había estado en una reunión del gabinete provincial, que las aperturas estaban prohibidas y que se iba a usar el poder de policía para los intendentes que habían abierto sin permiso. Les marcó la cancha”, relató a El1 Digital un dirigente del PJ local que participó de esa reunión, quien también relató el “ruido” que se generó, dado que, en las reuniones que, la semana pasada, funcionarios municipales mantuvieron con los comerciantes que se manifestaron frente al Municipio, se había generado alguna posibilidad de apertura.

“No podemos tener a la vicegobernadora manejando esa información desde Provincia y que, acá, se pase de la idea de abrir esta semana a nada. Algo falla en el medio”, analizó el mismo integrante del Consejo del PJ.

La postura de Espinoza era empezar a trabajar con los protocolos para generar expectativas de apertura, al menos, a partir de la próxima fase de las medidas de aislamiento, que comenzará el 11 de octubre. Con la curva de casos de coronavirus mostrando una tendencia hacia la baja, como en el resto del AMBA, el Municipio entiende que se abre una ventana a esa posibilidad, sobre todo, para bajar el nivel de conflictividad en la calle.

El Ejecutivo se quiere ahorrar una nueva protesta como la de la semana pasada, cuando los comerciantes improvisaron un bar a cielo abierto sobre la calle Almafuerte, frente al Palacio municipal, y algunos llegaron a encadenarse, por lo que la protesta llegó a los medios nacionales.

Este martes, a las 11, las autoridades locales mantendrán una conferencia virtual de la que participará Domingo Bruno, secretario general del gremio gastronómico en zona oeste, para avanzar en las negociaciones que se abrieron luego de que, junto a la plana mayor del movimiento obrero matancero, se movilizara en La Matanza el 15 de septiembre. Pero, a la misma hora de esa reunión, el grupo de comerciantes que se manifestó la semana pasada repetirá la protesta, con una movilización desde la Rotonda de San Justo hasta las puertas del Municipio.

“El intendente de La Matanza se niega a recibirnos para trabajar en protocolos y fecha de apertura. No nos escuchan. Todos los municipios aledaños ya están trabajando, sus intendentes recibieron a los gastronómicos y trabajaron en conjunto para encontrar una solución. Nosotros seguimos esperando ¿Hasta cuándo podremos resistir sin perderlo todo?”, dice una de las publicaciones en redes sociales que convoca a la protesta.

En diálogo con El1 Digital, Bruno no ocultó su malestar con esa iniciativa. “No entiendo por qué se hace la movilización, solamente para irritar más al Municipio. Deberían esperar y quedarse tranquilos y si el Municipio sale con una barbaridad y no quiere abrir, ahí sí volver a protestar. Vamos a ser los primeros en hacerlo si no hay respuestas, pero algunos parecen empecinados. No sé si no hay política de por medio, o algo raro contra el intendente que no sabemos de dónde viene. Si no hay entendimiento y nos cierran la puerta, nos sumaremos eventualmente, pero es una estupidez total hacer este movimiento cuando estamos negociando”, opinó el referente sindical.

Con la expectativa de lo que suceda en esa reunión, pero la directiva provincial de no habilitar las aperturas que aumenten la circulación en el AMBA, se asoma un nuevo frente de conflicto para el Ejecutivo.