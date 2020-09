Espinoza: “Queremos de verdad una Provincia más segura”

El jefe comunal matancero ponderó que el Presidente haya “escuchado” el reclamo que “no es más que interpretar lo que los bonaerenses necesitan” en materia de seguridad para “poder tener las mismas posibilidades de vida que los de la Ciudad”. Además, consideró «ilegales» la toma de tierras y criticó al Gobierno porteño por la apertura de actividades.

Antes de ingresar a la residencia de Olivos, desde donde el Gobierno anunció un mega plan de Seguridad con una inversión de 10.000 millones de pesos para toda la provincia de Buenos Aires, pero con especial foco en el Conurbano, el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, destacó la necesidad que tienen los bonaerenses de contar con “una Provincia más segura” para poder desarrollar su vida cotidiana con normalidad. “El Presidente Alberto Fernández escuchó nuestro reclamo, que no es nada más que interpretar lo que los vecinos necesitan para estar tranquilos. Y eso es una fuerte inversión”, destacó.

Respecto a la situación que atraviesa el Distrito que comanda, Espinoza precisó: “Estadísticamente, hoy, tenemos un 20 por ciento menos de episodios delictivos en relación al mismo mes del año pasado, durante el Gobierno de María Eugenia Vidal”. “Pero eso no nos alcanza, queremos de verdad una Provincia más segura donde los bonaerenses tengan las mismas posibilidades de vida que los habitantes de la Ciudad”, manifestó, y sostuvo “no puede haber ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda” en materia de acceso a la seguridad.

En ese sentido, resaltó que “la Capital Federal tiene 28.000 efectivos”, mientras que, en la comuna que conduce, “con el doble de superficie y casi la misma población, el Gobierno anterior nos dejó 3.000 policías”. “En 2015, teníamos 5.300 policías y, hoy, después de cuatro años de gestión de la exgobernadora, tenemos algo más de la mitad. Fíjense cómo se fueron deteriorando las condiciones de seguridad de los matanceros”, planteó, y contó que es una situación que se repite en todas las jurisdicciones del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

“Nosotros vamos a defender, siempre, los intereses de nuestros vecinos”, aseguró Espinoza, y anticipó que, a través de este “megaplan” anunciado en el mediodía de este viernes, se va a llevar a cabo “la formación de 10.000 nuevos policías”. “Esto va a tener lugar en las universidades del Gran Buenos Aires, lo que es muy importante también”, expresó, ya que consideró que “no es lo mismo un policía que se forma en una universidad” que en otras instituciones. “A los seis meses, ese chico tiene otra cabeza, otro chip, como pasa en las grandes ciudades del mundo”, aseguró el alcalde matancero, y precisó que este anuncio posibilitará “contar con 2.600 nuevos patrulleros”, lo que significa -según informó- “prácticamente el doble de lo que se tiene en el Gran Buenos Aires”.

Por otra parte, al ser consultado sobre la problemática de las tomas de tierras, ocurridas en distintos puntos del Conurbano y que llevaron a los intendentes a pedirle al Gobernador Axel Kicillof medidas de acción concretas para detener su avance, el exdiputado nacional sostuvo que implican “una acción ilegal y la Justicia tiene que actuar inmediatamente”. En ese sentido, tras reconocer “las necesidades que hay respecto al aumento de la pobreza durante los últimos cuatro años” y asegurar que, “por legado, formación e ideales, nunca se va a criminalizar la pobreza”, se mostró en contra de los estallidos sociales al respecto.

“Nunca vamos a ser un Gobierno de derecha que criminalice la pobreza ni que genere represión, pero mi papá, tu papá y otros tardaron 30 años para poder tener una casa propia. Y eso lo lograron con trabajo y con esfuerzo”, sostuvo, y ponderó: “Esa es la Argentina a la que tenemos que volver”. “Una Argentina del trabajo, de la producción, que genere justicia social e inclusión. Como viene haciendo este Gobierno, a pesar de estar en el medio de la peor crisis mundial de los últimos cien años, pero de la cual también estamos saliendo”.

Por último, aprovechó el contacto con la prensa para pedirle a la población que “se cuide y no circule”. “Estamos en el peor momento. Lo vemos todos los días con nuestros profesionales. Ellos ya no dan más, están muy exhaustos. No le podemos dar la espalda justo ahora”, exhortó el expresidente provincial del PJ. “Así como los aplaudíamos cuando empezó todo esto, tenemos que volver a hacer lo mismo con el aplauso y con la acción de cuidarnos”, recalcó.

“En La Matanza, tenemos la situación en un nivel de mucho control”, aseguró Espinoza, y criticó la flexibilización que lleva adelante la Ciudad. “La apertura de la Capital Federal me parece una cuestión contraproducente. Sin jugar a la política y hablando desde el fondo de mi corazón, creo que el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, se equivoca al avanzar en la habilitación de mayores actividades”, lamentó el alcalde matancero, y repitió lo que a esta altura es un mantra: “Cuando hay más circulación, hay más contagios. Y, si hay más contagios, hay más muertes”. “Tenemos dos formas de hacerlo: o entendemos que nos tenemos que cuidar muchísimo y evitar la circulación, o vamos a tener que volver atrás, a fase uno”, concluyó.