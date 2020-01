“Esto es inviable de manejar si no hay una ayuda del Estado”

El cuerpo de bomberos de La Matanza aún espera respuestas al problema económico que está atravesando desde hace 30 años.

Su presidente en el partido de La Matanza, Gustavo Cid, conversó con Haciendo Radio para actualizar la situación.

Al comenzar la charla en el programa de Diario NCO (que se emite lunes, miércoles y viernes de 13 a 15 por AM850), el referente remarcó la importancia del contacto para “comunicar la situación de bomberos y que los vecinos de La Matanza se enteren”, debido a que “no tenían idea de la situación en la que estaba la institución. Y vemos que hace falta todavía comentar y anoticiar mucho mas todo lo que está pasando”.

Los bomberos voluntarios del Distrito continúan reclamando la pronta solución a la situación que arrastran desde hace 30 años, según el entrevistado, tiempo en el que conformaron una “comisión directiva con el único objetivo de sacar adelante la institución, dar vuelta esto”.

La situación hoy

“Está gravísimamente más grave que el año pasado, vale la pena el término porque llegamos a una situación donde en el día de ayer, por ejemplo, no pudimos pagar la cuota de la AFIP. Tenemos una moratoria de 60 cuotas, vamos por la 32 y no podemos pagar los sueldos de los cuarteleros”, dijo.

De este modo, añadió: “Los cuarteleros son las personas empleadas de los bomberos que atienden la guardia. Las seis guardias de los cuarteles que están las 24 horas, cuando uno llama por un incendio los atienden. Son personas que no se pueden evitar, no estamos hablando de que uno puede reducir el personal para tener menos sueldos”.

Un estudio realizado demostró que un bombero tiene hoy en día un déficit de casi 2 millones de pesos mensuales que se va agravando con la inflación y con todo el mantenimiento de las unidades, lo que se considera una situación que “es inviable de manejar si no hay un ayuda del Estado”.

“Esto se trata de números y de necesidades que no se pueden evitar. Precisamente el año pasado tuvimos que dejar de pagar la luz de los seis cuarteles y nos vinieron a cortar. El Destacamento 5 de Virrey del Pino, fue el primero que intentaron cortar suministro eléctrico. Y así estamos, tenemos la deuda nueva”, contó el bombero.

El Estado ausente

“No hay otra institución que pueda reemplazar a bomberos”, sentenció Cid, ya que “brinda un servicio que debería brindar el Estado y hoy en día el Estado con lo único que colabora es con un subsidio. En el caso de La Matanza, con un subsidio municipal que no nos alcanza ni para vivir 15 días, esa es la realidad”.

A pesar de ello, Cid no pierde la fe en buscarle la vuelta a la situación en beneficio de la sociedad, como por ejemplo que las autobombas lleguen a tiempo y no superen los 40 años de antigüedad, y la apertura de un diálogo con las nuevas autoridades del Municipio.

Además de la falta de presupuesto, pese a que hay un subsidio municipal, uno provincial y uno nacional, y el atraso del pago de los mismos -todavía no habían cobrado lo del 2017 completo-, los bomberos voluntarios continúan brindando cerca de 20 servicios diarios a casi 2 millones y medio de habitantes con 250 bomberos activos, lo que involucra gastos de combustible y personal y en todo eso el Estado no participa.

Según informó, otros cuerpos de bomberos como el de Morón reciben subsidios y un porcentaje de impuestos como el ABL para su mantenimiento y administración, por lo que opinó que se debería tratar el tema en conjunto con el Estado y llegar a una solución inmediata.

“No tenemos escalera mecánica hace 19 años, nuestra escalera mecánica está fuera de servicio. Ahí en Ramos Mejía, en el piso quinto no podemos bajar a la gente. Tapiales es otra zona que tenemos con muchísimos edificios. No tenemos escalera mecánica, tenemos que esperar a que vengan de Hurlingham, de Tres de Febrero o de Merlo. Matanza no la tiene”, denunció.

“Bomberos de La Matanza no ha tenido mucho trato con el intendente”

Cid comentó: “Hay otros cuerpos de bomberos donde el intendente visita las unidades, son parte de los bomberos, son parte de todas las instituciones relacionadas y en eso estamos trabajando. No queremos estar ajenos a las políticas que el Estado tiene que implementar porque la seguridad es parte fundamental de la protección a las personas”.

Durante abril y mayo próximos van a ingresar en La Matanza 25 bomberos nuevos sin tener equipos de protección personal como vestimenta, cascos, y aunque cumplan el servicio en forma voluntaria, aún así las tareas podrán llevarse a cabo “gracias a la colaboración de todos los cuerpos de bomberos vecinos” y mientras continúe funcionando la única autobomba de 60 años de antigüedad.

“Estamos hablando de vidas de personas que tenemos que salvar, entonces creo que es algo muy serio, que este año nos tenemos que juntar con las autoridades, buscando una vuelta definitiva y decir cómo vamos a salir adelante, cómo vamos a acomodar esto porque no se puede seguir así, es realmente inviable”, resaltó.

Ante esta problemática global dentro del Distrito, en convenio con la Municipalidad, los bomberos voluntarios reciben combustible para algunas de las autobombas, pero para una rápida salida se está considerando vender el cuartel de la localidad de Ramos Mejía para saldar deudas y tal vez construir un cuartel nuevo, lo que no quitará el déficit económico de la institución ni solucionará el problema en su totalidad.