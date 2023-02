Estudiante de Ingeniería de la UNLaM viajará a Croacia para potenciar su formación

La Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM), junto con la Universidad de Split de Croacia, continúan fortaleciendo el vínculo gracias a la propuesta de la Unión Europea (UE), el programa denominado Erasmus +.

El programa Erasmus, acrónimo del nombre oficial en inglés European Region Action Scheme for the Mobility of University Students (Plan de Acción de la Comunidad Europea para la Movilidad de Estudiantes Universitarios), es un plan de gestión de diversas administraciones públicas que apoya y facilita la movilidad académica de los estudiantes y profesores universitarios dentro de los Estados miembros del Espacio Económico Europeo, Suiza, Macedonia del Norte y Turquía.

Mediante la firma de un convenio interinstitucional entre la Universidad de Split (Croacia) y la Universidad Nacional de La Matanza, se acordó cooperar para el intercambio de estudiantes y personal en el contexto de Erasmus +.

En ese sentido, Facundo Gabriel Jimenez, estudiante de Ingeniería en Informática de esta Casa de Altos Estudios, fue seleccionado para realizar parte de sus estudios en la Universidad de Split.

Jimenez resaltó la importancia del Instituto de Cooperación Internacional (ICI) a la hora de aclarar dudas sobre el programa: “Recibí mucha ayuda con respecto a la documentación y de cómo se tiene que hacer; asimismo, me puse en contacto con la gente de la Universidad, que también me ayudaron con muchas dudas”. Sumado a la orientación que recibió de los alumnos que ya viajaron el año pasado a Croacia.

Con respecto a perspectiva de cara al viaje, el becado hizo hincapié en que tiene muchas ganas de conocer la ciudad, estudiar y de conocer gente nueva. “Me parece un país increíble y ,además, la oportunidad de poder estudiar allá, me parece espectacular”, comentó. A manera de cierre, Facundo aconsejó a quienes quieran inscribirse en el programa que se animen.