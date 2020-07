Fernández, Kicillof y Espinoza inauguraron el hospital René Favaloro, para pacientes con COVID-19

Con la presencia en videoconferencia del presidente Alberto Fernández, se inauguró hoy el Hospital Favaloro de la localidad de Rafael Castillo, en La Matanza, cuya construcción fue abandonada por Cambiemos cuando estaba terminada en un 80%.

“Esperemos que nunca más en la Argentina un gobierno de un color político deje de generar el desarrollo de la salud y la educación que empezó otro gobierno”, dijo el intendente Fernando Espinoza.

«Empieza una nueva argentina”, aseguró, a la vez que añadió que “escuché que había que ser libres, pero no podemos ser libres si no tenemos la posibilidad de salvar vidas, de tener justicia social, educación de calidad y poder generar un desarrollo productivo y de trabajo”.

Para el jefe comunal, también “nace un nuevo peronismo” que “aprendió de sus errores y construyó un gran frente ampliado que construye la Argentina de pie que todos soñamos alcanzando acuerdos a través del dialogo y de saber interpretar los sueños de las nuevas generaciones, la igualdad de género, la igualdad salarial y de acceso a las nuevas teconologíás”. Sobre el nombre elegido para el Hospital, explicó que “es toda una declaración de principios, porque todos sabemos que René Favaloro fue un emblema de la medicina argentina y que nos decía que ‘los progresos de la medicina y de la bioingeniería pueden considerarse verdaderos logros para la humanidad cuando todas las personas tengan acceso a sus beneficios y dejen de ser un privilegio para las minorías’”.

El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, participó desde el Hospital General de Agudos Doctor René Favaloro, en Rafael Castillo, de una videoconferencia encabezada por el presidente Alberto Fernández con la cual se inauguró el mega Hospital René Favaloro en condiciones de tal -hasta el momento funcionaban guardias médicas, consultorios externos y un sector de administración- tras cuatro años de abandono de las obras por parte de los gobiernos nacional y provincial de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal.

Participaron también del acto, en forma presencial o por videoconferencia, el gobernador de la Provincia de Buenos aires, Axel Kicillof; la vice gobernadora, Verónica Magario; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, y el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García.

Como es de público conocimiento, al momento de asumir el gobierno de Cambiemos sólo restaba realizar un 20% de las obras, pero según ese propio gobierno «tenían otras prioridades en salud» y abandonaron la construcción.

Las instalaciones inauguradas cuentan con 144 camas de Internación general divididas en salas para 2 pacientes cada una totalmente equipadas, y 14 camas de Terapia intensiva totalmente equipadas con acceso a gases medicinales, respiradores artificiales, monitores multiparamétricos, y bombas de infusión, siendo 2 de ellas específicas para aislamiento.

También contará con una guardia que atenderá las 24 horas, guardias pediátricas y de obstetricia, seis salas “de shock room”, servicio de diagnóstico por imágenes, laboratorio de análisis clínicos y bacteriología, farmacias de internación y secundaria, 10 consultorios externos totalmente equipados, y un vacunatorio,

“Nosotros tuvimos 4 años de abandono de un gobierno anterior nacional y provincial, que cerró el Ministerio de salud y lo bajó de rango, que decía que no había que abrir nuevos hospitales en la provincia y que no había que invertir salud”, recordó.

“Lo que no hicieron en 4 años, lo hicimos en tres meses”, sostuvo Espinoza.

También hizo referencia a la pos pandemia al asegurar que “empieza una nueva Argentina, y por ahí escuché que había que ser libres, pero no podemos ser libres si no la vida, si no tenemos la posibilidad de salvar vidas, de tener justicia social y educación de calidad, y de generar un desarrollo productivo y de trabajo”.

El intendente de La Matanza añadió una reflexión sobre el rol central del peronismo en esta nueva Argentina: “Nace un nuevo peronismo que está a la altura, luego de haber aprendido de sus errores, y que construyó un gran frente, que se amplió y sumó a sectores independientes e intelectuales y que a través del dialogo genera la posibilidad de acuerdo para esa gran Argentina que soñamos. Un peronismo que sabe interpretar los sueños de las nuevas generaciones, la igualdad de género, la igualdad salarial, la posibilidad de todos de tener el acceso a nuevas tecnologías. En definitiva, una Argentina de pie para las nuevas generaciones y para todos los argentinos”.

Por último, Espinoza agradeció al Presidente, de quien, dijo, nunca olvidará que, al comentarle la situación de los hospitales, “rápidamente tomaste la decisión de terminar y equipar sobre todo este gran hospital”; al gobernador Axel Kicillof, a la vicegobernadora y ex intendenta de La Matanza, Verónica Magario, y a la ex presidenta Cristina Kirchner, “nuestra presidenta del corazón, por siempre”, quien cuando decidió a construcción de los hospitales en el distrito, y ante la falta de presupuesto, “no dudó un sólo segundo en decir ‘no compro la flota del avión y el helicóptero’ presidencial y ese dinero lo inviertió para estos dos mega hospitales que va a tener La Matanza”.

El jefe comunal puso especial énfasis en agradecer “a todos los que resistieron durante estos cuatro años, a nuestras enfermeras, nuestros médicos y todos los trabajadores involucrados y comprometidos con este Hospital, y voy a decir un solo nombre, el de la doctora Gabriela Hamilton, quien estuvo 4 años acá adentro cuidando este edificio, generando consultorios externos y salud para toda La Matanza.”

El Hospital Dr. René Favaloro se encuentra ubicado en la localidad de Rafael Castillo, Región Sanitaria XII de la Provincia de Buenos Aires.

Fue concebido y programado no sólo por su ubicación estratégica sobre la Ruta Provincial 1001, que brinda un rápido acceso no sólo para Rafael Castillo y las localidades vecinas de La Matanza, sino también por estar cerca de los límites con los partidos de Morón y de Merlo, por lo que ofrece acceso a la salud de calidad para más de 2.700.000 de bonaerenses.

Proyectado como un Hospital General de Agudos- Nivel de complejidad 2, con estructura SAMIC-, fue abandonado durante cuatro años por la gestión Nacional y Provincial anterior junto a hospitales de similares características a pesar de encontrarse en etapa avanzada de construcción, cerca de un 80% de progreso.

Con la asunción del Presidente Alberto Fernández y tras la recategorización al rango de Ministerio de la degradada Secretaria de Salud, con Ginés González García designado al frente, se retomaron las obras en marcha de estos hospitales, incluido el René Favaloro, a través del Ministerio de Obra Públicas y a pedido del Intendente Fernando Espinoza.

El advenimiento de la Pandemia Mundial por Covid-19 y la revelación del abandono del sistema de salud durante cuatro años de Cambiemos, volvió más urgente la reactivación de las obras del Hospital Favaloro en el marco de la estrategia de incremento de camas críticas y de internación general, junto a otras medidas para dar respuesta sanitaria a los habitantes de la Nación.

El sistema sanitario público y privado de La Matanza, hasta esta incorporación, cuenta con 2.489 camas en total , de las cuales 484 corresponden a terapia intensiva (416 de adultos, 14 pediátrica y 54 neonatal), 240 de terapia intermedia y 1726 de internación general).

Los hospitales municipales aportan al sistema 354 camas en total, compuestas por 54 de terapia intensiva neonatal, 14 de terapia intensiva pediátrica y 284 generales.

Los hospitales públicos provinciales aportan al sistema 463 camas en total, que se componen por 86 de terapia intensiva, 39 de terapia intermedia y 338 de internación general.

Los privados aportan al sistema 1674 camas en total, siendo 330 de terapia intensiva, 240 de terapia intermedia y 1104 de internación general.

En el marco del fortalecimiento del sistema por la pandemia del Coronavirus, el Municipio de La Matanza, en colaboración con Nación y Provincia, instaló más de 2500 camas para recuperación de casos leves que no requieren internación en centros específicamente preparados para ello, con todos los servicios, controles y confort necesarios.