Espinoza recibió a Kicillof en San Justo

En ese sentido, el Gobernador destacó que, “mientras algunos atacan”, el Distrito “florece” y apuntó contra la gestión de María Eugenia Vidal al asegurar que, en aquel entonces, el Municipio resolvía los proyectos “en soledad” y “ahora lo hace con el acompañamiento y la contribución de la Provincia”. “Nosotros predicamos desde los resultados, los hechos y la realidad, no desde el marketing y los discursos”, continuó.

“Hoy estamos acá, con esta verdadera exposición de la cultura bonaerense, porque hay un gobierno municipal y provincial que acompaña determinadas actividades”, indicó en diálogo exclusivo con El1 Digital, y agregó: “Sin industria y sin cultura, está complicado, y sin Estado que lo promueva, aun más”. “Recién, unos empresarios me decían que se perdieron durante la gestión anterior 70.000 puestos de trabajo en la industria y 20 puntos del salario real de los trabajadores, y que desaparecieron miles de empresas industriales. Me decían que no querían que vuelvan esas políticas”, recalcó.

“Tal vez tenga mejor suerte como candidata a presidenta”, cerró Kicillof haciendo referencia a las declaraciones de Vidal en los últimos días. “La vez pasada era ‘la revolución de la alegría’, ahora viene la revolución del ajuste, del tarifazo, del achicamiento, de la desindustrialización y yo, simplemente, creo que no hacen falta los agravios: esta vez sí tenemos dos modelos a la vista”, concluyó.

Por su parte, el jefe comunal resaltó que la Feria del Libro Municipal es “la fiesta de la cultura de La Matanza”. “Trabajamos todo el año en esto. Queremos llevar la cultura a todos los rincones”, planteó. Asimismo, se refirió a la convocatoria que hizo el Presidente Alberto Fernández tras el ataque que sufrió la vicepresidenta, que no tuvo eco entre los principales dirigentes de Juntos, para intentar abrir un canal de diálogo con la oposición: “Es una falta de respeto a la gente que sigan echando más leña al fuego en lugar de contener”.

“Nosotros, como dirigentes, lo que tenemos que hacer es convocar a todos los sectores políticos, pero nuestro querido ministro de Interior (por Eduardo ‘Wado’ de Pedro), que es el encargado de la convocatoria, hasta ahora, no ha tenido suerte”, marcó Espinoza. E insistió: “Hoy, los argentinos quieren paz social”. “Nosotros siempre vamos a interpretar los sueños de las mayorías populares, por más que nos pongan palos en la rueda y jueguen a la política; en estos momentos, seguimos pensando en solucionar los problemas económicos que sabemos que tenemos”, enfatizó.