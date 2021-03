Estalló la interna entre las dos CGT de La Matanza

Con acusaciones cruzadas, las dos centrales obreras del Distrito volvieron a mostrar sus diferencias en torno a la coyuntura y al posicionamiento con el Ejecutivo local. «Levantamos la voz porque tenemos independencia y lo podemos hacer», lanzó Ludueña, mientras que Ortiz ligó el conflicto «a algún pícaro que quiere generar divisiones» en el año electoral.

En las últimas horas, resurgieron las diferencias que, desde hace años, acarrean las dos CGT de La Matanza, conducidas por Ernesto Ludueña y Mario Ortiz, en torno a su postura frente al Ejecutivo que comanda Fernando Espinoza y la posición del sindicalismo ante los problemas de coyuntura, con el condimento del año electoral, que siempre agita las aguas internas del movimiento obrero del Distrito.

La polémica se instaló este miércoles, luego de que, tras su último plenario local, la CGT en Unidad de La Matanza que dirige Ludueña y que suele mostrar críticas a la gestión de Espinoza, emitiera un fuerte comunicado para, “con convicción y firmeza”, expresar su mirada sobre “las demandas” que los trabajadores “sufren día a día”. En ese marco, plantearon que las necesidades “debieron ser suplidas hace años”, ya que “desde el retorno de la democracia, en 1983, ininterrumpidamente, un peronista tuvo el privilegio de ser electo para ocupar el cargo político principal de nuestro Distrito”.

Así comenzó el texto en el que se hizo un repaso sobre problemas como “el desempleo, la educación y el estado de las escuelas y colegios, la salud y el estado paupérrimo en el que se encuentran las instituciones sanitarias y, sobre todo, la pandemia principal del Distrito, la falta de seguridad”.

En diálogo con El1 Digital, Ludueña explicó que los gremios representados en su CGT decidieron “hacer una acción conjunta” porque “la situación política, económica y social se deteriora cada día”.

Es que, en el comunicado, desde el sector del gremialismo menos alineado con el oficialismo plantearon que la pobreza está en expansión, alegaron que el Distrito “no llega al 50 por ciento” de los trabajadores sanitarios vacunados y criticaron los salarios que perciben.

“Días atrás, el intendente dijo que merecen el reconocimiento de héroes y provocó la furia del personal de salud, que salió al reclamo de que no le alcanza para comer”, alegaron en un sorpresivo tono crítico y, en alusión al hospital Néstor Kirchner, de Laferrere, agregaron que “fue inaugurado cuatro veces y nunca funcionó”. “Se proclamó la patriada de terminarlo en 60 días por la emergencia, pero sigue sin funcionar”, destacaron.

También, denunciaron que en el Distrito se cometen “más de cien delitos por día” y reclamaron medidas concretas porque “la gente está mal”. “Sabemos bien que el gobierno macrista fue un desastre, ¿pero nosotros qué hicimos? ¿Volvimos para ser mejores? ¡Pidamos orden en este caos! Nada se arregla de la noche a la mañana, ¿pero cuándo empezamos? Fuimos solidarios cuando, en marzo, nos quedamos en casa. Ahora, estamos ante la posibilidad de un rebrote y no tenemos resto. Tenemos cuadras y cuadras de comercios cerrados, infectados y muertos”, advirtieron, al tiempo que también se metieron en la vida partidaria al reclamar que el movimiento obrero tenga lugar “en las estructuras del Partido Justicialista”, que está en plena renovación.

“Es imprescindible que impulsemos un gran acuerdo con las fuerzas políticas de La Matanza que estén identificadas con nuestra ideología para coordinar un accionar en conjunto”, finalizaron para, luego, pedir “una reunión con los concejales y funcionarios del movimiento obrero organizado a fin de poder generar esta mesa de acuerdo político y social, que pueda catalizar el reclamo y la esperanza del pueblo”.

En ese tramo del comunicado, según confirmó Ludueña a este medio, aludieron a dirigentes del sindicalismo local que tienen responsabilidades legislativas, como el propio Ortiz, el dirigente de Camioneros Luis Velázquez y el representante de SATSAID Alejandro Moreira. También, se refirieron a quienes tienen cargos ejecutivos: Marcelo Barreiro, dirigente de la UTA y director de Control e Inspección de Transporte Público local, y Darío Butera, subsecretario de Trabajo y referente de los ferroviarios.

“Nosotros creemos que tenemos que decir la verdad de lo que está pasando y hay sectores que no lo están haciendo. Todo lo que dijimos tiene asidero en la realidad. Si alguien se siente golpeado, será su responsabilidad. Como movimiento obrero, tenemos la tarea de decir las cosas que están mal y estamos cansados porque vemos que nada cambia”, planteó Ludueña y criticó que “hay poco diálogo con el Ejecutivo” porque “llaman solo para algunos actos”.

“Necesitamos una mesa seria para discutir acciones concretas y levantamos la voz porque tenemos independencia y lo podemos hacer. A mí, el salario me lo pagan los trabajadores, pero otros compañeros, lamentablemente, no pueden decir lo mismo porque dependen del Estado”, deslizó.

Un dato no menor es que el comunicado contó, también, con la firma de Las 62 Organizaciones Peronistas que conduce el dirigente de Guincheros, Marcelo Dávila, y que proviene del momento en que ese armado respondía al ya fallecido Gerardo “Momo” Venegas, alineado con el gobierno de Cambiemos. Cabe destacar que, en 2018, el brazo político del sindicalismo local quedó normalizado con la asunción de Barreiro, en momento en que el peronismo era oposición a nivel nacional y provincial, como un gesto en contra de la gestión cambiemita.

“No tiene nada de malo encolumnarnos en espacios distintos, porque las necesidades son las mismas. Lo único que importa es que todos podamos participar, hasta que, en algún momento, podamos unificarnos”, defendió Ludueña en ese sentido.

La respuesta no se hizo esperar

Ante el comunicado lanzado este miércoles, desde la CGT que conduce Ortiz respondieron con otro escrito en el que bregaron “por una unión verdadera” y aclararon que “la totalidad de los sindicatos de La Matanza tienen línea directa con los concejales que son de extracción gremial, así como con los compañeros que llevan adelante funciones políticas en el Ejecutivo municipal”.

“Consideramos innecesario publicar un comunicado en redes sociales cuando, en la realidad, las comunicaciones, reuniones y soluciones cotidianas son brindadas, día a día, por cada uno de nuestros compañeros y compañeras”, respondieron desde la central alineada con el oficialismo y le recordaron al sector de Ludueña que “también formó parte del frente electoral que llevó a Alberto Fernández a la presidencia del país con Cristina Kirchner como vicepresidenta, a Axel Kicillof y a Verónica Magario a la Gobernación de la Provincia y a Fernando Espinoza como intendente”.

“Además, compañeros de sus gremios ocuparon lugares en las listas e, incluso hoy, integran el HCD de La Matanza”, agregaron y hablaron de otras “intenciones” que escondería la visibilización de estas diferencias.

En ese sentido, plantearon que la unidad no debe ser “solo slogan”, sino “producto del ejemplo que están obligados a dar los dirigentes de verdad, para poder volver a ser la columna vertebral movimiento y, mucho más, teniendo por delante un año electoral en el que el destino de la Patria está en juego”.

Del mismo modo, desde Las 62 Organizaciones que conduce Barreiro señalaron que, en el comunicado de Ludueña, se utilizó “ilegítimamente” el “nombre y representación del movimiento obrero de La Matanza”. “El peronismo matancero, desde el nacimiento del Frente de Todos, cuenta con representantes (del sindicalismo) tanto en el gabinete como en el Concejo Deliberante, quienes provienen de todas las vertientes oficiales y de legítima representación de las trabajadores y trabajadoras”, agregaron y consideraron que eso es muestra “de la evidente contradicción y mala intención expresadas en el comunicado”, al cual repudiaron “enérgicamente”.

En ese estado de cosas, consultado por El1 Digital, Ortiz defendió que el diálogo con el Ejecutivo se da en el marco del Consejo Consultivo local que se relanzó en noviembre pasado y vinculó el planteo de la CGT en Unidad “con algún pícaro que quiere generar divisiones”. “Son muchos, hoy por hoy, los que se vienen colgando de algunos que están caminando La Matanza y que, supuestamente, eran de nuestro palo, se fueron con Cambiemos y, ahora, quieren volver al peronismo, pero los tenemos individualizados y no vamos a ser parte de esta estrategia”, reprochó, aunque prefirió no dar nombres sobre los aludidos.

“No vamos a cometer el mismo error de 2015 para dividirnos porque, después, terminamos dejando que gane Macri, que nos destruyó. En esa, a mí, no me van a ver y no me voy a prender porque hay una realidad: con Fernando, podemos tener diferencias, que hemos charlado, pero nadie puede poner en duda que es peronista. Somos parte de esa estructura y, como peronistas, debatiremos adentro del partido. No vamos a sacar los pies del plato. El que viene a hacer peronismo por afuera, es que quiere la división y no responde al pueblo”, opinó y, si bien prefirió no entrar en disputa con su par cegetista, también le dedicó un mensaje.

“A Ernesto lo respeto y no voy a decir lo que tiene que hacer, pero fue invitado a todas las reuniones con el intendente, se está trabajando y se está conformando una mesa. Pero si se arma la mesa y después no participa, no es problema mío. Están todos los sectores en el Consejo Consultivo, pero para eso hay que laburar”, respondió.