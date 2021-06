“Estamos felices, es un respiro”, festejan los gastronómicos matanceros tras la flexibilización

Así lo expresó, a este medio, el vicepresidente de la Cámara de Propietarios Gastronómicos de La Matanza, Rogelio Rugilo, luego de que, desde el fin de semana, el sector pudiera volver a trabajar con el espacio interno y hasta las 23 horas. “Esperamos que todos cumplan con los protocolos porque volver a lo anterior sería terrible”, aseguró.

Debido al importante descenso de casos diarios de coronavirus, la provincia de Buenos Aires retornó a la tan esperada fase tres. Y, de esta manera, desde el fin de semana pasado, entre otras cosas, se extendió el horario de circulación y los comercios gastronómicos pueden trabajar hasta las 23 horas, incluso, con un aforo del 30 por ciento de su espacio interno. En diálogo con El1 Digital, el vicepresidente de la Cámara de Propietarios Gastronómicos de La Matanza, Rogelio Rugilo, festejó la medida, que regirá, al menos, hasta el 25 de este mes: “Estamos felices, es un respiro. Es, más o menos, lo que pedíamos, ya que reclamábamos trabajar hasta las 24 horas y nos permiten hasta las 23, con lo que no hay mucha diferencia”.

Sobre el primer fin de semana con la “nueva normalidad”, indicó que “hubo movimiento” y que “acompañó el buen clima”, dato que no es menor, debido a que, como los locales gastronómicos solo podían trabajar con mesas al aire libre, la presencia de temperaturas agradables y sin lluvias se volvió fundamental para la actividad. “Esperamos que la gente, tanto los comerciantes como el público en general, cumplan con todos los protocolos porque volver a lo anterior sería terrible”, señaló sobre la posibilidad de una vuelta atrás con las flexibilizaciones.

No obstante, sobre ese punto, reiteró que el sector no genera crecimiento de casos de COVID-19: “Estamos convencidos de que los contagios no están relacionados con la gastronomía, porque no bajaron mientras estuvimos cerrados ni subieron con nosotros abiertos”. “Tienen que ver con las fiestas clandestinas y con el transporte público en hora pico”, aseveró.

Por último, destacó: “Más allá de la ayuda que pueda dar el Gobierno, muy pocos colegas se pudieron inscribir a las asistencias”. “Como dijimos a las autoridades locales, más que ayudas, lo que necesitamos es trabajar. Nosotros nos vamos a recuperar y a salir adelante trabajando, con todos los cuidados”, concluyó.