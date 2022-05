Espinoza fue electo como nuevo presidente de la Federación Argentina de Municipios

“La Federación argentina de Municipios es el símbolo exacto del federalismo en la Argentina. Por eso, en esta nueva Comisión Directiva están representadas absolutamente todas las provincias y aquí vamos a escuchar, aportar, votar y tomar decisiones entre todos”, se comprometió el flamante titular de la FAM. A su vez, destacó que las intendencias son “el primer escalón de la democracia, el primer oído”, y aseguró que, “si hay algo que saben hacer los jefes comunales, es escuchar la voz del pueblo”. “Así lo hicimos siempre y lo seguiremos haciendo”, completó.

El nuevo titular del organismo se impuso sobre Juan Zabaleta, hombre del “albertismo” que había sido el primer dirigente señalado para ocupar ese puesto. Luego, su figura fue perdiendo como consecuencia del pedido de licencia como mandamás de Hurlingham para asumir como ministro de Desarrollo Social de la Nación en reemplazo de Daniel Arroyo. Desde la FAM aseguran que hubo “total consenso” para que el Ejecutivo del distrito más populoso, y con un perfil más cercano al kirchnerismo, sea el que finalmente conduzca la institución, que cumple 25 años de existencia.

Más allá de la trayectoria en el PJ, partido por el que hoy es presidente del Congreso bonaerense, el nombre de Espinoza cobró mayor relevancia en las últimas semanas cuando la Nación y la Provincia le enviaron contundentes señales de apoyo. En esa línea, la semana pasada, el alcalde local recibió al jefe de Gabinete de Alberto Fernández, Juan Manzur, en una reunión en la que no solo se articularon proyectos, sino que también se habló en clave política. También fue anfitrión de una histórica reunión con el Gobernador Axel Kicillof y su equipo de asesores.

A su vez, por la responsabilidad de gestionar un territorio clave en relación al caudal electoral, la figura de Espinoza coincide con la idea de que los intendentes del oficialismo tengan un rol preponderante en la campaña hacia 2023. En marzo último, el jefe comunal matancero fue el anfitrión de una cumbre de alcaldes de la Primera y de la Tercera Sección electorales, bastión electoral del FDT, en la que la conclusión fue alzar la voz de sus demandas.

Se puede agregar como cualidad sobresaliente para el rol estratégico que comanda desde este miércoles, que Espinoza tiene aceitados vínculos con los jefes comunales actuales y con aquellos que dejaron su cargo para pasar a los ejecutivos nacional y provincial, como el propio Zabaleta, pero también con los titulares de Obras Públicas, Gabriel Katopodis (exjefe comunal de San Martín); de Hábitat, Jorge Ferraresi (ex Avellaneda); el jefe de Gabinete de Kicillof, Martín Insaurralde (ex Lomas de Zamora); y el ministro de Infraestructura bonaerense, Leonardo Nardini (ex Malvinas Argentinas).